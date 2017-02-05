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Андре Грайпель ставит новые цели - Тур Фландрии и Париж-Рубэ

Андре Грайпель впервые в карьере стартует на Вуэльте Каталонии, чтобы подготовиться к Туру Фландрии и Париж-Рубэ

 

 

  В этом сезоне Андре Грайпель (Andre Greipel) ставит перед собой целью выйти на пик формы к брусчатым классикам  Scheldeprijs, Туру Фландрии (Ronde van Vlaanderen) и Париж-Рубэ (Paris-Roubaix).

 

  34-летний немецкий гонщик команды Lotto Soudal вместе с командой решил изменить свои цели на первую часть сезона и, возможно, откажется от участия в Милан-Сан-Ремо.  

 

  Грайпель впервые в карьере стартует на Вуэльте Каталонии, которая станет подготовкой к брусчатым классикам. Лучим результатом Андре Грайпеля на Туре Фландрии было 15-е место в 2015 году.

 

Этот сезон немецкий гонщик начал с победы на первой гонке серии «Mallorca Challenge» Trofeo Porreres.

 

 

Марк Сержант, генеральный менеджер Lotto Soudal, о календаре гонок Андре Грайпеля

 

   «Каждому гонщику важно менять цели. Это помогает оставаться мотивированным и бросает вызов. Андре, как и в прошлом году,  начал сезон с Challenge Mallorca, затем поедет Вольту Альгарве (Volta ao Algarve). После гонки в Португалии он примет участие в Туре Абу-Даби (Abu Dhabi Tour), где будет нашим лидером на равнинных этапах. Теперь эта гонка входит в Мировой Тур, поэтому очень важна.

 

Как и в прошлом году, он поедет Париж-Ниццу (Paris-Nice).

 

Ещё не решено, будет ли он стартовать на Милан-Сан-Ремо.

 

  Впервые в карьере Андре поедет Вуэльту Каталонии. Ему 34 года, он хочет стартовать на Scheldeprijs, Туре Фландрии и Париж-Рубэ в самой лучшей форме. Вот почему он выбрал Каталонию для подготовки к этим целям.

 

  Затем он отдохнёт и 1 мая стартует во Франкфурте («Rund um den Finanzplatz»), а потом, как и в предыдущие годы, поедет Джиро д’Италию».

 

 

Андре Грайпель о новых целях в сезоне

 

   В интервью Het Nieuwsblad Андре Грайпель сказал:

  «Я бы хотел выступать в гонках по другой программе. Мне нравятся фламандские классики, даже если я обычно выступаю в них, работая на команду. Посмотрим, в какой роли буду в этом году».

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Теги к статье: Андре Грайпель Andre Greipel Lotto Soudal Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour of Flanders Париж-Рубэ Paris-Roubaix

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Ближайшие старты

1 - 5 февраля 2017

Volta a la Comunitat Valenciana

1 - 5 февраля 2017

Etoile de Besseges

14 - 19 февраля 2017

Tour of Oman

15 - 19 февраля 2017

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

15 - 19 февраля 2017

Volta ao Algarve


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Комментарии

  • veloschmelo
    Андрей Гривко об инциденте с М ... (23)
    veloschmelo-Фото

    Цитата: Zhanzhak
    Может ситуация и не красивая, но я за Андрея. Да и комментарии некоторых здесь оскорбительного плана это тоже не красиво. Непохоже, что Андрей агрессор. Китель спровоцировал его своими действиями и плевками в его сторону. Интересно, кто бы из Вас здесь пишущих это стерпел? Ответил, как ответил. Заступился за товарища и себя в обиду не дал. Сняли с гонки достаточно, а вот насчет 6 месяцев это перебор. Если он не хочет принимать извинения, не надо. Что сделано, то сделано!
    Пусть спасибо скажет , что Кит не ушатал его там же и махание сучками из под тишка не помогло бы , потому что прфи , нет мочи сделать красиво , не высовывайся , это не украинский парламент .

  • Виктор Сироткин
    Марсель Киттель – двукратный п ... (3)
    Виктор Сироткин-Фото

    основным результатом Тура Дубая-2017 стало понимание того, кто такой Киттель и как к нему относятся в пелотоне

  • EL-Fenomeno
    Марсель Киттель – двукратный п ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    10 побед в Эттиксов уже, резво начали.

    А Киттель ну почти как Юэн на недавнем ТДА, все спринты взял; хотя не быть ему в генерале на 1-м месте если бы не отмена 4 этапа

  • Semen057
    Наиро Кинтана побеждает на 4-м ... (1)
    Semen057-Фото

    Кинтана молодчинка !!!!

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 4 (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Уехал, я бы даже сказал, улетел Наиро как от стоячих. Ожидась заруба между ним и Мартином (Д), ну или с Пулсом (а вдруг), а так "в одни ворота".

    Так что сегодня победа на этапе, а завтра победу в генерале оформит колумбиец.

    Орги трансляции конечно удивили, либо Кинтана в кадре, либо ГВА, как будто Наиро должен был отыграть в бельгийца на этом королевском этапе 5 минут и все с нетерпением смотрели и ждали сможет ли..))

    Цитата: velodoctor
    Как приятно снова гонки видеть popcorm Но показ так себе, да и борьба была не особо ожесточенная судя по всему.

    Наверное потому что зима ещё, падаЖЖём весны))

  • motte
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 4 (9)
    motte-Фото
    Вы правы.. Приношу извинения
  • Андрон
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 4 (9)
    Андрон-Фото
    Михаил, Вы наверно имели в виду 5 ГТ.
  • Марс
    Марсель Киттель – двукратный п ... (3)
    Марс-Фото

    "Команда прекрасно отработала, приятно начать сезон победой"-чтож ты ломился в построения Астаны на 3м ветренном этапе?и где в этот момент твоя команда была?

  • marketbk
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 4 (9)
    marketbk-Фото

    Цитата: velodoctor
    Как приятно снова гонки видеть popcorm Но показ так себе, да и борьба была не особо ожесточенная судя по всему. 

     

    Да хз какая там борьба была, если у режиссера трансляция только два фронмэна было: Кинтана и Ван Авермат. редискаы б... (С)



    Цензура не дремлет))) Д.Е.б.и.л.ы вместо редискаы

  • velodoctor
    Etoile de Besseges-2017. Этап ... (1)
    velodoctor-Фото

    Завтра мини разделочка с финишем в гору, есть где отыграть думаю до 30 сек точно. Будет любопытно. Достаточно сильных гонщиков.

     

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4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
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7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
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10 Валс Р. (Esp) (LTS) 185

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