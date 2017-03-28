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Фернандо Гавирия будет готовиться к дебюту на Джиро д'Италия-2017 в Колумбии

Фернандо Гавирия возвращается в Колумбию, чтобы подготовиться к дебюту на Джиро д’Италия-2017

 

  22-летний колумбийский гонщик Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) по соглашению со своей командой  Quick Step Floors для подготовки к своему дебюту на Джиро д’Италия-2017 возвращается в Колумбию. За первые три месяца сезона молодой колумбийский гонщик принял участие в трёх недельных гонках, в том числе в гонке Мирового тура Тиррено-Адриатико, и в трёх классиках.

 

  Он принёс команде 4 победы, из их одну – на этапе Тиррено-Адриатико, занял 5-е место на классике – Монументе велоспорта Милан-Сан-Ремо и вошёл в топ-10 на Гент-Вевельгем.

 

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

 Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step Floors: «Фернандо сделал ещё один шаг в процессе обучения в однодневных гонках. Теперь ему пора восстановиться и сфокусироваться на Джиро ‘Италия. Мы считаем, что первая часть его сезона была успешной – он принёс четыре победы, вошёл в десятку сильнейших на двух классиках, в которых стартовал. Дома у него будет масса времени, чтобы воспользоваться нахождением на высоте, в его родной Колумбии, и провести хороший тренировочный блок перед Джиро д’Италия. Этот Гран-тур станет следующим шагом в его развитии».

 

  Фернандо Гавирия: «Я получил прекрасный опыт, войдя в состав Quick Step Floors на классиках. 5-е место на Милан-Сан-Ремо и 9-е на Гент-Вевельгем – это очень важные для меня результаты. Мне надо лучше изучить дороги Бельгии, чтобы понять, как всё работает на этих гонках. Я желаю моим товарищам по команде успеха на Туре Фландрии и Рубэ, надеюсь, Том выиграет Париж-Рубэ в пятый раз.

 

  Для меня приоритетом является Джиро д’Италия, я хочу выйти на старт свежим и сконцентрированным, поэтому начать тренироваться в апреле – лучшее решение».

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Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria Quick-Step Floors Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур

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Комментарии

  • VeloVelo
    Три дня Де Панне-2017. Этап 1 (3)
    VeloVelo-Фото

    Дарбридж хорош! Филжил - Супер! Браво, Жильбер! Эпическая гонка!

  • Berdok
    Алехандро Вальверде, Альберто ... (20)
    Berdok-Фото
    Сы-пасибо! Польщен, но нет меня ни в свитере, ни в соц сетях, увы
  • velodoctor
    Три дня Де Панне-2017. Этап 1 (3)
    velodoctor-Фото

    До чего Фж хорош, удивительное преорбразование в этом сезоне.  Кстати, если вы не заметили, на этой гонке были русвеловцы, но им чет дофени вся борьба, похоже все 23 гонщика заявлены на джиро, и результат покажут только там.



    Вы посмотрите на то, что у почти каждой проконти есть ребята в первых группах, у континентальных команд там люди есть. Смешно ей богу, как так получается из гонки в гонку. 

  • Николай Н.
    Три дня Де Панне-2017. Этап 1 (3)
    Николай Н.-Фото

    А этапчик получился прилично красивый. Смотрелся с интересом. Вот только Катюша меня удевила, совсем разучилась ездить командой. Четвером работали и не смогли отыграть у отрыва. Кристофф сам больше отыграл. Ему нужно было тоже включатся в работу и тогда они бы смогли догнать отрыв, а так он позно взялся и упустил время.

  • ThaGoose
    Алехандро Вальверде, Альберто ... (20)
    ThaGoose-Фото
    Вторую часть вашего комментария надо на главную страницу и в большую энциклопедию велоспорта. Подпишусь на твиттер с удовольствием)
  • allb46
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (11)
    allb46-Фото

    Я вчера еще раз пересмотрел концовку гонки, и у меня сложилось впечатление, что на момент отрыва Авермата, у Пете просто не было сил рвануть за ним, он очень устал, и плюс провал в прошлой гонке из-за поломки байка, тоже сделал ему не самое лучшее настроение, когда ты звезда у тебя есть обратная сторона которая на тебя постоянно давит, ты выграл... это нормально, а вот проиграл, тут каждый вопрёт тебе шпильку, вот и получается, что наверняка он почти не спал после провала, а в результате у него просто не хватило сил, он ведь не машина наш милый Пете, а потом он на "морально-волевых" как говорили в СССР рванул, и пришёл третьим, он большая умница, как спортсмен и как человек, таких единицы.

  • ThaGoose
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (11)
    ThaGoose-Фото
    Подписываюсь. Квики будто из "Деревни дураков" приехали)
  • FETCH
    Велотвиттер. 12-й (310) выпуск (3)
    FETCH-Фото

    Грег-красава,спасибо за классные гонки !

  • Виктор Сироткин
    Велотвиттер. 12-й (310) выпуск (3)
    Виктор Сироткин-Фото

    Цитата: DenisRodikov
    "Проедь на велосипеде так, будто ты украл его! Я так и сделал."
    Круто! =)))
    Ну вот, когда ехал "как украл" - ничего не украл. В случаях с Саганом поступает наоборот.

  • DenisRodikov
    Велотвиттер. 12-й (310) выпуск (3)
    DenisRodikov-Фото

    "Проедь на велосипеде так, будто ты украл его! Я так и сделал."

    Круто! =)))

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