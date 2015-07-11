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Том Боонен отвечает на вопросы болельщиков

Том Боонен отвечает на вопросы болельщиков о себе и своей карьере

 

 

  Том Боонен, уже завоевавший в этом году первую победу на этапе Тура Сан-Хуан-2017, готовится к старту на следующей гонке – Туре Омана.  36-летний бельгийский гонщик команды Quick Step Floors в этом году завершит свою карьеру, и болельщики в Твиттере поспешили воспользоваться шансом задать вопрос четырёхкратному победителю Париж-Рубэ. Все вопросы и ответы собрал французский сайт Cyclism’Actu.

 

Том Боонен отвечает на вопросы болельщиков Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

- Какой из побед больше всего гордитесь?

- Париж-Рубэ 2012 года. В тот день я чувствовал себя невероятно, помешать мне было почти невозможно. Я ехал так, как хотел. Именно эту гонку чаще всего прокручиваю в памяти.

 

- Какое значение для карьеры имела команда Quick Step?

- Я  провёл в ней 15 лет. С самого начала мы с командой были заодно. Это была правильная команда, в которую я попал в нужное время. В ней я был на своём месте, и когда Йохан Мюзеув закончил карьеру, я стал лидером.

 

- Кого можете назвать вашим лучшим товарищем по команде?

- Было бы несправедливо называть кого-то одного. Важны все, потому что они помогают мне реализовать мои цели и одержать победы, сделавшие мою карьеру.

 

- Если бы вы не стали профессиональным велогонщиком, то кем бы могли быть?

- Такое невозможно. Я позволил жизни вести меня, и мне открылась дверь. Я никогда не принимал радикальных решений, просто каждый день смотрел, что получается.

 

- Где, по-вашему, ощущается разница между дисковыми тормозами и обычными?

- Везде! На классиках, на спусках, во время последнего километра или в финале с извилистой дорогой, там, где необходимо контролировать велосипед…

 

- Какую любимую песню слушаете, когда готовитесь к разделке?

- "Fistful of Steel" Rage Against the Machine. Поразительная песня, всегда максимально мотивирует меня перед гонкой на время.

 

- Если бы у вас появился шанс полететь в космос или в пятый раз выиграть Париж-Рубэ, что бы вы выбрали?

- Думаю, было бы прекрасно побывать в космосе, но мне лучше крепко стоять на земле и верить в более реализуемые проекты – в победу на Париж-Рубэ.

 

- Планируете начать новую карьеру в мотоспорте в следующем году?

- В этом для меня не будет ничего нового. В данный момент я сфокусирован на моих последних месяцах велосипедной карьеры. За последние месяцы я получил отличные предложения, но посмотрим позже.

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Теги к статье: Том Боонен Tom Boonen Quick-Step Floors

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  1. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 07:19 | Регистрация: 11.07.2015

    В тот день я чувствовал себя невероятно, помешать мне было почти невозможно. Я ехал так, как хотел.

     

    вот потому Том Великий.

    я бы эти слова заставлял молодых велогонщиков заучивать наизусть.

    вот как надо быть готовым.

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Ближайшие старты

14 - 19 февраля 2017

Tour of Oman

15 - 19 февраля 2017

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

15 - 19 февраля 2017

Volta ao Algarve


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Комментарии

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Том Боонен отвечает на вопросы ... (1)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    В тот день я чувствовал себя невероятно, помешать мне было почти невозможно. Я ехал так, как хотел.

     

    вот потому Том Великий.

    я бы эти слова заставлял молодых велогонщиков заучивать наизусть.

    вот как надо быть готовым.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Йохан Брюнель: «В 1999 году ба ... (12)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    я думаю мы еще много узнаем тайн о победах великих гонщиковю

    и еще больше не узнаем.

    а надо просто любить велоспорт.не себя в велоспорте,а велоспорт в себе.

    чего я Грегу и желаю.

    да и всем нам.

  • Адриен
    Йохан Брюнель: «В 1999 году ба ... (12)
    Адриен-Фото

    Есть огромная разница между "Было" и "Могло быть".  Когда кому-то выгодно , ее стараются не замечать ...  Что же касается Армстронга, то на мой взгляд, во  времена его побед допинг принимали не для того, что бы быть ЛУЧШИМ, а чтобы не стать ХУДШИМ. Ну то есть , как говорится - делай, как ВСЕ. А хочешь быть "чистеньким" - плетись в конце пелетона, используя только естественные возможности организма . Так что Лемонд явно "скромничает" - относительно своей персоны.

  • VeloVelo
    Диета от шеф-повара велокоманд ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Очередной "гламурный бабло-повар" ) ) 



    ЦИТАТА:
    "Ввести в привычку внимательно относиться к тому, что ешь. Это улучшит отношения еды и тела;

    - Принимать пищу в спокойной обстановке;"

    А мы и не знали. . . )



    Поездит по ГТ сезон и свалит.



    Есть нужно всё то, что Хочет твоё тело. Стейки, салаты, мучное, да всё что угодно.
    Ограниченность в еде - да! Это очень Важно!
    Не стоит есть то, что Хочет твоё эгоистическое желание (всё вкусное сожрать много).


    Наверно, не очень понятно написал. Ну как получилось.

  • рыжий
    Йохан Брюнель: «В 1999 году ба ... (12)
    рыжий-Фото
    чтобы получать удовольствие на 100%
  • RVL
    Йохан Брюнель: «В 1999 году ба ... (12)
    RVL-Фото
    его логика поражает.
    невозможно утаить?
    может начинает сейчас, что то всплывать?
  • RVL
    Йохан Брюнель: «В 1999 году ба ... (12)
    RVL-Фото

    Он понял, что люди всё меньше и меньше возмущаются Лэнсом, потому что им становится понятно, что он был лишь одним из многих, кто принимал допинг. Поэтому ЛеМонд теперь ищет что-то новое, чтобы запятнать его имя.

    да нет же...то что Лэнс принимал всем и так понятно и даже пофик. Брунель хочет его просто редискаом обычным назвать?

    на самом деле...Лэнс огромный коррупционер, ломавший судьбы семей не только чистых гонщиков, но и тех же редискаов.

     

  • sixpack
    Диета от шеф-повара велокоманд ... (9)
    sixpack-Фото

    потребители гималайской соли уверены, что весь тот букет, что в ней  содержится, им реально нужен?

  • Sm1T
    Йохан Брюнель: «В 1999 году ба ... (12)
    Sm1T-Фото

    Потому что в такое дело было бы вовлечено множество людей, и сохранить в секрете использование механического допинга было бы невозможно.


    их слова до 2012 года, выглядели почти так же:  "Потому что в такое дело было бы вовлечено множество людей, и сохранить в секрете использование механического допинга было бы невозможно."

    но как - то могли в то время.

  • sixpack
    Йохан Брюнель: «В 1999 году ба ... (12)
    sixpack-Фото

    не надо ощущений Хэмилтона, покажите вольт-амперы на стенде. И кстати, куда они спрятали батарейки, даже те якобы маленькие, что доступны сейчас?

     

    А вообще странно упирать на невозможность. "В 1999 батарейки было бы невозможно спрятать в раме велосипеда, они были слишком большими". Перевод: "Мы пробовали, но не вышло" :-) Реально с 2005 года емкость у доступных аккумуляторов повысилась раза в полтора. Все было можно уже тогда, при условии, что точно не проверят. Ну а про число людей тут уже высказывались. 

     

     

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1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
3 Хаас Н. (Aus) (DDD) 395
4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
10 Валс Р. (Esp) (LTS) 185

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