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Александр Кристофф, Сеп Ванмарке и Дилан Ван Барле о Туре Фландрии-2017

 Дилан Ван Барле в шаге от подиума, Александр Кристофф в пятёрке сильнейших на Туре Фландрии-2017

 

  29-летний норвежский гонщик команды Katusha-Alpecin Александр Кристофф (Alexander Kristoff) финишировал 5-м на Туре Фландрии-2017. За последние четыре года он один раз взял победу на этой классике, и трижды занимал места не ниже топ-5.  Александр Кристофф находился впереди на Мюр Ван Гераардсберген в составе атакующей группе гонщиков Quick Step Floors. На Тайенберге Кристофф не сумел последовать за атаковавшими чемпионом мира Петером Саганом (Bora-Hansgrohe)  и Грегом Ван Аверматом (BMC), но в итоге финишировал 5-м, выиграв спринт из третьей группы, преследовавшей группу Ван Авермата, Ники Терпстры (Quick Step Floors) и Дилана Ван Барле (Cannondale-Drapac).

 

  28-летний бельгийский гонщик команды Cannondale-Drapac Сеп Ванмарке (Sep Vanmarcke), дважды финишировавший на подиуме Тура Фландрии, также находился в числе гонщиков атаковавшей на Мюре группы, однако, упал за 53 км до финиша. Он сломал мизинец, ушиб правую сторону тела, и сошёл с гонки. Пока неясно, сможет ли Сеп Ванмарке принять участие в Париж-Рубэ.

 

  После схода Ванмарке роль капитана команды  Cannondale-Drapac взял на себя 24-летний голландский гонщик Дилан Ван Барле (Dylan van Baarle). Он отреагировал на атаку Фабио Феллине (Trek-Segafredo) перед Коппенбергом за 45 км до финиша, предвосхитив действия пелотона. Затем, когда группу Феллине и Ван Барле добрали атаковавшие Саган и Ван Авермат, он удержался с сильнейшими, избежал падения на Кваремонте и финишировал в шаге от подиума на 4-м  месте.

 

 Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

 

  Александр Кристофф (Katusha-Alpecin): «Несколько лет я финиширую в топ-5, приятно продолжить эту статистику, но я надеялся на большее, особенно, когда уехал с большой группой. Когда Жильбер атаковал, я не смог за ним поехать. Потом, когда на Тайенберге уехали Саган и Ван Авермат, я также не смог ответить на их ускорение, хотя чувствовал себя довольно хорошо. Но сейчас я не на том уровне, чтобы усидеть с лучшими. Я мог бороться только за спринт из группы. Если бы нам удалось поймать ехавших впереди, возможно, я бы поднялся на подиум, но я доволен 5-м местом.

 

  Технически было удобно уехать на Мюре с этой группой, но я удивился, что в ней не было Сагана и Ван Авермата. Я подумал, что, возможно, мы поехали слишком рано, и они догонят нас на первом прохождении Патерберга. Я надеялся, что мы сможем удержаться до Круисберга, но они догнали перед Тайенбергом, а мне всегда тяжело давался этот подъём. Когда они атаковали, поехать за ними я не мог».

 

  Торстен Шмидт, спортивный директор команды Katusha-Alpecin: «Все мы знаем, что на определённых отрезках, как, например, на подходе к Мюру, необходимо быть внимательными, и Александр благодаря этому смог уехать с хорошей группой. Мы не думали на тот момент форсировать события в гонке, а скорее следили за её ходом, для нас атаковать было слишком далеко. Но надо находиться там, где атакуют сильнейшие. Я очень доволен выступлением Александра. Он боролся от Мюра до финиша в группе фаворитов. В итоге занял 5-е место, а это большая честь на такой гонке как Тур Фландрии».

 

Александр Кристофф, Сеп Ванмарке и Дилан Ван Барле о Туре Фландрии-2017

 Photo © Cannondale-Drapac Pro Cycling Team

 

  Сеп Ванмарке (Cannondale-Drapac): «Этой весной всё идёт наперекосяк. Я упал сам, это моя ошибка – колесо застряло в секции посередине дороги. Ушиб и свёз всю правую сторону, и, кажется, сломал мизинец, всё отекло».

 

  Кен Ванмарке, брат Сепа Ванмарке и спортивный директор команды Cannondale-Drapac: «Подготовка Сепа была не идеальной, потому что он не мог участвовать в гонках в полную силу, он много тренировался в последние несколько дней, но не был на пике формы.

День гонки был безумным, слишком многое случилось сразу. Сеп попал передним колесом между правой и левой стороной дороги. Всю весну ему очень не везёт, четыре года назад мы были в подобной ситуации, когда он чуть не сломал колено на Тиррено-Адриатико. А потом он стал призёром Париж-Рубэ».

 

Александр Кристофф, Сеп Ванмарке и Дилан Ван Барле о Туре Фландрии-2017

 Александр Кристофф, Сеп Ванмарке и Дилан Ван Барле о Туре Фландрии-2017

Photo © Cannondale-Drapac Pro Cycling Team

 

  Дилан Ван Барле (Cannondale-Drapac): «Перед Кваремонтом я почувствовал судорогу под коленом. Подумал тогда – «нет, нет, только не сейчас», немного поднажал и, к счастью, всё прошло.

 

  Нашей команде не везло, но как-то мне удалось оказаться впереди. Мне пришлось дважды менять велосипед, из-за чего я всё время был вынужден возвращаться на первые позиции из хвоста группы. Но  благодаря тому, что шла открытая борьба, все устали. Когда Феллине атаковал после первого прохождения Патерберга, я не колебался и сразу поехал за ним, потому что намечал его для себя как тёмную лошадку.

 

 Я не мог удерживать скорость Сагана, Ван Авермата и Насена, поэтому сказал себе ехать своим темпом по правой стороне. Не знаю, как они упали, но я обнаружил, что могу бороться за второе место. Я знал, что если выдержу Патерберг, то меня больше не смогут сбросить.

 

  Но потом на последних 5 километрах в ногах мало что осталось. Я старался поиграть в покер, но финишировал 4-м. Было бы лучше, если бы поднялся на подиум. Мы ехали за победой, но я доволен своей гонкой, хотя не так доволен результатом. Я знал, что Ники Терпстра будет свежее нас в спринте, а Ван Авермата всегда трудно победить».

 

Результаты Тура Фландрии-2017

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Теги к статье: Александр Кристофф Дилан Ван Барле Сеп Ванмарке Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour of Flanders

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Ближайшие старты

3 - 8 апреля 2017

Vuelta al Pais Vasco


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Комментарии

  • allb46
    Грег Ван Авермат – призёр Тура ... (3)
    allb46-Фото

    Но ведь Грег сидел на колесе у Пете, и при падении Пете наехал своим переднем колесом и упал своей задницей на заднее колесо велика Пете, тем самым в хлам его разнёс, и свалил... По другому не скажешь. Все они коз...ы, или почти всё, меня не коснулось, а ты хоть сдесь умри... Они ведь только не понимают, что это может коснутся каждого и еще может в гораздо худшем виде.

  • Kitsune-taichou
    Грег Ван Авермат – призёр Тура ... (3)
    Kitsune-taichou-Фото

    Цитата: allb46
    а Грег свалил как ни в чем не бывало...

    звучит так, будто это было дтп, и виновник скрылся biggrin

  • allb46
    Грег Ван Авермат – призёр Тура ... (3)
    allb46-Фото

    Победе Филл Жила рады только Квики, очень жаль, что упал Пете, а Грег наехал на его заднее колесо, причем, у Пете велик "в хлам.." , а Грег свалил как ни в чем не бывало... Очень обидно, прямо серая полоса пошла для Пете, но это тоже может быть не плохо,(нет худа-без добра) у него будет очень хорошая мотивация для дальнейших побед!!! А они в этом сезоне у него все ещё в переди, в этом я твёрдо уверен.

  • Eugeny1210
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (5)
    Eugeny1210-Фото

    Честно говоря, что-то не нравятся мне высказывания в стиле "мы были сильны, мы бы его догнали".

    Ну если были так сильны, то чего вплотную к заборчику ехать с помутневшими глазами? Ехали бы по центру и не упали бы и догнали бы. 

  • ezhachok
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (5)
    ezhachok-Фото

    Ага, тогда давайте Спартака пост-фактум загнобим за его интервью многочисленные про колесников.

     

    Теперь по Ван Авермату. Ван Авермат в интервью сказал, что они бы могли догнать Жильбера, но Саган слишком близко поехал к барьеру и из-за него все упали. Пардон, зачем тогда Вы сидели у него на колесе на опасной бровке? Ехали бы себе по-центру и горя бы не знали, как Ван Барле, к примеру.

     

    Ну и последнее - опять же именно Саган, т.е. один человек а не команда или группа гонщиков предпринял две попытки атаковать добрать Фил Жила - за 36 и за 16 км. до финиша. Именно в этом суть интервью, что все смотрять на то где он, а не будущий победитель Фил Жил и ждут когда поедет он, так как говорил Бонен, так как он ЧМ и самый сильный в группе и тд. и тп.

     

    Вообще это такой первый год, когда все именно так, поэтому, как и Спартак, привыкнет.

  • bob.velo17
    Триумфальное возвращение Филип ... (1)
    bob.velo17-Фото

    Молодец Филипп.Отработать более пятидесяти верст дорогого стоит .Заслуженная трудовая победа.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (5)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    и я не понимаю, почему они не старались догнать отрыв

     

    Петя Петя-учись проигрывать красиво.

    красиво проиграть умеют ОЧЕНЬ немногие.

    их гораздо меньше,чем чемпионов мира.

     

     

  • finn
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (5)
    finn-Фото

    Жильбер красава. Рискнул, и удача ему улыбнулась. Хотя жалко, конечно, что Саган завалился

  • Ser Gio
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (5)
    Ser Gio-Фото

    А теперь сравните интервью которое дал Ван Авермат после гонки с данным. Еще Курдюков отметил что Грег годно принял поражение и не сетовал на невезение, падение и прочее.
    Здесь же такое впечетление что последнее время каждое интервью Петера - это слезы про вселенский заговор, что все команды против него, что фортуна против него (на Сан Ремо Квято типа колесничал, на Гент Вевельгем Терпстру решил поучить, здесь Трек во всем виноват). Почему не признать да, я выбрал не лучшую позицию на Мууре, да Квики как команда нас переиграла. Чемпиону мира как-то не полагаеться вечно на что-то жаловаться.

  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2017. Результаты (38)
    EL-Fenomeno-Фото

    "Если сильно захотеть можно в космос полететь"
    перефразируя:

    "Если сильно захотеть можно выиграть Тур Фландрии сАтаковав в одиночку ещё за 50+ км. до финиша".
    Не зря Жильбер так готовился к этой гонке и эта победа станет даже пожалуй особняком для Филиппа в его спорт.карьере, а все потому, что взять самую престижную классику в родной Бельгии, на глазах тысяч и тысяч людей, да ещё и в майке действующего нац.чемпиона, да ещё и в таком великолепном стиле. Ну и конечно сам момент финиша Фил Жила мы тоже запомним.

    Браво, низкий поклон за эмоции и переживания и овации (стоя)...занавес(

    Цитата: EL-Fenomeno
    ХОЧУ:
    №2 - на подиуме Жильбера (и Боонена)

    Почти удовлетворили мою хотелку))))

    P.S.

    А Мур - он и за 95км. до финиша МУР, так что орги молодцы что вернули его на ТФ. Представлю что бы было, если бы он был хотя бы за 40-50 км. до финиша. Может на следующий год поставят его (Мюр ван Герардсберген) все же ближе к развязке...хотелось бы

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1898
2 Саган П. (Svk) (BOH) 1235
3 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1170
4 Контадор А. (Spa) (TFS) 823
5 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
6 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
7 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
8 Деннис Р. (Aus) (BMC) 660
9 Терпстра Н. (Ned) (QST) 642
10 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620

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