Андре Грайпель ставит новые цели - Тур Фландрии и Париж-Рубэ

Андре Грайпель впервые в карьере стартует на Вуэльте Каталонии, чтобы подготовиться к Туру Фландрии и Париж-Рубэ

В этом сезоне Андре Грайпель (Andre Greipel) ставит перед собой целью выйти на пик формы к брусчатым классикам Scheldeprijs, Туру Фландрии (Ronde van Vlaanderen) и Париж-Рубэ (Paris-Roubaix).

34-летний немецкий гонщик команды Lotto Soudal вместе с командой решил изменить свои цели на первую часть сезона и, возможно, откажется от участия в Милан-Сан-Ремо.

Грайпель впервые в карьере стартует на Вуэльте Каталонии, которая станет подготовкой к брусчатым классикам. Лучим результатом Андре Грайпеля на Туре Фландрии было 15-е место в 2015 году.

Этот сезон немецкий гонщик начал с победы на первой гонке серии «Mallorca Challenge» Trofeo Porreres.

Марк Сержант, генеральный менеджер Lotto Soudal, о календаре гонок Андре Грайпеля

«Каждому гонщику важно менять цели. Это помогает оставаться мотивированным и бросает вызов. Андре, как и в прошлом году, начал сезон с Challenge Mallorca, затем поедет Вольту Альгарве (Volta ao Algarve). После гонки в Португалии он примет участие в Туре Абу-Даби (Abu Dhabi Tour), где будет нашим лидером на равнинных этапах. Теперь эта гонка входит в Мировой Тур, поэтому очень важна.

Как и в прошлом году, он поедет Париж-Ниццу (Paris-Nice).

Ещё не решено, будет ли он стартовать на Милан-Сан-Ремо.

Впервые в карьере Андре поедет Вуэльту Каталонии. Ему 34 года, он хочет стартовать на Scheldeprijs, Туре Фландрии и Париж-Рубэ в самой лучшей форме. Вот почему он выбрал Каталонию для подготовки к этим целям.

Затем он отдохнёт и 1 мая стартует во Франкфурте («Rund um den Finanzplatz»), а потом, как и в предыдущие годы, поедет Джиро д’Италию».

Андре Грайпель о новых целях в сезоне

В интервью Het Nieuwsblad Андре Грайпель сказал:

«Я бы хотел выступать в гонках по другой программе. Мне нравятся фламандские классики, даже если я обычно выступаю в них, работая на команду. Посмотрим, в какой роли буду в этом году».