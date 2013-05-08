VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Александр Кристофф: "Если сосредоточусь только на классиках, упущу массу возможностей"

 Александр Кристофф: "Если сосредоточусь только на классиках, упущу массу возможностей"

 

 Александр Кристофф в 2016 году одержал 13 побед, в том числе в общем зачёте Тура Фьордов, но на гонках Мирового тура подняться на первую ступень подиума ему не удалось. Он четыре раза финишировал 2-м на этапах Париж-Ниццы, Критериума Дофине и Тур де Франс, стал 6-м на Милан-Сан-Ремо, остался в шаге от подиума на Туре Фландрии, где занял 4-е место.

  В интервью Cyclingpub.com 29-летний норвежский гонщик команды KATUSHA-Alpecin рассказал, что немного разочарован прошедшим сезоном, но надеется, что в 2017 году результаты будут лучше.

 

 Александр Кристофф: "Если сосредоточусь только на классиках, упущу массу возможностей"

Photo © Tim De Waele/Team KATUSHA-Alpecin

 

 Александр Кристофф об итогах года и подготовке к новому сезону

 

  «Небольшие спады и подъёмы – это нормально. И к тому же я был не так плох, у меня хорошие результаты, хотя я и не одержал в сезоне побед на гонках Мирового тура. Обстоятельства не давали выиграть. У меня было много хороших возможностей, где я очень близко подходил к цели, но оставался на втором или третьем месте. Надеюсь, в следующем году это изменится.

  Не вижу причин менять что-то в зимней рутине тренировок. Всё работало два года подряд, я хорошо начал сезон. Классики тоже проехал хорошо, на Сан-Ремо чувствовал себя отлично, а потом заболел.

 

  Чтобы мощно провести весеннюю часть, я могу немного усилить тренировки, когда сезон уже начнётся. Мне кажется, что я проводил слишком много силовых тренировок, был быстрым на старте сезона, а потом скорость начала немного падать. Надеюсь, что если я кое-что изменю в силовых тренировках во время сезона, то смогу удержать больше мощности, что поможет выиграть больше спринтов.

  Однако, не думаю, что надо что-то менять в подготовке к классикам, я проехал их достаточно хорошо. Конечно, всегда надо стараться выступить лучше. Но я спринтер, и мне сложно сохранять уровень и на классиках, и в спринтах многодневных гонок. Если я сосредоточусь только на классиках, то упущу массу возможностей.

 

  Буду фокусироваться на том, кто я есть сейчас, выступать как можно лучше, стараться развиваться. Но мне скоро 30, сложно удерживать мощность в ногах. Несколько лет назад я продавливал в спринте на 100 ватт больше. И сейчас в удачный день я могу достигать почти тех же показателей. А максимальная мощность, возможно, хуже, чем два или три года назад, однако, интервалы могут быть лучше. Поэтому, возможно, на классиках я смогу выступить лучше».

 

Александр Кристофф о целях на 2017 год

 

  «Чемпионат мира пройдёт в Норвегии, для меня, и, думаю, для всех норвежцев, он является важной гонкой. Конечно, я буду фокусироваться на чемпионате, но сейчас я больше думаю о классиках, они – моя цель в первой части сезона. После них цель -  Тур де Франс и чемпионат мира».

 

Александр Кристофф о Петере Сагане

 

  На весенних классиках и чемпионате мира одним из главных соперников Александра Кристоффа и других претендентов на победу является двукратный чемпион мира, чемпион Европы Петер Саган.

 

 «Иногда у меня получалось его опередить. Он уникальный гонщик, потому что очень силён, если нет очень протяжённого подъёма, сбросить его невозможно.  В спринте он наравне с лучшими спринтерами, но никто из спринтеров не имеет шансов усидеть за ним на подъёмах. Он уникален и в том, как управляет велосипедом, как умеет выходить на позицию, даже когда ему никто не помогает, он проходит посередине и всё равно опережает всех. Есть и другие сильные ребята, как Кэвендиш, но он не может проходить подъёмы как Саган. Не часто увидишь гонщика с такими способностями».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Александр Кристофф KATUSHA-Alpecin Alexander Kristoff

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Вчера, 18:29 | Регистрация: 8.05.2013

    Несколько лет назад я продавливал больше 100 ватт в спринте.
    Нолик не потеряли?

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2016

Ближайшие старты

17 - 22 января 2017

Santos Tour Down Under


ОПРОС

Понравился ли вам маршрут Джиро д'Италия-2017?

Комментарии

  • Адриен
    Эусебио Унсуэ: «Программа Наир ... (3)
    Адриен-Фото

    Конечно, участие Кинтаны в Джиро увеличивает интригу , но и без него звезд хватает . А вот ТДФ его отсутствие или НОМИНАЛЬНОЕ участие - после Джиро - действительно сделает пресным .

  • Bjoern
    Эусебио Унсуэ: «Программа Наир ... (3)
    Bjoern-Фото
    Скорее испанской команде плевать на итальянскую гонку и будет прошлогодний сценарий
  • motte
    Сеп Ванмарке: "Верю, что одер ... (3)
    motte-Фото
    Истинно согласен...Сеп упорный, но не светит ему пока та звездочка, без которой никуда, в отличии от его земляка ГВА...и дай то бог чтобы госпожа Удача улыбнулась ему в этом сезоне конкретно, а не быть где то рядом и около.
  • motte
    Эусебио Унсуэ: «Программа Наир ... (3)
    motte-Фото

    Оооо...это уже ближе к реальности....хотя, сдается мне, что все-же Кинтана покатит Джиро с упором на Вуэльту, могу ошибаться, но без Кинтаны Джиро, конечно, сильно потускнеет.

  • Rokka
    Сеп Ванмарке: "Верю, что одер ... (3)
    Rokka-Фото

    Сеп он как Саган в прошлом году - всегда где то у подиума, но не на нём))
    В этом году я запомнил их постоянные разборки с Спартаком и Петером. Конечно Сеп пока не дотягивает до их уровня, но надеюсь и его время когда нибудь придет. Упорный ведь бельгиец))

  • Cyrill
    Сеп Ванмарке: "Верю, что одер ... (3)
    Cyrill-Фото

    Со всем уважением к Сепу - ну сравнивать себя с Авермартом biggrin Как бы комплекция весьма разная...

  • Cyrill
    Александр Кристофф: "Если сос ... (1)
    Cyrill-Фото

    Несколько лет назад я продавливал больше 100 ватт в спринте.
    Нолик не потеряли?

  • ezhachok
    Грег Ван Авермат: " Тур Фланд ... (2)
    ezhachok-Фото

    Желающих много:)

    Вообще после ухода Спартака все говорят что ГВА и Саган должны между собой поделить все значимые классики, но это если смотреть по прошлому сезону...а каждый новый год, зачастую, с чистого листа.

  • EL-Fenomeno
    Грег Ван Авермат: " Тур Фланд ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да, в прошлом году он конкретно приложился на родной Де Ронде; верю что сМожет взять Фландрию в 2017, тем более что подиум ТФ у него уже есть. Главное чтобы перед этим, на Omloop Het Nieuwsblad все прошло для бельгийца "без жертв"

  • Адриен
    VeloLIVE на презентации Astana ... (1)
    Адриен-Фото

    Здорово, молодцы астанчане ! Советую взять пример тем, о презентации которых говорилось ранее . А вообще - хочется надеяться, что когда-нибудь все же появится - не созданная за счет чистого энтузиазма или по хотению-капризу богатого дяди - а НАСТОЯЩАЯ , КОРЕННАЯ российская велокоманда высшего дивизиона, пользующаяся ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ поддержкой на государственном уровне. И тогда будет возможна подобная презентация в Москве или даже в каком-нибудь провинциальном городе , на которой российские пацаны смогут  соприкаснуться буквально с российскими и зарубежными  звездами велоспорта,  НАПРЯМУЮ пообщаться со своими кумирами ... Да-а-а, если бы да кабы ...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

28 декабря

Odd Christian Eiking (FDJ)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (TNK) 669
2 Кинтана Н. (Col) (MOV) 609
3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
6 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 420
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
9 Чавес Э. (Col) (OBE) 351
10 Мартин Д. (Irl) (EQS) 280

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2016 (92)
Ноябрь 2016 (104)
Октябрь 2016 (144)
Сентябрь 2016 (174)
Август 2016 (237)
Июль 2016 (267)