Том Боонен отвечает на вопросы болельщиков о себе и своей карьере

Том Боонен, уже завоевавший в этом году первую победу на этапе Тура Сан-Хуан-2017, готовится к старту на следующей гонке – Туре Омана. 36-летний бельгийский гонщик команды Quick Step Floors в этом году завершит свою карьеру, и болельщики в Твиттере поспешили воспользоваться шансом задать вопрос четырёхкратному победителю Париж-Рубэ. Все вопросы и ответы собрал французский сайт Cyclism’Actu.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

- Какой из побед больше всего гордитесь?

- Париж-Рубэ 2012 года. В тот день я чувствовал себя невероятно, помешать мне было почти невозможно. Я ехал так, как хотел. Именно эту гонку чаще всего прокручиваю в памяти.

- Какое значение для карьеры имела команда Quick Step?

- Я провёл в ней 15 лет. С самого начала мы с командой были заодно. Это была правильная команда, в которую я попал в нужное время. В ней я был на своём месте, и когда Йохан Мюзеув закончил карьеру, я стал лидером.

- Кого можете назвать вашим лучшим товарищем по команде?

- Было бы несправедливо называть кого-то одного. Важны все, потому что они помогают мне реализовать мои цели и одержать победы, сделавшие мою карьеру.

- Если бы вы не стали профессиональным велогонщиком, то кем бы могли быть?

- Такое невозможно. Я позволил жизни вести меня, и мне открылась дверь. Я никогда не принимал радикальных решений, просто каждый день смотрел, что получается.

- Где, по-вашему, ощущается разница между дисковыми тормозами и обычными?

- Везде! На классиках, на спусках, во время последнего километра или в финале с извилистой дорогой, там, где необходимо контролировать велосипед…

- Какую любимую песню слушаете, когда готовитесь к разделке?

- "Fistful of Steel" Rage Against the Machine. Поразительная песня, всегда максимально мотивирует меня перед гонкой на время.

- Если бы у вас появился шанс полететь в космос или в пятый раз выиграть Париж-Рубэ, что бы вы выбрали?

- Думаю, было бы прекрасно побывать в космосе, но мне лучше крепко стоять на земле и верить в более реализуемые проекты – в победу на Париж-Рубэ.

- Планируете начать новую карьеру в мотоспорте в следующем году?

- В этом для меня не будет ничего нового. В данный момент я сфокусирован на моих последних месяцах велосипедной карьеры. За последние месяцы я получил отличные предложения, но посмотрим позже.