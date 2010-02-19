Том Боонен: «Париж-Рубэ будет последней гонкой в моей карьере»

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- Дата:
- Вчера, 21:21
Том Боонен завершит карьеру велогонщика даже в случае победы на Париж-Рубэ-2017
36-летний бельгийский гонщик Том Боонен (Tom Boonen) начинает свой последний год в профессионалах. Его сезон будет короче, чем обычно – 88 дней. Он не собирается быть статистом в гонках, хотя главной его целью остаётся борьба за пятую победу на Париж-Рубэ (Paris-Roubaix).
В интервью Sporza во время презентации команды Quick – Step Floors Том Боонен подчеркнул, что даже если станет пятикратным победителем Париж-Рубэ, не поменяет своего решения поставить точку в карьере после финиша знаменитой брусчатой классики.
Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele
Том Боонен: «Во время чемпионата мира меня поразила мысль, что для меня в последний раз начинается межсезонье. Я предпочёл сам выбрать время, когда уходить, чем быть вынужденным ставить точку из-за того, что всё идёт не так, как я привык.
Мне хочется выйти в хорошую форму после Аргентины (Тура Сан-Хуан). Я попытаюсь побороться за победу на Туре Фландрии, хотя новый финал более взрывной и трудный. Париж-Рубэ (Paris-Roubaix) лучше, хотя у меня на колесе будет 190 гонщиков, но так было всегда. И если я выиграю в Рубэ, она будет моей последней гонкой. Конечно, если я выиграю, у меня будут смешанные эмоции. Но я был профессионалом 16 лет, и чувствую, что пора заняться другими вещами.
Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele
Сейчас, на данном этапе, ощущения вполне хорошие. Сравнимы с моими лучшими годами. Перед стартом сезона в 2016 году я получил травму на Туре Абу-Даби, из-за чего не мог ничего делать 8 недель. Тогда я стал тенью самого себя, было чудом, что я смог стартовать в начале того года.
Но сейчас всё идёт по плану. В ногах хорошо проведённая зима, я смог начать подготовку без травм, и я в хорошей форме. Надеюсь, до Париж-Рубэ я буду здоров, а там постараюсь показать лучшее, на что способен. Я уверен, что смогу побороться за победы».
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