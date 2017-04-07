Сеп Ванмарке не выйдет на старт Париж-Рубэ-2017 из-за травмы

Сеп Ванмарке вынужден отказаться от старта на Париж-Рубэ-2017 из-за последствий падения на Туре Фландрии-2017

Сеп Ванмарке (Sep Vanmarcke) не примет участия в Париж-Рубэ-2017. 28-летний бельгийский гонщик команды LottoNL-Jumbo сломал мизинец правой руки, когда упал за 55 км до финиша на Туре Фландрии-2017. Кроме того, он получил раны при падении и ушиб колено, что делает невозможным полностью восстановиться за неделю, чтобы принять участие в одной из самых сложных классик сезона.

Весенняя кампания классик в этом году сложилась для Сепа Ванмарке неудачно, он занял 3-е место на Омлоп Хет Ниусблад-2017, но больше не смог показать результатов на других классиках из-за падений и проблем с желудком.

Сеп Ванмарке становился призёром Париж-Рубэ в 2013, заняв 2-е место, и дважды финишировал 4-м (в 2014 и 2016).

Сеп Ванмарке: «Самая большая проблема – мои руки. На правой сломан мизинец, поэтому я не могу держаться за верх руля. Могу тормозить двумя пальцами, но каждый раз, когда попадаю в выбоину или чувствую неровность на дороге, мне больно. Хуже всего с левой рукой, потому что на ней свезена кожа почти с каждого пальца. И этой рукой тормозить не могу, мне очень больно надавливать.

Проблемы и с правым коленом, которое тоже сильно ободрал. Поэтому выходить на старт Париж-Рубэ не имеет смысла.

Я очень разочарован, тренировался с начала ноября, готовясь к этим гонкам. Я всегда сфокусирован на них. Омлоп прошла хорошо, но, начиная со Страде Бьянке, у меня всё пошло неправильно. Завал, боль в рёбрах, проблемы с желудком, теперь это падение. Я не смог выйти на пик формы, ни разу не смог показать, на каком уровне нахожусь».

Андреас Клир, спортивный директор команды Cannondale-Drapac: «Я даже не стал говорить ему проехать интервалы. Просто попросил его надеть на себя майку, и сказал, что даже это ему будет трудно сделать. Потом сказал, чтобы он попытался натянуть перчатки, и тогда позвонил мне. Сеп тренировался утром, но назвать это настоящей тренировкой нельзя. Ему трудно просто сидеть на велосипеде, так как повреждены колени, руки, плечи и бедро».