 Триумфальное возвращение Филиппа Жильбера на Тур Фландрии-2017

Триумфальное возвращение Филиппа Жильбера и Мюр ван Гераардсберген на Тур Фландрии-2017

34-летний бельгийский гонщик Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) вернулся на Тур Фландрии через 5 лет после своего последнего участия в классике, и выиграл классику Монумент велоспорта из одиночного отрыва.

Гонщики Quick Step Floors, трёхкратный победитель Тура Фландрии Том Боонен, Филипп Жильбер и Маттео Трентин ускорились на Мюр ван Гераардсберген, подъёме, также, как и Филипп Жильбер, вернувшимся на классику после пятилетнего отсутствия. Когда пелотон начал добирать создавшийся благодаря усилиям Quick Step Floors отрыв, Жильбер атаковал уже в одиночку за 55 км до финиша на втором прохождении Кваремонта.

Его преимущество выросло до минуты, и хотя на последних километрах начало сокращаться, Филипп Жильбер в итоге опередил ближайших преследователей на 28 секунд, позволившим ему полностью насладиться моментом победы. Теперь в карьере бельгийского гонщика есть 4 победы в классиках, входящих в список Монументов велоспорта ( две победы на Ломбардии, Льеж-Бастонь-Льеж и Тур Фландрии). Он стал первым с 2008 года (тогда выиграл Стейн Девольдер) гонщиком, выигравшим Тур Фландрии в майке действующего чемпиона Бельгии.

Голландец Ники Терпстра, товарищ Жильбера по команде, занял третью ступень подиума Тура Фландрии-2017. Благодаря результатам на Туре Фландрии команда Quick Step Floors первой преодолела планку в 5 тысяч очков в командном рейтинге Мирового Тура, исчисляемого по новым правилам.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Филипп Жильбер: «С зимы, со времени, когда тренировался с командой в Дении, чувствовал себя отлично. И мотивация была, потому что я знал, что правильно перешёл в команду Quick Step Floors. Потом на Омлоп Хет Ниусблад убедился, что форма в порядке, но этого не было видно зрителям по телевизору, потому что я оказался заперт завалом. С каждой гонкой я чувствовал себя сильнее.

Победа на этой гонке всегда была мечтой, о чём я давно говорил. Дважды я финишировал здесь 3-м, и дважды был 3-м на Милан-Сан-Ремо. Но теперь, когда выиграл Тур Фландрии, могу вычеркнуть одну из них, потому что достиг цели. Остаются Рубэ и Сан-Ремо. Хорошая новость в том, что сейчас у меня не последний год карьеры, так что в будущем ещё есть шанс.

Мы с Трентином и Бооненом решили ускориться на Кваремонте. Том пошёл на полной скорости уже по асфальту на подходе. Он сделал очень мощную протяжку на первой части подъёма, а потом я продолжил. Переключился на большую звёздочку, когда градиент убавился, а потом, пройдя S-образный поворот, я оглянулся, и увидел, что создал просвет.

Я решил удерживать скорость, и, оглянувшись, когда закончилась брусчатка, увидел, что группа осталась довольно далеко. Я спросил, что мне делать, и мне сказали, чтобы я просто ехал. Но дорога была долгой, я старался ехать быстро, но не с бешеной скоростью, потому что понимал, как много сил ещё надо приложить. Я старался изо всех сил, потому что знал, - самыми тяжёлыми будут последние 10-15 км. Опасался, что заголодаю на равнине, или что-то вроде того, потому что понимал, что с этого момента у меня не будет времени, чтобы много есть.

Эта победа принадлежит всей команде. Я понимаю это, потому что слышал по радио, как каждый работал позади меня. Я очень благодарен им за это, они проделали огромную работу без них я бы не смог добиться победы. Велоспорт – командный вид, а не индивидуальный. Возможно, это единственный вид спорта, где лишь один побеждает, но в итоге, это победа команды. Вся команда заслужила быть на подиуме.

Когда до финиша остался километр, я оглянулся и увидел, что преследователи далеко. И тогда я решил красиво отпраздновать победу - поднял велосипед над головой, потому что он – важная составляющая моей победы».