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Александр Кристофф о целях на сезон 2018 года

Александр Кристофф: "Милан-Сан-Ремо - моя первая цель сезона"

 

  Александр Кристофф, 30-летний норвежский велогонщик, в следующем году будет выступать в новой для себя команде UAE Team Emirates. Проиграв всего несколько сантиметров Петеру Сагану на домашнем чемпионате мира, Кристофф стал серебряным призёром в групповой гонке, но он не испытывает сожалений и уже ставит новые цели на 2018 год, о чём рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

 

 

Александр Кристофф о целях на сезон 2018 года

Photo © Bettini

 

  Александр Кристофф: «Я тысячу раз думал (о финише на чемпионате мира), дело было всего в нескольких дюймах, но мне не о чем жалеть. Не думаю, что где-то ошибся, я ничего не упустил, но Саган меня победил. Он выиграл чемпионат мира трижды, такое ни у кого не получалось, а это значит, что он сильнейший в мире.

 

  После стольких лет, думаю, для меня пришло время перемен. Конечно, в новой команде у меня будет новая мотивация, хочу выступать лучше, это поможет мне вернуться к победам на важных гонках. Новый стимул даёт и то, что вокруг будут новые товарищи по команде, новые люди. Конечно, всё очень сильно поменяется, но я уверен, что пришёл в сильную команду, состоящую из великих гонщиков. Мы будем способны бороться на любой территории.

 

  В 2018 году моей первой главной целью будет Милан-Сан-Ремо. Я начну сезон в Дубае, потом в марте проеду Париж-Ниццу. Моя мечта – выиграть Париж-Рубэ, но я понимаю, что никогда не выступал на этой классике на максимальном уровне. После Сан-Ремо поеду во Фландрию. Считаю победу на Туре Фландрии одним из самых лучших дней в жизни. Потом мне бы хотелось защитить титул чемпиона Европы. Бороться на чемпионате мира будет слишком сложно, невозможно».

 

  Что касается участия в Джиро д’Италия, Александр Кристофф признался, что итальянский Гран-тур, в котором в последний раз он принимал участие в 2012, ему было бы тяжело ехать полностью: «Мне бы хотелось вернуться на Джиро, но, говоря о Гран-турах, моей целью является победа на этапе Тур де Франс. Ехать всю Джиро д’Италия - это слишком, думаю, идеально было бы проехать две недели гонки».

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Теги к статье: Александр Кристофф Alexander Kristoff

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Комментарии

  • rude_rider
    Крис Фрум: «Том Дюмулин – гене ... (2)
    rude_rider-Фото

    как же..на вуелте 15 Том как раз таки наказал тебя Фрумик и вырвал победу в стенку

    считать ли это НЕ соперничеством.я не знаю ехал ли Фрум на победу на  той вуелте.но то что уже лбами сошлись было дело и пока что 1-0 том впереди

     

    одно можно сказать если на весь ГТ то Тому не хватит команды против Скай

  • Yuriy 17
    Петер Саган будет бороться за ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    Петеру можно попробовать покрасить волосы в зеленый цвет.

    А потом в цвет майки чемпиона мира.

  • Yuriy 17
    Крис Фрум: «Том Дюмулин – гене ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Фрум с нетерпением ждет соперничества с Дюмулином.

    "А, ты азартен, Парамоша!" (из фильма "Бег").

    Что-же, приятно это слышать.

    Мы тоже ждем этого поединка.

    Все эти колесные кинтаны как-то приелись.

    Всё таки, как ни относиться к Фруму, нельзя не признать, что он настоящий спортсмен.

     

  • tim147
    Винченцо Нибали завершил сезон ... (10)
    tim147-Фото
    Цитата:Earl57 Эмма Пули... последний километр она "протанцевала" на педалях в контадоровском стиле.

    Скорее, в хорнеровском стиле
  • uran
    Винченцо Нибали завершил сезон ... (10)
    uran-Фото

    Гонка-Этап-ГОРА

    Вот бы проехать а то в РБ максимум 500м 10%

  • EL-Fenomeno
    Винченцо Нибали завершил сезон ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Это обалденно круто на шоссере заехать на высоту свыше 3 км., ну и последние 10 км. пригодились бы любому гранд-туру, особенно Джиро и Вуэльте

  • Shalam s Urala
    Винченцо Нибали завершил сезон ... (10)
    Shalam s Urala-Фото

    заинтриговали )
    https://www.youtube.com/watch?v=XgyopaTNjHo

     

    старина Эванс

    https://youtu.be/XgyopaTNjHo?t=158

  • Eugeny1210
    Винченцо Нибали завершил сезон ... (10)
    Eugeny1210-Фото

    Можно эту горку использовать как пролог на ТДФ, жалко что переезд далёкий:-)

  • rude_rider
    Петер Саган будет бороться за ... (4)
    rude_rider-Фото

    не ну а че

    зеленая майка прям создана для сагана..и штук 10ть вторых мест в сезоне 2018 то же просто зарезервированно

  • Earl57
    Винченцо Нибали завершил сезон ... (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Гонка для Мериды, видимо. Интересная гора. И 3275!

    Плюс максимальный градиент свыше 27%.

    Это что-то вроде гранфондо. Они с 2012 г. проводят эту гонку трижды в год - весной, летом и осенью. Регистрационный взнос - 5000 новых тайваньских долларов, т.е. примерно 145 евро. И каждый раз собирают максимальное количество участников - 600 человек.

    В этот раз первый стартовый номер получил Кэдал Эванс, который в итоге финишировал 10-м, через 15 минут после Нибали. Всего в категории "элита" было 57 человек, как действующих гонщиков, так и завершивших карьеру. Английский журналист с канала GCN, Мэттью Стивенс кажется так его зовут, был просто нарасхват для селфи.

    Из 600 стартовавших до финиша доехали 460 человек. В числе последних финишировавших был генеральный менеджер Бахрейн-Мериды Брент Коупленд с результатом 6:51:37. Почти 7 часов в гору, и ведь не сошел, доехал до финиша.

    На ютубе была трансляция гонки, собственно, запись есть и сейчас. Правда, во-первых, качество мягко говоря не евроспортовское, во-вторых, оператора больше интересовала англичанка Эмма Пули, которая стала первой среди женщин. 35-летняя женщина ехала быстрее многих мужчин-профессионалов, последний километр она "протанцевала" на педалях в контадоровском стиле.

    Она второй раз ехала эту гонку.

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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