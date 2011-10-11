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Филипп Жильбер пропустит Париж-Рубэ, чтобы подготовиться к Арденнским классикам

Филипп Жильбер вернётся в гонки 12 апреля на классике «Стрела Брабанта»

 

 

  Филипп Жильбер (Philippe Gilbert), ставший победителем классики-Монумента велоспорта Тура Фландрии-2017, вместе со своей командой Quick Step Floors принял решение не принимать участие в Париж-Рубэ-2017.

 

  34-летний бельгийский гонщик, чемпион Бельгии, берёт небольшой перерыв, чтобы сфокусироваться на Арденнских классиках. За свою карьеру с 2003 года Филипп Жильбер стартовал на Париж-Рубэ всего один раз, в 2007 году, финишировав тогда 52-м.

 

  На остальных четырёх классиках, входящих в список Монументов велоспорта – Милан-Сан-Ремо, Тур Фландрии, Льеж-Бастонь-Льеж, Ломбардия, Филипп Жильбер, как минимум, поднимался на подиум, как это было на Милан-Сан-Ремо, где он дважды был 3-м, или побеждал, как на  Льеж-Бастонь-Льеж в 2011, на Ломбардии в 2009 и 2010, и теперь на Туре Фландрии в 2017.

 

  Жильбер побеждал на всех трёх Арденнских классиках, - в 2011 выиграл все три – Флеш Валлонь, Амстел Голд Рэйс и Льеж-Бастонь-Льеж. Следующей гонкой Филиппа Жильбера будет «Стрела Брабанта» (Brabantse Pijl), на которой он дважды одерживал победу, гонка пройдёт 12 апреля.

 

Филипп Жильбер пропустит Париж-Рубэ, чтобы подготовиться к Арденнским классикам

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Филипп Жильбер: «Париж-Рубэ притягивает меня как магнит, но в этом году я не поеду эту классику. Мне нужен перерыв, чтобы нормально восстановиться, а потом начать думать об Арденнах, где я буду частью очень сильной команды вместе с Жулианом (Алафилиппом) и Дэном (Мартином). Кроме того, я участвовал в Париж-Рубэ всего один раз, в 2007 году, а для этой гонки нужен опыт. Тому нужна полная поддержка команды, чтобы он мог предпринять финальную попытку, и сильная команда – очень важный фактор на Париж-Рубэ. Я желаю ему удачи».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step Floors: «Сразу после его потрясающей победы на Фландрии у нас был соблазн поставить Филиппа в состав другой крупной классики, так как он тоже думал об участии в ней. Но когда мы всё спокойно обдумали, то решили, что для него лучше отдохнуть и вернуться к тренировкам, чтобы готовиться к Арденнской кампании, где его опыт и мощность будут очень полезны».

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Теги к статье: Филипп Жильбер Philippe Gilbert Quick-Step Floors Париж-Рубэ Тур Фландрии

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  1. Имя: Артем

    stalcker23

    Сегодня, 20:00 | Регистрация: 11.10.2011

    А бонену помочь?((((

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Circuit Cycliste Sarthe

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Scheldeprijs

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Комментарии

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2017. Этап 2 (1)
    Николай Н.-Фото

    Сегодня хоть евроспорт был нормально на Руском. А то вчера было на английской версий. У а этапы прошли как все спринторские. Хотя сегодня финиш был очень скоросной, такого увидешь редко.

  • stalcker23
    Филипп Жильбер пропустит Париж ... (1)
    stalcker23-Фото
    А бонену помочь?((((
  • Berdok
    Грег Ван Авермат – призёр Тура ... (14)
    Berdok-Фото
    ниасилил...
  • Berdok
    Альберто Контадор не потерял в ... (3)
    Berdok-Фото
    верно!
    тем более, что сплошная трава вокруг и никаких тебе поребриков-бордюр, а про то, что в самом газоне нет системы орошения, гонщиков на старте информируют
  • крыс хрум
    Грег Ван Авермат – призёр Тура ... (14)
    крыс хрум-Фото
    Уважаемый прочитайте что Вы пишете! Как это если бы не сидел это вообщето велогонка если Вы не заметили а не бег. Тот же Саган во всех гонках до последнего сидит на всех колесах и ни куда не лезет это его законное право несомненно. И один он Жильбера не достал бы никогда.Ему также был нужен и Насен и Авермат. Втроем да. за Жильбера надо было сильно переживать.Вы хотя бы Вашего любимца послушайте.Когда Бонен отвез первый отрыв Петя очень обижался что Трековцы не везут его. А самому то тошно.У всех свои задачи. Но никто не вспоминает поломку Бонена и троекратную через пень колоду замену вела. Давайте теоретически уберем падение Сагана и компании.но тогда и поломку Бонена тоже убираем В этом случае Саган без шансов. Сначала Они втроем везли бы Бонена а на последнем подъеме он сделал бы им ручкой и привет. Да и не стали бы они впахивать. Саган на предыдущей гонке Терпстру не стал возить а тут Бонен. Еще раз балдею от Вашего комента Авермат что нарочно на вел Сагана приземлился? Саган конечно молодец никто на самом деле не спорит но в этой ситуации виноват на все 100. Он ехал первым никто ему обзор не закрывал. Ну висит на заборе куртка так и стобы по обочинам стоят и ямы на дороге. Еще в детстве учат смотреть вперед.
  • fortunewheel
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (12)
    fortunewheel-Фото

    Не надо осуждать Петера. Это одна из тяжелейших гонок  сезона вессениих классик - 260 км, 5 секторов брусчатки и 18 крутолобых холмов. Петер ехал по узкой полоске земли между булыгой и ограждениями. Любой велогонщик выберит такую траекторию, когда уже в ногах более 200 км. Ему не повезло - задним колесом он наехал на ножку барьера и завалил с собой и Грега, и Нансена, которые к тому же зацепили пиджак, соскочивший с ограждения и одновременнно в какаой-то степени  смягчивший их падение. Но Петер прав: в этом проклятье радужной майки, и ее бывщие обладатели знают об этом на своем опыте. Но Петер уже дважды ЧМ, однако продолжает побеждать и побеждать красиво!

  • allb46
    Грег Ван Авермат – призёр Тура ... (14)
    allb46-Фото

    Если бы Грег не сидел на колесе Пете, он бы и не упал, а у Пете остался бы цел велосипед, который сломал Грег, Пете смог бы продолжить гонку, и у мемя большое сомнение, что бы тогда удалось выграть Жил Филу...

  • Marodior
    Тур Страны Басков-2017. Этап 1 (9)
    Marodior-Фото

    Цитата: Earl57
    Написал в твиттере, что у него был "небольшой спад" на последних 700 метрах

    Если он может шутить по этому поводу, значит все в порядке

  • крыс хрум
    Грег Ван Авермат – призёр Тура ... (14)
    крыс хрум-Фото
    А не надо не менее как минимум хороших гонщиков называть козлами.Вы сами то как себя в завалах вели всех поднимали обслуживали а когда все разъехались то можно и Вам. И как вы его называете Пете ребят положил, а не наоборот.
  • allb46
    Грег Ван Авермат – призёр Тура ... (14)
    allb46-Фото

    Можно любить Пете, можно не навидеть (как всё недосегаемое) но то, что он уникальный велогонщик и прекрасный человек, которого любят миллионы поклонников велоспорта во всем мире, факт очевидный. Здоровья ему и удачи.

    P.S. И не надо писать, кто, и в какой степени, чего достоин.

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1898
2 Саган П. (Svk) (BOH) 1235
3 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1170
4 Контадор А. (Spa) (TFS) 823
5 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
6 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
7 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
8 Деннис Р. (Aus) (BMC) 660
9 Терпстра Н. (Ned) (QST) 642
10 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620

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