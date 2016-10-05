VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Грег Ван Авермат – призёр Тура Фландрии-2017

Грег Ван Авермат финишировал на подиуме Тура Фландрии-2017 несмотря на падение

 

 Третий раз за последние четыре года Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) финиширует на подиуме Тура Фландрии, и второй раз в карьере поднимается на вторую ступень подиума. 31-летний бельгийский гонщик команды BMC перед стартом Тура Фландрии-2017 говорил, что не считает Мюр ван Гераардсберген, возвращённый в гонку после пятилетнего отсутствия, решающим подъёмом классики. Но именно там гонщики команды Quick Step Floors, которые начали прохождение Мюра на первых позициях, разорвали группу и создали отрыв, ставший трамплином для победной атаки чемпиона Бельгии Филиппа Жильбера.

 

Грег Ван Авермат – призёр Тура Фландрии-2017

 Photo © BMC Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

 

  Грег Ван Авермат не сдался, и, атаковав на Тайенберге вместе с чемпионом мира Петером Саганом (Bora-Hansgrohe) и Оливером Насеном (AG2R La Mondiale)  продолжал преследование Филиппа Жильбера. Им удалось сократить премущество беглеца, но за 16 км до финиша на финальном прохождении Кваремонта Петер Саган упал, сбив и своих попутчиков.

 

 

  Однако, Грегу Ван Авермату удалось быстро вернуться в гонку и продолжить погоню, присоединившись к группе Дилана Ван Барле (Cannondale-Drapac) и Ники Терпстры (Quick Step Floors), у которых в итоге выиграл спринт на финише, став 2-м.

 

Грег Ван Авермат – призёр Тура Фландрии-2017

 Photo © BMC Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Грег Ван Авермат: «Я не хотел сильно рисковать на Мюре и тратить много сил, там впереди меня упали гонщики, я притормозил. До финиша было далеко, я хотел поберечь команду. До Тайенберга в группе сотрудничества не было.

 

 Это была неудача. Последние годы никто не падал на Кваремонте. Понимаю, что не должен был ехать по узкой полосе рядом с барьерами, как сделал Саган, но в финале такое случается. Каждый рискует и старается добраться до этой полоски слева, просто мы ехали слишком близко к барьерам, хотя понимали, что если падаешь, то гонка проиграна.

 

  Думаю, или Петер Саган был слишком близко к барьеру, возможно, в кого-то врезался, я просто ехал сразу за ним и не смог избежать падения. К счастью, мой велосипед не сломался, я старался держать руль прямо, хотя было уже слишком поздно. Если бы я продолжил ехать с Петером и Оливером Насеном, возможно, мы могли бы приблизиться, могли сработаться.  Но когда падаешь, теряешь полминуты, и гонка проиграна.

 

  Но я снимаю шляпу перед Филом, ни в коем случае не хочу приуменьшать его выступление. Он был очень силён, уехал рано. Мы же находились позади, и было тяжело работать с некоторыми ребятами, поэтому мне пришлось ждать, когда я смогу атаковать и попытаться закрыть просвет. Просвет вырос до минуты, и это было слишком много.

 

  Когда упал, немного свёз кожу по левой стороне, плечо тоже болело, но я был полон адреналина, и поэтому боли почти не чувствовал. Завтра болеть будет сильнее.

 

  Теперь, когда я начал побеждать в гонках, досадно финишировать в призёрах. Особенно при том, как всё получилось. До падения я думал, что гонка для меня ещё не закончена.

 

  Париж-Рубэ – прекрасная гонка, но не гонка моей мечты. Я могу показать там хороший результат, но, определённо, я не топ-фаворит».

 

  Фабио Бальдато, спортивный директор команды BMC: «В конце концов, даже после падения у нас подиум, Грег работал потрясающе. Он быстро запрыгнул на велосипед и сумел побороться за второе место. Конечно, гонка была тяжёлой, после Мюра ситуация для нас осложнилась. Мы почти закрыли просвет, вернули Грега в гонку. Дальше дело было за ним, но невозможно контролировать всё. Грег боролся и взял место на подиуме, но, конечно, мы хотели выиграть. Он уже дважды стоял на подиуме, теперь стал призёром в третий раз. Но он вернётся и попробует снова.

 

  Думаю, не будь падения, у Грега были хорошие шансы догнать Жильбера, потому что на последних 10 км было видно, что Жильбер очень устал. И даже после падения Грег смог сократить разрыв до 30 секунд, работая лишь с Ван Барле, потому что Терпстра сидел на колесе. С Саганом и Насеном группа получилась бы более сильной, может быть, он бы не выиграл, но боролся бы за победу. Но это ещё больше мотивирует на Париж-Рубэ. Мы снова видим, что Грег в отличной форме, он – боец».

 

Результаты Тура Фландрии-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Грег Ван Авермат Greg Van Avermaet BMC Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour of Flanders

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. allb46

    Сегодня, 11:55 | Регистрация: 11.11.2016

    Победе Филл Жила рады только Квики, очень жаль, что упал Пете, а Грег наехал на его заднее колесо, причем, у Пете велик "в хлам.." , а Грег свалил как ни в чем не бывало... Очень обидно, прямо серая полоса пошла для Пете, но это тоже может быть не плохо,(нет худа-без добра) у него будет очень хорошая мотивация для дальнейших побед!!! А они в этом сезоне у него все ещё в переди, в этом я твёрдо уверен.

  2. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 12:08 | Регистрация: 5.10.2016

    Цитата: allb46
    а Грег свалил как ни в чем не бывало...

    звучит так, будто это было дтп, и виновник скрылся biggrin

  3. allb46

    Сегодня, 12:44 | Регистрация: 11.11.2016

    Но ведь Грег сидел на колесе у Пете, и при падении Пете наехал своим переднем колесом и упал своей задницей на заднее колесо велика Пете, тем самым в хлам его разнёс, и свалил... По другому не скажешь. Все они коз...ы, или почти всё, меня не коснулось, а ты хоть сдесь умри... Они ведь только не понимают, что это может коснутся каждого и еще может в гораздо худшем виде.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

3 - 8 апреля 2017

Vuelta al Pais Vasco


ОПРОС

Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

  • allb46
    Грег Ван Авермат – призёр Тура ... (3)
    allb46-Фото

    Но ведь Грег сидел на колесе у Пете, и при падении Пете наехал своим переднем колесом и упал своей задницей на заднее колесо велика Пете, тем самым в хлам его разнёс, и свалил... По другому не скажешь. Все они коз...ы, или почти всё, меня не коснулось, а ты хоть сдесь умри... Они ведь только не понимают, что это может коснутся каждого и еще может в гораздо худшем виде.

  • Kitsune-taichou
    Грег Ван Авермат – призёр Тура ... (3)
    Kitsune-taichou-Фото

    Цитата: allb46
    а Грег свалил как ни в чем не бывало...

    звучит так, будто это было дтп, и виновник скрылся biggrin

  • allb46
    Грег Ван Авермат – призёр Тура ... (3)
    allb46-Фото

    Победе Филл Жила рады только Квики, очень жаль, что упал Пете, а Грег наехал на его заднее колесо, причем, у Пете велик "в хлам.." , а Грег свалил как ни в чем не бывало... Очень обидно, прямо серая полоса пошла для Пете, но это тоже может быть не плохо,(нет худа-без добра) у него будет очень хорошая мотивация для дальнейших побед!!! А они в этом сезоне у него все ещё в переди, в этом я твёрдо уверен.

  • Eugeny1210
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (5)
    Eugeny1210-Фото

    Честно говоря, что-то не нравятся мне высказывания в стиле "мы были сильны, мы бы его догнали".

    Ну если были так сильны, то чего вплотную к заборчику ехать с помутневшими глазами? Ехали бы по центру и не упали бы и догнали бы. 

  • ezhachok
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (5)
    ezhachok-Фото

    Ага, тогда давайте Спартака пост-фактум загнобим за его интервью многочисленные про колесников.

     

    Теперь по Ван Авермату. Ван Авермат в интервью сказал, что они бы могли догнать Жильбера, но Саган слишком близко поехал к барьеру и из-за него все упали. Пардон, зачем тогда Вы сидели у него на колесе на опасной бровке? Ехали бы себе по-центру и горя бы не знали, как Ван Барле, к примеру.

     

    Ну и последнее - опять же именно Саган, т.е. один человек а не команда или группа гонщиков предпринял две попытки атаковать добрать Фил Жила - за 36 и за 16 км. до финиша. Именно в этом суть интервью, что все смотрять на то где он, а не будущий победитель Фил Жил и ждут когда поедет он, так как говорил Бонен, так как он ЧМ и самый сильный в группе и тд. и тп.

     

    Вообще это такой первый год, когда все именно так, поэтому, как и Спартак, привыкнет.

  • bob.velo17
    Триумфальное возвращение Филип ... (1)
    bob.velo17-Фото

    Молодец Филипп.Отработать более пятидесяти верст дорогого стоит .Заслуженная трудовая победа.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (5)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    и я не понимаю, почему они не старались догнать отрыв

     

    Петя Петя-учись проигрывать красиво.

    красиво проиграть умеют ОЧЕНЬ немногие.

    их гораздо меньше,чем чемпионов мира.

     

     

  • finn
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (5)
    finn-Фото

    Жильбер красава. Рискнул, и удача ему улыбнулась. Хотя жалко, конечно, что Саган завалился

  • Ser Gio
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (5)
    Ser Gio-Фото

    А теперь сравните интервью которое дал Ван Авермат после гонки с данным. Еще Курдюков отметил что Грег годно принял поражение и не сетовал на невезение, падение и прочее.
    Здесь же такое впечетление что последнее время каждое интервью Петера - это слезы про вселенский заговор, что все команды против него, что фортуна против него (на Сан Ремо Квято типа колесничал, на Гент Вевельгем Терпстру решил поучить, здесь Трек во всем виноват). Почему не признать да, я выбрал не лучшую позицию на Мууре, да Квики как команда нас переиграла. Чемпиону мира как-то не полагаеться вечно на что-то жаловаться.

  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2017. Результаты (38)
    EL-Fenomeno-Фото

    "Если сильно захотеть можно в космос полететь"
    перефразируя:

    "Если сильно захотеть можно выиграть Тур Фландрии сАтаковав в одиночку ещё за 50+ км. до финиша".
    Не зря Жильбер так готовился к этой гонке и эта победа станет даже пожалуй особняком для Филиппа в его спорт.карьере, а все потому, что взять самую престижную классику в родной Бельгии, на глазах тысяч и тысяч людей, да ещё и в майке действующего нац.чемпиона, да ещё и в таком великолепном стиле. Ну и конечно сам момент финиша Фил Жила мы тоже запомним.

    Браво, низкий поклон за эмоции и переживания и овации (стоя)...занавес(

    Цитата: EL-Fenomeno
    ХОЧУ:
    №2 - на подиуме Жильбера (и Боонена)

    Почти удовлетворили мою хотелку))))

    P.S.

    А Мур - он и за 95км. до финиша МУР, так что орги молодцы что вернули его на ТФ. Представлю что бы было, если бы он был хотя бы за 40-50 км. до финиша. Может на следующий год поставят его (Мюр ван Герардсберген) все же ближе к развязке...хотелось бы

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

4 апреля

Eugert Zhupa (Wilier Triestina - Selle Italia)

Gregor Muhlberger (Bora-hansgrohe)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1898
2 Саган П. (Svk) (BOH) 1235
3 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1170
4 Контадор А. (Spa) (TFS) 823
5 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
6 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
7 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
8 Деннис Р. (Aus) (BMC) 660
9 Терпстра Н. (Ned) (QST) 642
10 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2017 (17)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)
Ноябрь 2016 (104)