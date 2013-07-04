Патрик Лефевр об Элиа Вивиани, Фернандо Гавирии и Филиппе Жильбере

Патрик Лефевр об итогах сезона команды Quick Step Floors, о подписании Элиа Вивиани, о Фернандо Гавирии и Филиппе Жильбере

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step Floors, подвёл итоги очень успешного для команды сезона, в котором гонщики Quick Step Floors одержали 59 побед. Он надеется, что в следующем году присоединившийся к команде итальянский спринтер Элиа Вивиани сможет побеждать не меньше, чем Марсель Киттель, который перешёл в команду Katusha-Alpecin.

В интервью Cyclingnews Патрик Лефевр отметил, что предпочитает количеству побед их качество, и рассказал, почему продлил контракт с Филиппом Жильбером и как оценивает успехи Фернандо Гавирии, контракт с которым также был продлён.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Патрик Лефевр об итогах сезона команды Quick Step Floors



«Я не верю в чудеса. Часто говорю это гонщикам. Но я верю в сочетание упорной работы всех, кто входит в команду, где каждый из гонщиков принимает на себя ответственность, в сильный командный дух и неутомимую жажду побед.

Этот год был фантастическим. В общей сложности мы одержали 59 побед, включая по пять этапов на каждом на Джиро д’Италия и Тур де Франс и шесть этапов на Вуэльте Испании. Мы взяли победы на 30 гонках Мирового тура, одна из которых – Монумент велоспорта, тур Фландрии. Важно качество гонок, на которых мы побеждали. И оно впечатляет так же, как и количество.

Мы попрощались со многими хорошими гонщиками и славными ребятами, многие из которых годами вкладывали свой труд в команду. Но с другой стороны, мы приветствуем много новых гонщиков. Я всегда много средств инвестировал в молодых спортсменов, основал любительскую команду Klein Constantia. Мы стали, возможно, одной из первых команд, которая начала работать с искателем молодых талантов Мачином, который проделал огромную работу. Его работа привела к тому, что мы подписали несколкьо молодых гонщиков-андеров, которые будут следующими чемпионами.

Конечно, подписание контрактов с молодёжью, это также вопрос бюджета, но я искренне верю в молодых. И всегда верил. Конечно, с ними нам будет пока трудно бороться за победу на крупных гонках, но, к счастью, мы можем опереться на таких гонщиков как Ники Терпстра, Зденек Штыбар и Филипп Жильбер. У нас также есть Ив Лампарт и Жулиан Алафилипп, которые в следующие годы будут прогрессировать ещё больше. И, конечно, Фернандо Гавирия, показавший, что способен побеждать в гонках несмотря на свой молодой возраст.

Мы – команда под бельгийским флагом, это наши корни с момента основания, но я всегда верил в объединение нескольких национальностей. И не только по спортивным причинам, а учитывая интересы спонсоров, чей бизнес построен на экспорте в разные страны. В нашей команде работают гонщики из 13 стран. Мы постараемся поддержать наших спонсоров, демонстрируя их цвета и завоёвывая результаты в странах и гонках, которые для них имеют особый интерес.

Люди, которые следят за нашей командой, знают, что с момента основания команды мы концентрируемся на классиках. Однако в прошлые годы мы переключились на борьбу за результаты почти в каждой гонке от классик до Гран-туров и гонок Мирового тура, будь то недельные гонки или однодневные.

Раньше я не интересовался инвестированием в генеральщиков на Гран-туры, потому что это приводит к тому, что команда рвётся на части, если что-то случается с таким гонщиком. Я всё ещё стараюсь не рисковать всем, но сегодня мы можем побеждать в каждой гонке, в которой принимаем участие. В следующем году мы хотим показать ещё более высокие результаты».

Патрик Лефевр об Элиа Вивиани и Марселе Киттеле

«Если я правильно помню, Киттель одержал 14 побед, а Вивиани – 9. Так что, когда Элиа Вивиани присоединится к нашей команде, эти цифры могут поменяться местами. Я не говорю, что он не получал помощи от товарищей по команде в Sky, так говорить было бы некорректно, но там всё было по-другому.

Если честно, я хотел, чтобы Киттель остался. Понятно, что компания Lidl, один из возможных спонсоров, одна из крупнейших в мире, и они из Германии. Киттель также немец, с прекрасной внешностью, с умением отлично говорить. Это было очень важно. Но мой контракт с компанией Lidl не был подписан, он сказал, что уходит из команды. Тот момент оказался для меня очень тяжёлым, мне пришлось объяснять людям, не являющимся специалистами в велоспорте, почему гонщик-звезда покидает команду. Он сказал, что не хочет выступать с Гавирией. Я не понимаю, но это его выбор».

Патрик Лефевр о Фернандо Гавирии

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

«Он талантлив, поэтому может побеждать, не слишком много работая. Он должен понимать, что легко будет не всегда. Думаю, если он не будет терять почву под ногами, не начнёт парить в облаках, то сможет далеко пойти. Он нетерпелив, потому что талантлив и хочет сразу всё в один год.

В нашей команде есть несколько ключевых людей, которые способны ему сказать, что он важен команде, но не является в ней самым главным гонщиком. Он должен слушаться Ильо Кейссе, если тот говорит ему выходить вперёд во Фландрии или в Варегеме, потому что всё может произойти на этом повороте.

В этом году Фернандо уже выучил 75% того, что необходимо, надеюсь, в следующем году освоит остальные 25%».

Патрик Лефевр о Филиппе Жильбере

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

«Победа Филиппа на Туре Фландрии была особенной. В жизни не всё определяется физическим состоянием, нужна мотивация и фокусировка. Я верю в это. Когда он позвонил мне в прошлом году и попросился в команду, я сказал ему, чтобы он не терял моё и своё время, что я не смогу ему платить. Он же ответил мне, что дело не в деньгах. Он сказал: «В моём списке побед не хватает Тура Фландрии, Париж-Рубэ и Милан-Сан-Ремо, а вы – единственная команда, где я смогу эти победы одержать.

Он поверил в нас, поверил, что в нашей команде сможет достичь своих целей.

Ещё больше я удивился, когда такие гонщики, как Штыбар и другие сказали мне, что приход Филиппа стал для команды настоящим бонусом, потому что он давал им советы и мотивировал их. Я знаю Филиппа с тех пор, когда ему было 15, но я не думал, что он такой сильный мотиватор.

Я очень удивился тому, насколько решительно он был настроен выиграть Фландрию, и он сделал это. Я немного сомневаюсь в возможности выиграть Рубэ, но он из Арденн, эти ребята сильны. Почему бы Филиппу не выиграть Рубэ в следующем году? На этой классике можно играть с тактикой. Если есть сильная команда, то сможешь сыграть шахматную партию. А мы сильны в шахматах.

Помню, люди в велоспорте считали, что я поступаю немного глупо, когда беру «старого коня». Но даже «старые кони» могут вновь помолодеть. Такое произошло с Филиппом, когда он нашёл правильную команду, построенную вокруг него, когда он проникся духом команды. Для гонщика с таким характером как у Филиппа, необходима такая команда как наша, которая едет гонку агрессивно. Атаковать на Туре Фландрии за 100 км до финиша, на Капельмюре, в глазах многих выглядело так, будто он сделал харакири. Но наш боевой дух принёс победу и нам, и Филиппу».