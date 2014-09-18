Альберто Контадор: «Поеду на Тур Абу-Даби, что поможет в подготовке к Париж-Ницце-2017»

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- Дата:
- Сегодня, 23:26
Альберто Контадор стартует на Туре Абу-Даби-2017 и будет бороться за победу на Париж-Ницце
На Вуэльте Андалусии-2017, своей первой гонке в этом сезоне и первой гонке в качестве гонщика команды Trek-Segafredo Альберто Контадор занял 2-е место.
34-летний испанский гонщик, уступив 1 секунду своему соотечественнику Алехандро Вальверде (Movistar), на двух этапах финишировал в тройке лучших. Следующей гонкой Альберто Контадора будет Тур Абу-Даби-2017. Решение стартовать на этой гонке Контадор принял вместе с командой во время Вуэльты Андалусии. После Тура Абу-Даби, на который испанский гонщик не ставит конкретных целей, он собирается бороться за победу на Париж-Ницце, где в прошлом году занял 2-е место.
Photo © Bettini /Trek-Segafredo
Альберто Контадор: «Сегодня было очень трудно бороться за то, чтобы отыграть время в генеральной классификации, так как этап стал опасным из-за дождя и ветра, особенно сразу после старта. Я не хотел слишком рисковать в начале сезона, я много работал, и не было никакого желания, чтобы всё закончилось падением.
Я очень доволен тем, как чувствовал себя на первой гонке сезона. С самого первого дня я боролся за победу.
Париж-Ницца – моя первая важная цель. Но перед ней поеду в Абу-Даби, что поможет мне в подготовке. Но на Тур Абу-Даби не ставлю никаких задач. Надеюсь, что на Париж-Ницце буду в хорошей форме, чтобы бороться за победу.
Я очень рад тому, как работала вся команда, все отработали отлично и слаженно, настрой не мог бы быть лучше».
Результаты 5-го этапа Вуэльты Андалусии-2017
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