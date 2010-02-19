VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Том Боонен: «Париж-Рубэ будет последней гонкой в моей карьере»

  Том Боонен завершит карьеру велогонщика даже в случае победы на Париж-Рубэ-2017

 

 36-летний бельгийский гонщик Том Боонен (Tom Boonen) начинает свой последний год в профессионалах. Его сезон будет короче, чем обычно – 88 дней. Он не собирается быть статистом в гонках, хотя главной его целью остаётся борьба за пятую победу на Париж-Рубэ (Paris-Roubaix).

  В интервью Sporza во время презентации команды Quick – Step Floors Том Боонен подчеркнул, что даже если станет пятикратным победителем Париж-Рубэ, не поменяет своего решения поставить точку в карьере после финиша знаменитой брусчатой классики.

 

Том Боонен завершит карьеру велогонщика даже в случае победы на Париж-Рубэ-2017

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele

 

  Том Боонен: «Во время чемпионата мира меня поразила мысль, что для меня в последний раз начинается межсезонье. Я предпочёл сам выбрать время, когда уходить, чем быть вынужденным ставить точку из-за того, что всё идёт не так, как я привык.

 

  Мне хочется выйти в хорошую форму после Аргентины (Тура Сан-Хуан). Я попытаюсь побороться за победу на Туре Фландрии, хотя новый финал более взрывной и трудный. Париж-Рубэ (Paris-Roubaix) лучше, хотя у меня на колесе будет 190 гонщиков, но так было всегда. И если я выиграю в Рубэ, она будет моей последней гонкой. Конечно, если я выиграю, у меня будут смешанные эмоции. Но я был профессионалом 16 лет, и чувствую, что пора заняться другими вещами.

 

Том Боонен завершит карьеру велогонщика даже в случае победы на Париж-Рубэ-2017

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele

 

  Сейчас, на данном этапе, ощущения вполне хорошие. Сравнимы с моими лучшими годами. Перед стартом сезона в 2016 году я получил травму на Туре Абу-Даби, из-за чего не мог ничего делать 8 недель. Тогда я стал тенью самого себя, было чудом, что я смог стартовать в начале того года.

 

  Но сейчас всё идёт по плану. В ногах хорошо проведённая зима, я смог начать подготовку без травм, и я в хорошей форме. Надеюсь, до Париж-Рубэ я буду здоров, а там постараюсь показать лучшее, на что способен. Я уверен, что смогу побороться за победы».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Том Боонен Tom Boonen Quick-Step Floors Париж-Рубэ Paris-Roubaix

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Вчера, 22:04 | Регистрация: 8.05.2013

    Томи удачи. Как уже писал - это будет действительно ПОТЕРЯ... Уйдёт человек, который боролся ВСЕГДА, при любых раскладах и до последнего метра....

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).

  2. AAA

    Вчера, 22:48 | Регистрация: 20.01.2011

    давай ТОМИ! Это будет красиво! Ты пахал без моторчика! Чистая победа на ПР это  сияние! 

  3. Имя: Сергей

    rossa2005

    Вчера, 23:54 | Регистрация: 19.02.2010

    Цитата: AAA
    давай ТОМИ! Это будет красиво! Ты пахал без моторчика! Чистая победа на ПР это  сияние! 

    тайное мировое правительство одобряет!

  4. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:08 | Регистрация: 4.07.2013

    Том, сделай это. А мы уж поддержим, как сможем. Удачи.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2016

Ближайшие старты

17 - 22 января 2017

Santos Tour Down Under


ОПРОС

Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

  • VeloVelo
    Том Боонен: «Париж-Рубэ будет ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Том, сделай это. А мы уж поддержим, как сможем. Удачи.

  • Avrora
    В двух шагах от черной дыры (9)
    Avrora-Фото

    Как и большинство материалов Н.Парилина, эту статью хочется многократно и внимательно перечитывать. Некоторые интересные моменты с первого раза не замечаешь даже. Фотографиями В.Богомолова не перестаешь восхищаться, среди них есть просто невероятные))) Спасибо ещё раз 

  • rossa2005
    Том Боонен: «Париж-Рубэ будет ... (4)
    rossa2005-Фото

    Цитата: AAA
    давай ТОМИ! Это будет красиво! Ты пахал без моторчика! Чистая победа на ПР это  сияние! 

    тайное мировое правительство одобряет!

  • Sezar
    Альберто Контадор о маршруте В ... (5)
    Sezar-Фото

    Результаты тестов, наверно, офигенны, но 42 км разделки это много. И это на Вуэльте. Вот и читай между строк что он реально думает о своих возможностях.

  • AAA
    Том Боонен: «Париж-Рубэ будет ... (4)
    AAA-Фото

    давай ТОМИ! Это будет красиво! Ты пахал без моторчика! Чистая победа на ПР это  сияние! 

  • Cyrill
    Том Боонен: «Париж-Рубэ будет ... (4)
    Cyrill-Фото

    Томи удачи. Как уже писал - это будет действительно ПОТЕРЯ... Уйдёт человек, который боролся ВСЕГДА, при любых раскладах и до последнего метра....

  • innusimaxi
    В двух шагах от черной дыры (9)
    innusimaxi-Фото
    Футбол футболом, а надо строить велоспорт!!! Отличные статья и фото!!! Спасибо дядя Коля ;) и Влад!!! Пропустила первый блок бесжалостоно ((но с большим сожалением, а так хотелось покричать с трибуны)) оторвусь на основном блоке точно ??
  • motte
    Вуэльта Испании-2017. Презента ... (15)
    motte-Фото
    Мое искреннее уважение....Англиру..98 год...это..это словами не передать...завидую здоровой завистью...сильно!
  • Николай Парилин
    В двух шагах от черной дыры (9)
    Николай Парилин-Фото
    Тёзка, вы правы - хороший гонец на Кубани вырос. Да и итальянский туляк Серёжа Ростовцев тот ещё зверь, лет 10 за ним наблюдаю. Не вижу противопоказаний, что бы эти парни не блеснули и на шоссе.
  • Mashavelo
    В двух шагах от черной дыры (9)
    Mashavelo-Фото
    Отличная статья!) Про футбол прямо в яблочко ,и все верно сказанно,мне понравилось от души =D

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

15 января

Franco Pellizotti (Bahrain Merida)

Darwin Atapuma (UAE Abu Dhabi)

Arnold Jeannesson (Fortuneo - Vital Concept)

Adrian Hegyvari (UnitedHealthcare)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (TNK) 669
2 Кинтана Н. (Col) (MOV) 609
3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
6 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 420
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
9 Чавес Э. (Col) (OBE) 351
10 Мартин Д. (Irl) (EQS) 280

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2017 (47)
Декабрь 2016 (101)
Ноябрь 2016 (104)
Октябрь 2016 (144)
Сентябрь 2016 (174)
Август 2016 (237)