 Александр Кристофф, Сеп Ванмарке и Дилан Ван Барле о Туре Фландрии-2017

Дилан Ван Барле в шаге от подиума, Александр Кристофф в пятёрке сильнейших на Туре Фландрии-2017

29-летний норвежский гонщик команды Katusha-Alpecin Александр Кристофф (Alexander Kristoff) финишировал 5-м на Туре Фландрии-2017. За последние четыре года он один раз взял победу на этой классике, и трижды занимал места не ниже топ-5. Александр Кристофф находился впереди на Мюр Ван Гераардсберген в составе атакующей группе гонщиков Quick Step Floors. На Тайенберге Кристофф не сумел последовать за атаковавшими чемпионом мира Петером Саганом (Bora-Hansgrohe) и Грегом Ван Аверматом (BMC), но в итоге финишировал 5-м, выиграв спринт из третьей группы, преследовавшей группу Ван Авермата, Ники Терпстры (Quick Step Floors) и Дилана Ван Барле (Cannondale-Drapac).

28-летний бельгийский гонщик команды Cannondale-Drapac Сеп Ванмарке (Sep Vanmarcke), дважды финишировавший на подиуме Тура Фландрии, также находился в числе гонщиков атаковавшей на Мюре группы, однако, упал за 53 км до финиша. Он сломал мизинец, ушиб правую сторону тела, и сошёл с гонки. Пока неясно, сможет ли Сеп Ванмарке принять участие в Париж-Рубэ.

После схода Ванмарке роль капитана команды Cannondale-Drapac взял на себя 24-летний голландский гонщик Дилан Ван Барле (Dylan van Baarle). Он отреагировал на атаку Фабио Феллине (Trek-Segafredo) перед Коппенбергом за 45 км до финиша, предвосхитив действия пелотона. Затем, когда группу Феллине и Ван Барле добрали атаковавшие Саган и Ван Авермат, он удержался с сильнейшими, избежал падения на Кваремонте и финишировал в шаге от подиума на 4-м месте.

Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

Александр Кристофф (Katusha-Alpecin): «Несколько лет я финиширую в топ-5, приятно продолжить эту статистику, но я надеялся на большее, особенно, когда уехал с большой группой. Когда Жильбер атаковал, я не смог за ним поехать. Потом, когда на Тайенберге уехали Саган и Ван Авермат, я также не смог ответить на их ускорение, хотя чувствовал себя довольно хорошо. Но сейчас я не на том уровне, чтобы усидеть с лучшими. Я мог бороться только за спринт из группы. Если бы нам удалось поймать ехавших впереди, возможно, я бы поднялся на подиум, но я доволен 5-м местом.

Технически было удобно уехать на Мюре с этой группой, но я удивился, что в ней не было Сагана и Ван Авермата. Я подумал, что, возможно, мы поехали слишком рано, и они догонят нас на первом прохождении Патерберга. Я надеялся, что мы сможем удержаться до Круисберга, но они догнали перед Тайенбергом, а мне всегда тяжело давался этот подъём. Когда они атаковали, поехать за ними я не мог».

Торстен Шмидт, спортивный директор команды Katusha-Alpecin: «Все мы знаем, что на определённых отрезках, как, например, на подходе к Мюру, необходимо быть внимательными, и Александр благодаря этому смог уехать с хорошей группой. Мы не думали на тот момент форсировать события в гонке, а скорее следили за её ходом, для нас атаковать было слишком далеко. Но надо находиться там, где атакуют сильнейшие. Я очень доволен выступлением Александра. Он боролся от Мюра до финиша в группе фаворитов. В итоге занял 5-е место, а это большая честь на такой гонке как Тур Фландрии».

Photo © Cannondale-Drapac Pro Cycling Team

Сеп Ванмарке (Cannondale-Drapac): «Этой весной всё идёт наперекосяк. Я упал сам, это моя ошибка – колесо застряло в секции посередине дороги. Ушиб и свёз всю правую сторону, и, кажется, сломал мизинец, всё отекло».

Кен Ванмарке, брат Сепа Ванмарке и спортивный директор команды Cannondale-Drapac: «Подготовка Сепа была не идеальной, потому что он не мог участвовать в гонках в полную силу, он много тренировался в последние несколько дней, но не был на пике формы.

День гонки был безумным, слишком многое случилось сразу. Сеп попал передним колесом между правой и левой стороной дороги. Всю весну ему очень не везёт, четыре года назад мы были в подобной ситуации, когда он чуть не сломал колено на Тиррено-Адриатико. А потом он стал призёром Париж-Рубэ».

Photo © Cannondale-Drapac Pro Cycling Team

Дилан Ван Барле (Cannondale-Drapac): «Перед Кваремонтом я почувствовал судорогу под коленом. Подумал тогда – «нет, нет, только не сейчас», немного поднажал и, к счастью, всё прошло.

Нашей команде не везло, но как-то мне удалось оказаться впереди. Мне пришлось дважды менять велосипед, из-за чего я всё время был вынужден возвращаться на первые позиции из хвоста группы. Но благодаря тому, что шла открытая борьба, все устали. Когда Феллине атаковал после первого прохождения Патерберга, я не колебался и сразу поехал за ним, потому что намечал его для себя как тёмную лошадку.

Я не мог удерживать скорость Сагана, Ван Авермата и Насена, поэтому сказал себе ехать своим темпом по правой стороне. Не знаю, как они упали, но я обнаружил, что могу бороться за второе место. Я знал, что если выдержу Патерберг, то меня больше не смогут сбросить.

Но потом на последних 5 километрах в ногах мало что осталось. Я старался поиграть в покер, но финишировал 4-м. Было бы лучше, если бы поднялся на подиум. Мы ехали за победой, но я доволен своей гонкой, хотя не так доволен результатом. Я знал, что Ники Терпстра будет свежее нас в спринте, а Ван Авермата всегда трудно победить».