Александр Кристофф о целях на сезон 2018 года

Александр Кристофф: "Милан-Сан-Ремо - моя первая цель сезона"

Александр Кристофф, 30-летний норвежский велогонщик, в следующем году будет выступать в новой для себя команде UAE Team Emirates. Проиграв всего несколько сантиметров Петеру Сагану на домашнем чемпионате мира, Кристофф стал серебряным призёром в групповой гонке, но он не испытывает сожалений и уже ставит новые цели на 2018 год, о чём рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

Photo © Bettini

Александр Кристофф: «Я тысячу раз думал (о финише на чемпионате мира), дело было всего в нескольких дюймах, но мне не о чем жалеть. Не думаю, что где-то ошибся, я ничего не упустил, но Саган меня победил. Он выиграл чемпионат мира трижды, такое ни у кого не получалось, а это значит, что он сильнейший в мире.

После стольких лет, думаю, для меня пришло время перемен. Конечно, в новой команде у меня будет новая мотивация, хочу выступать лучше, это поможет мне вернуться к победам на важных гонках. Новый стимул даёт и то, что вокруг будут новые товарищи по команде, новые люди. Конечно, всё очень сильно поменяется, но я уверен, что пришёл в сильную команду, состоящую из великих гонщиков. Мы будем способны бороться на любой территории.

В 2018 году моей первой главной целью будет Милан-Сан-Ремо. Я начну сезон в Дубае, потом в марте проеду Париж-Ниццу. Моя мечта – выиграть Париж-Рубэ, но я понимаю, что никогда не выступал на этой классике на максимальном уровне. После Сан-Ремо поеду во Фландрию. Считаю победу на Туре Фландрии одним из самых лучших дней в жизни. Потом мне бы хотелось защитить титул чемпиона Европы. Бороться на чемпионате мира будет слишком сложно, невозможно».

Что касается участия в Джиро д’Италия, Александр Кристофф признался, что итальянский Гран-тур, в котором в последний раз он принимал участие в 2012, ему было бы тяжело ехать полностью: «Мне бы хотелось вернуться на Джиро, но, говоря о Гран-турах, моей целью является победа на этапе Тур де Франс. Ехать всю Джиро д’Италия - это слишком, думаю, идеально было бы проехать две недели гонки».