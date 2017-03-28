Фернандо Гавирия будет готовиться к дебюту на Джиро д'Италия-2017 в Колумбии

Фернандо Гавирия возвращается в Колумбию, чтобы подготовиться к дебюту на Джиро д’Италия-2017

22-летний колумбийский гонщик Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) по соглашению со своей командой Quick Step Floors для подготовки к своему дебюту на Джиро д’Италия-2017 возвращается в Колумбию. За первые три месяца сезона молодой колумбийский гонщик принял участие в трёх недельных гонках, в том числе в гонке Мирового тура Тиррено-Адриатико, и в трёх классиках.

Он принёс команде 4 победы, из их одну – на этапе Тиррено-Адриатико, занял 5-е место на классике – Монументе велоспорта Милан-Сан-Ремо и вошёл в топ-10 на Гент-Вевельгем.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step Floors: «Фернандо сделал ещё один шаг в процессе обучения в однодневных гонках. Теперь ему пора восстановиться и сфокусироваться на Джиро ‘Италия. Мы считаем, что первая часть его сезона была успешной – он принёс четыре победы, вошёл в десятку сильнейших на двух классиках, в которых стартовал. Дома у него будет масса времени, чтобы воспользоваться нахождением на высоте, в его родной Колумбии, и провести хороший тренировочный блок перед Джиро д’Италия. Этот Гран-тур станет следующим шагом в его развитии».

Фернандо Гавирия: «Я получил прекрасный опыт, войдя в состав Quick Step Floors на классиках. 5-е место на Милан-Сан-Ремо и 9-е на Гент-Вевельгем – это очень важные для меня результаты. Мне надо лучше изучить дороги Бельгии, чтобы понять, как всё работает на этих гонках. Я желаю моим товарищам по команде успеха на Туре Фландрии и Рубэ, надеюсь, Том выиграет Париж-Рубэ в пятый раз.

Для меня приоритетом является Джиро д’Италия, я хочу выйти на старт свежим и сконцентрированным, поэтому начать тренироваться в апреле – лучшее решение».