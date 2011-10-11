Филипп Жильбер пропустит Париж-Рубэ, чтобы подготовиться к Арденнским классикам

Филипп Жильбер вернётся в гонки 12 апреля на классике «Стрела Брабанта»

Филипп Жильбер (Philippe Gilbert), ставший победителем классики-Монумента велоспорта Тура Фландрии-2017, вместе со своей командой Quick Step Floors принял решение не принимать участие в Париж-Рубэ-2017.

34-летний бельгийский гонщик, чемпион Бельгии, берёт небольшой перерыв, чтобы сфокусироваться на Арденнских классиках. За свою карьеру с 2003 года Филипп Жильбер стартовал на Париж-Рубэ всего один раз, в 2007 году, финишировав тогда 52-м.

На остальных четырёх классиках, входящих в список Монументов велоспорта – Милан-Сан-Ремо, Тур Фландрии, Льеж-Бастонь-Льеж, Ломбардия, Филипп Жильбер, как минимум, поднимался на подиум, как это было на Милан-Сан-Ремо, где он дважды был 3-м, или побеждал, как на Льеж-Бастонь-Льеж в 2011, на Ломбардии в 2009 и 2010, и теперь на Туре Фландрии в 2017.

Жильбер побеждал на всех трёх Арденнских классиках, - в 2011 выиграл все три – Флеш Валлонь, Амстел Голд Рэйс и Льеж-Бастонь-Льеж. Следующей гонкой Филиппа Жильбера будет «Стрела Брабанта» (Brabantse Pijl), на которой он дважды одерживал победу, гонка пройдёт 12 апреля.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Филипп Жильбер: «Париж-Рубэ притягивает меня как магнит, но в этом году я не поеду эту классику. Мне нужен перерыв, чтобы нормально восстановиться, а потом начать думать об Арденнах, где я буду частью очень сильной команды вместе с Жулианом (Алафилиппом) и Дэном (Мартином). Кроме того, я участвовал в Париж-Рубэ всего один раз, в 2007 году, а для этой гонки нужен опыт. Тому нужна полная поддержка команды, чтобы он мог предпринять финальную попытку, и сильная команда – очень важный фактор на Париж-Рубэ. Я желаю ему удачи».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step Floors: «Сразу после его потрясающей победы на Фландрии у нас был соблазн поставить Филиппа в состав другой крупной классики, так как он тоже думал об участии в ней. Но когда мы всё спокойно обдумали, то решили, что для него лучше отдохнуть и вернуться к тренировкам, чтобы готовиться к Арденнской кампании, где его опыт и мощность будут очень полезны».