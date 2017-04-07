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Сеп Ванмарке не выйдет на старт Париж-Рубэ-2017 из-за травмы

Сеп Ванмарке вынужден отказаться от старта на Париж-Рубэ-2017 из-за последствий падения на Туре Фландрии-2017

 

 

  Сеп Ванмарке (Sep Vanmarcke) не примет участия в Париж-Рубэ-2017. 28-летний бельгийский гонщик команды LottoNL-Jumbo сломал мизинец правой руки, когда упал за 55 км до финиша на Туре Фландрии-2017. Кроме того, он получил раны при падении и ушиб колено, что делает невозможным полностью восстановиться за неделю, чтобы принять участие в одной из самых сложных классик сезона.

 

  Весенняя кампания классик в этом году сложилась для Сепа Ванмарке неудачно, он занял 3-е место на Омлоп Хет Ниусблад-2017, но больше не смог показать результатов на других классиках из-за падений и проблем с желудком.   

 

Сеп Ванмарке становился призёром Париж-Рубэ в 2013, заняв 2-е место, и дважды финишировал 4-м (в 2014 и 2016).

 

 

 

  Сеп Ванмарке: «Самая большая проблема – мои руки. На правой сломан мизинец, поэтому я не могу держаться за верх руля. Могу тормозить двумя пальцами, но каждый раз, когда попадаю в выбоину или чувствую неровность на дороге, мне больно. Хуже всего с левой рукой, потому что на ней свезена кожа почти с каждого пальца. И этой рукой тормозить не могу, мне очень больно надавливать.

 

  Проблемы и с правым коленом, которое тоже сильно ободрал.  Поэтому выходить на старт Париж-Рубэ не имеет смысла.

 

  Я очень разочарован, тренировался с начала ноября, готовясь к этим гонкам. Я всегда сфокусирован на них. Омлоп прошла хорошо, но, начиная со Страде Бьянке, у меня всё пошло неправильно. Завал, боль в рёбрах, проблемы с желудком, теперь это падение. Я не смог выйти на пик формы, ни разу не смог показать, на каком уровне нахожусь».

 

 

  Андреас Клир, спортивный директор команды Cannondale-Drapac: «Я даже не стал говорить ему проехать интервалы. Просто попросил его надеть на себя майку, и сказал, что даже это ему будет трудно сделать. Потом сказал, чтобы он попытался натянуть перчатки, и тогда позвонил мне. Сеп тренировался утром, но назвать это настоящей тренировкой нельзя. Ему трудно просто сидеть на велосипеде, так как повреждены колени, руки, плечи и бедро».

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Теги к статье: Сеп Ванмарке Париж-Рубэ Paris-Roubaix гонка Мирового тура классика Монумент велоспорта

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Комментарии

  • velodoctor
    Давид Де ла Крус, Алехандро Ва ... (1)
    velodoctor-Фото

    Вальверде очень хорошо все рассказал. popcorm

  • VeloVelo
    Тур Страны Басков-2017. Этап 3 (3)
    VeloVelo-Фото

    Красивая Победа Давида! 

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2017. Этап 3 (3)
    Николай Н.-Фото

    Красивая победа. Кто не рескует тот не поливает всех шампанским.

  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2017. Этап 3 (3)
    velodoctor-Фото

    После успешного года нетапа на туре, кто-то мачадо подписал, кто-то самого очевидного Кёнига забрал, а выходит Делякруз был самым перспективным там. download Хорошая победа, этикс доминирует.

  • Student
    Леопольд Кёниг отказывается от ... (2)
    Student-Фото
    ТДФ, как саган, то образуется. Аж три капитана.
  • Андрон
    Альберто Контадор не потерял в ... (5)
    Андрон-Фото
    Если вы не падали в зоне нейтрализации, а приехали с просветом - общее время вы не получите. Будь вы хоть трижды лидер.
  • VeloVelo
    Филипп Жильбер пропустит Париж ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Правильное решение. Арденны ждут. 



    А то Бонену некому помочь?! Да там полный комплект!  
    Нахрена квикам еще и упарившийся ФЖ?
    Дайте Филу уже проехать его Арденны.



    Для тех, кто не в теме, Том перед ТФ сказал, что едет эту гонку как тренировку перед ПР и будет на ТФ работать на ФилЖила. Он это сделал. Сделал на 10+.

  • jeka-kiev
    Альберто Контадор не потерял в ... (5)
    jeka-kiev-Фото
    Цитата: Андрон
     Иногда нейтрализация очень даже помогает. Видишь просвет, который не закрыть - падай на траву. Получишь общее время. 
      Это, конечно, в порядке бреда, ну а вдруг?
     
    Действительно немного бредово. Если есть нейтрализация, то можно спокойно доехать 700м в отвале и получить общее время. Зачем же при этом падать??? Думаю падение было результатом чей-то ошибки, а не рад падения.
  • jeka-kiev
    Филипп Жильбер пропустит Париж ... (4)
    jeka-kiev-Фото
    Тому главное не мешать и не падать, и да... велосипед нормально подготовить. Остальное ему по силам сделать самому и с помощью других партнеров по команде. С мотивацией и формой, думаю, у него сейчас очень хорошо.
  • VeloVelo
    Леопольд Кёниг отказывается от ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Лео, Выздоравливай! ТДФ ждет тебя. 

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