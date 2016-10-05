Грег Ван Авермат – призёр Тура Фландрии-2017

Грег Ван Авермат финишировал на подиуме Тура Фландрии-2017 несмотря на падение

Третий раз за последние четыре года Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) финиширует на подиуме Тура Фландрии, и второй раз в карьере поднимается на вторую ступень подиума. 31-летний бельгийский гонщик команды BMC перед стартом Тура Фландрии-2017 говорил, что не считает Мюр ван Гераардсберген, возвращённый в гонку после пятилетнего отсутствия, решающим подъёмом классики. Но именно там гонщики команды Quick Step Floors, которые начали прохождение Мюра на первых позициях, разорвали группу и создали отрыв, ставший трамплином для победной атаки чемпиона Бельгии Филиппа Жильбера.

Photo © BMC Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Грег Ван Авермат не сдался, и, атаковав на Тайенберге вместе с чемпионом мира Петером Саганом (Bora-Hansgrohe) и Оливером Насеном (AG2R La Mondiale) продолжал преследование Филиппа Жильбера. Им удалось сократить премущество беглеца, но за 16 км до финиша на финальном прохождении Кваремонта Петер Саган упал, сбив и своих попутчиков.

Однако, Грегу Ван Авермату удалось быстро вернуться в гонку и продолжить погоню, присоединившись к группе Дилана Ван Барле (Cannondale-Drapac) и Ники Терпстры (Quick Step Floors), у которых в итоге выиграл спринт на финише, став 2-м.

Photo © BMC Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Грег Ван Авермат: «Я не хотел сильно рисковать на Мюре и тратить много сил, там впереди меня упали гонщики, я притормозил. До финиша было далеко, я хотел поберечь команду. До Тайенберга в группе сотрудничества не было.

Это была неудача. Последние годы никто не падал на Кваремонте. Понимаю, что не должен был ехать по узкой полосе рядом с барьерами, как сделал Саган, но в финале такое случается. Каждый рискует и старается добраться до этой полоски слева, просто мы ехали слишком близко к барьерам, хотя понимали, что если падаешь, то гонка проиграна.

Думаю, или Петер Саган был слишком близко к барьеру, возможно, в кого-то врезался, я просто ехал сразу за ним и не смог избежать падения. К счастью, мой велосипед не сломался, я старался держать руль прямо, хотя было уже слишком поздно. Если бы я продолжил ехать с Петером и Оливером Насеном, возможно, мы могли бы приблизиться, могли сработаться. Но когда падаешь, теряешь полминуты, и гонка проиграна.

Но я снимаю шляпу перед Филом, ни в коем случае не хочу приуменьшать его выступление. Он был очень силён, уехал рано. Мы же находились позади, и было тяжело работать с некоторыми ребятами, поэтому мне пришлось ждать, когда я смогу атаковать и попытаться закрыть просвет. Просвет вырос до минуты, и это было слишком много.

Когда упал, немного свёз кожу по левой стороне, плечо тоже болело, но я был полон адреналина, и поэтому боли почти не чувствовал. Завтра болеть будет сильнее.

Теперь, когда я начал побеждать в гонках, досадно финишировать в призёрах. Особенно при том, как всё получилось. До падения я думал, что гонка для меня ещё не закончена.

Париж-Рубэ – прекрасная гонка, но не гонка моей мечты. Я могу показать там хороший результат, но, определённо, я не топ-фаворит».

Фабио Бальдато, спортивный директор команды BMC: «В конце концов, даже после падения у нас подиум, Грег работал потрясающе. Он быстро запрыгнул на велосипед и сумел побороться за второе место. Конечно, гонка была тяжёлой, после Мюра ситуация для нас осложнилась. Мы почти закрыли просвет, вернули Грега в гонку. Дальше дело было за ним, но невозможно контролировать всё. Грег боролся и взял место на подиуме, но, конечно, мы хотели выиграть. Он уже дважды стоял на подиуме, теперь стал призёром в третий раз. Но он вернётся и попробует снова.

Думаю, не будь падения, у Грега были хорошие шансы догнать Жильбера, потому что на последних 10 км было видно, что Жильбер очень устал. И даже после падения Грег смог сократить разрыв до 30 секунд, работая лишь с Ван Барле, потому что Терпстра сидел на колесе. С Саганом и Насеном группа получилась бы более сильной, может быть, он бы не выиграл, но боролся бы за победу. Но это ещё больше мотивирует на Париж-Рубэ. Мы снова видим, что Грег в отличной форме, он – боец».