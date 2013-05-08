Александр Кристофф: "Если сосредоточусь только на классиках, упущу массу возможностей"

Александр Кристофф в 2016 году одержал 13 побед, в том числе в общем зачёте Тура Фьордов, но на гонках Мирового тура подняться на первую ступень подиума ему не удалось. Он четыре раза финишировал 2-м на этапах Париж-Ниццы, Критериума Дофине и Тур де Франс, стал 6-м на Милан-Сан-Ремо, остался в шаге от подиума на Туре Фландрии, где занял 4-е место.

В интервью Cyclingpub.com 29-летний норвежский гонщик команды KATUSHA-Alpecin рассказал, что немного разочарован прошедшим сезоном, но надеется, что в 2017 году результаты будут лучше.

Photo © Tim De Waele/Team KATUSHA-Alpecin

Александр Кристофф об итогах года и подготовке к новому сезону

«Небольшие спады и подъёмы – это нормально. И к тому же я был не так плох, у меня хорошие результаты, хотя я и не одержал в сезоне побед на гонках Мирового тура. Обстоятельства не давали выиграть. У меня было много хороших возможностей, где я очень близко подходил к цели, но оставался на втором или третьем месте. Надеюсь, в следующем году это изменится.

Не вижу причин менять что-то в зимней рутине тренировок. Всё работало два года подряд, я хорошо начал сезон. Классики тоже проехал хорошо, на Сан-Ремо чувствовал себя отлично, а потом заболел.

Чтобы мощно провести весеннюю часть, я могу немного усилить тренировки, когда сезон уже начнётся. Мне кажется, что я проводил слишком много силовых тренировок, был быстрым на старте сезона, а потом скорость начала немного падать. Надеюсь, что если я кое-что изменю в силовых тренировках во время сезона, то смогу удержать больше мощности, что поможет выиграть больше спринтов.

Однако, не думаю, что надо что-то менять в подготовке к классикам, я проехал их достаточно хорошо. Конечно, всегда надо стараться выступить лучше. Но я спринтер, и мне сложно сохранять уровень и на классиках, и в спринтах многодневных гонок. Если я сосредоточусь только на классиках, то упущу массу возможностей.

Буду фокусироваться на том, кто я есть сейчас, выступать как можно лучше, стараться развиваться. Но мне скоро 30, сложно удерживать мощность в ногах. Несколько лет назад я продавливал в спринте на 100 ватт больше. И сейчас в удачный день я могу достигать почти тех же показателей. А максимальная мощность, возможно, хуже, чем два или три года назад, однако, интервалы могут быть лучше. Поэтому, возможно, на классиках я смогу выступить лучше».

Александр Кристофф о целях на 2017 год

«Чемпионат мира пройдёт в Норвегии, для меня, и, думаю, для всех норвежцев, он является важной гонкой. Конечно, я буду фокусироваться на чемпионате, но сейчас я больше думаю о классиках, они – моя цель в первой части сезона. После них цель - Тур де Франс и чемпионат мира».

Александр Кристофф о Петере Сагане

На весенних классиках и чемпионате мира одним из главных соперников Александра Кристоффа и других претендентов на победу является двукратный чемпион мира, чемпион Европы Петер Саган.

«Иногда у меня получалось его опередить. Он уникальный гонщик, потому что очень силён, если нет очень протяжённого подъёма, сбросить его невозможно. В спринте он наравне с лучшими спринтерами, но никто из спринтеров не имеет шансов усидеть за ним на подъёмах. Он уникален и в том, как управляет велосипедом, как умеет выходить на позицию, даже когда ему никто не помогает, он проходит посередине и всё равно опережает всех. Есть и другие сильные ребята, как Кэвендиш, но он не может проходить подъёмы как Саган. Не часто увидишь гонщика с такими способностями».