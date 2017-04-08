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Триумфальное возвращение Филиппа Жильбера на Тур Фландрии-2017

Триумфальное возвращение Филиппа Жильбера и Мюр ван Гераардсберген на Тур Фландрии-2017

 

 

  34-летний бельгийский гонщик Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) вернулся на Тур Фландрии через 5 лет после своего последнего участия в классике, и выиграл классику Монумент велоспорта из одиночного отрыва.

 

  Гонщики Quick Step Floors, трёхкратный победитель Тура Фландрии Том Боонен, Филипп Жильбер и Маттео  Трентин ускорились на  Мюр ван Гераардсберген, подъёме, также, как и Филипп Жильбер, вернувшимся на классику после пятилетнего отсутствия. Когда пелотон начал добирать создавшийся благодаря усилиям Quick Step Floors отрыв, Жильбер атаковал уже в одиночку за 55 км до финиша на втором прохождении Кваремонта.

 

  Его преимущество выросло до минуты, и хотя на последних километрах начало сокращаться, Филипп Жильбер в итоге опередил ближайших преследователей на 28 секунд, позволившим ему полностью насладиться моментом победы. Теперь в карьере бельгийского гонщика есть 4 победы в классиках, входящих в список Монументов велоспорта ( две победы на Ломбардии, Льеж-Бастонь-Льеж и Тур Фландрии). Он стал первым с 2008 года (тогда выиграл Стейн Девольдер) гонщиком, выигравшим Тур Фландрии в майке действующего чемпиона Бельгии.

 

  Голландец Ники Терпстра, товарищ Жильбера по команде, занял третью ступень подиума Тура Фландрии-2017. Благодаря  результатам на Туре Фландрии команда Quick Step Floors первой преодолела планку в 5 тысяч очков в командном рейтинге Мирового Тура, исчисляемого по новым правилам.

 

Триумфальное возвращение Филиппа Жильбера на Тур Фландрии-2017

 Триумфальное возвращение Филиппа Жильбера на Тур Фландрии-2017

 Триумфальное возвращение Филиппа Жильбера на Тур Фландрии-2017

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

 Филипп Жильбер: «С зимы, со времени, когда тренировался с командой в Дении, чувствовал себя отлично. И мотивация была, потому что я знал, что правильно перешёл в команду Quick Step Floors. Потом на Омлоп Хет Ниусблад убедился, что форма в порядке, но этого не было видно зрителям по телевизору, потому что я оказался заперт завалом. С каждой гонкой я чувствовал себя сильнее.

 

  Победа на этой гонке всегда была мечтой, о чём я давно говорил. Дважды я финишировал здесь 3-м, и дважды был 3-м на Милан-Сан-Ремо. Но теперь, когда выиграл Тур Фландрии, могу вычеркнуть одну из них, потому что достиг цели. Остаются Рубэ и Сан-Ремо. Хорошая новость в том, что сейчас у меня не последний год карьеры, так что в будущем ещё есть шанс.

 

  Мы с Трентином и Бооненом решили ускориться на Кваремонте. Том пошёл на полной скорости уже по асфальту на подходе. Он сделал очень мощную протяжку на первой части подъёма, а потом я продолжил. Переключился на большую звёздочку, когда градиент убавился, а потом, пройдя S-образный поворот, я оглянулся, и увидел, что создал просвет.  

 

  Я решил удерживать скорость, и, оглянувшись, когда закончилась брусчатка, увидел, что группа осталась довольно далеко. Я спросил, что мне делать, и мне сказали, чтобы я просто ехал. Но дорога была долгой, я старался ехать быстро, но не с бешеной скоростью, потому что понимал, как много сил ещё надо приложить. Я старался изо всех сил, потому что знал, - самыми тяжёлыми будут последние 10-15 км. Опасался, что заголодаю на равнине, или что-то вроде того, потому что понимал, что с этого момента у меня не будет времени, чтобы много есть.

 

  Эта победа принадлежит всей команде. Я понимаю это, потому что слышал по радио, как каждый работал позади меня. Я очень благодарен им за это, они проделали огромную работу без них я бы не смог добиться победы. Велоспорт – командный вид, а не индивидуальный. Возможно, это единственный вид спорта, где лишь один побеждает, но в итоге, это победа команды. Вся команда заслужила быть на подиуме.

 

  Когда до финиша остался километр, я оглянулся и увидел, что преследователи далеко. И тогда я решил красиво отпраздновать победу - поднял велосипед над головой, потому что он – важная составляющая моей победы».

 

Результаты Тура Фландрии-2017

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Теги к статье: Филипп Жильбер Philippe Gilbert Quick-Step Floors Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour of Flanders победа из одиночного отрыва

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Ближайшие старты

3 - 8 апреля 2017

Vuelta al Pais Vasco


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Комментарии

  • finn
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (2)
    finn-Фото

    Жильбер красава. Рискнул, и удача ему улыбнулась. Хотя жалко, конечно, что Саган завалился

  • Ser Gio
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (2)
    Ser Gio-Фото

    А теперь сравните интервью которое дал Ван Авермат после гонки с данным. Еще Курдюков отметил что Грег годно принял поражение и не сетовал на невезение, падение и прочее.
    Здесь же такое впечетление что последнее время каждое интервью Петера - это слезы про вселенский заговор, что все команды против него, что фортуна против него (на Сан Ремо Квято типа колесничал, на Гент Вевельгем Терпстру решил поучить, здесь Трек во всем виноват). Почему не признать да, я выбрал не лучшую позицию на Мууре, да Квики как команда нас переиграла. Чемпиону мира как-то не полагаеться вечно на что-то жаловаться.

  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2017. Результаты (38)
    EL-Fenomeno-Фото

    "Если сильно захотеть можно в космос полететь"
    перефразируя:

    "Если сильно захотеть можно выиграть Тур Фландрии сАтаковав в одиночку ещё за 50+ км. до финиша".
    Не зря Жильбер так готовился к этой гонке и эта победа станет даже пожалуй особняком для Филиппа в его спорт.карьере, а все потому, что взять самую престижную классику в родной Бельгии, на глазах тысяч и тысяч людей, да ещё и в майке действующего нац.чемпиона, да ещё и в таком великолепном стиле. Ну и конечно сам момент финиша Фил Жила мы тоже запомним.

    Браво, низкий поклон за эмоции и переживания и овации (стоя)...занавес(

    Цитата: EL-Fenomeno
    ХОЧУ:
    №2 - на подиуме Жильбера (и Боонена)

    Почти удовлетворили мою хотелку))))

    P.S.

    А Мур - он и за 95км. до финиша МУР, так что орги молодцы что вернули его на ТФ. Представлю что бы было, если бы он был хотя бы за 40-50 км. до финиша. Может на следующий год поставят его (Мюр ван Герардсберген) все же ближе к развязке...хотелось бы

  • Hammill
    Тур Фландрии-2017. Результаты (38)
    Hammill-Фото
    Спрашивается, причём здесь Скай? Кроме Москона никого и близко нет. Ах да, это ж команда зла по мнению некоторых Кинтанычей, которые не могут пройти мимо не высказав своё "фи". Хоть заминусуйте.)
  • EL-Fenomeno
    Тур Страны Басков 2017. Превью (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Хорошо что Еврик показывает. Конта наверное опять на подиуме в итоге, но опять без 1 места, хотя елси на вершине окажется Алехандро, то пускай так и будет (я не против такого размена)
    Ух и вело-апрель нас ждёт, только и успевай смотреть! Фландрия уже задала ритм!

  • DV
    Тур Фландрии-2017. Результаты (38)
    DV-Фото

    Красавчик. Оставил скаевцев с носом

  • Berdok
    Тур Фландрии-2017. Результаты (38)
    Berdok-Фото
    9го апреля будет или нет вписана История
    =========================================
    я бы сказал - переписана
    потому как Флеминг и Бонен уже история, ну или пока
  • Berdok
    Тур Фландрии-2017. Результаты (38)
    Berdok-Фото
    Миша, он уже в этом ряду)
    Насчет шансов Тома - тут просто мрак и полное непонимание, знаю одно, что биться будет до последнего
  • marketbk
    Тур Фландрии-2017. Результаты (38)
    marketbk-Фото
    Не знал, что для этого обязательно болеть за Боннена))))) Не разрешите поболеть за другого гонца? )))
  • Ser Gio
    Тур Фландрии-2017. Результаты (38)
    Ser Gio-Фото
    Да, таки Капельмуур - легендарная горка и недооценивать ее не стоит. Сколько побед благодаря ей свершилось раньше и сегодня именно на ней сформировался решающий отрыв. Думаю Грег и Петя проиграли гонку именно там. На узких бельгийских дорожках мы уже много раз видели сценарий, что закрыть минутный просвет - задача очень и очень трудная.

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1898
2 Саган П. (Svk) (BOH) 1235
3 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1170
4 Контадор А. (Spa) (TFS) 823
5 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
6 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
7 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
8 Деннис Р. (Aus) (BMC) 660
9 Терпстра Н. (Ned) (QST) 642
10 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620

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