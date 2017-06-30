Патрик Лефевр подвёл итоги сезона велокоманды Deceuninck-Quick Step

Патрик Лефевр: «Это был очень хороший сезон для команды Deceuninck-Quick Step»

Несмотря на сложный сезон 2020 года велогонщики бельгийской команды Deceuninck-Quick Step одержали 39 побед, в том числе выиграли три этапа Тур де Франс, этап Джиро д’Италия, облачались в жёлтую и розовую майку лидеров. Но команда прошла и через тяжёлые моменты – травмы Фабио Якобсена, Ремко Эвенепула, Маттиа Каттанео, Ива Лампарта.

Итоги сезона взлётов и падений, в котором команда заняла 2-е место в командном рейтинге Мирового тура UCI, подвёл генеральный менеджер команды Патрик Лефевр.

Патрик Лефевр: «Мы хорошо начали год: Сэм (Беннетт) и Дрис (Девенинс) выиграли в Австралии, потом Шейн (Арчбольд) стал чемпионом Новой Зеландии, Ремко (Эвенепул) одержал первую победу в генеральной классификации в Сан-Хуане и продолжил побеждать в Европе, на Вольте Альгарве. Мы, как всегда, были среди главных действующих лиц на открывающем сезон классик уик-энде, но потом начался локдаун.

Мы столкнулись с очень трудной ситуацией, которую ещё больше осложняла полная неизвестность – как будто кто-то пришёл и опрокинул всё, что мы строили зимой, разбил все наши ожидания. Мы не знали, сколько времени будем в такой ситуации – три, четыре, шесть месяцев до возобновления гонок?

Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Гонщикам было тяжело, многие не могли тренироваться на дороге и должны были оставаться дома. Но мы позаботились о них, помогли им пройти через эти трудные месяцы. Они вернулись ещё сильнее, чем до остановки сезона, что говорят результаты первых недель.

К сожалению, в эти первые недели «нового сезона» на нас навалилась масса несчастий: Фабио (Якобсен), Ив (Лампарт), Маттиа (Каттанео) и Ремко (Эвенепул) упали и их сезон закончился, Зденеку пришлось покинуть команду Тур де Франс ещё до старта гонки. Нам пришлось адаптироваться.

Думаю, мы можем гордиться боевым духом, проявленным командой, хотя можете быть уверены, что это было совсем не просто. Те падения сильно повлияли. Считаю, что не будь их, мы бы смогли добиться большего.

Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Но буду честен, учитывая всё, что случилось, мы великолепно провели сезон. Наш Тур де Франс был потрясающим – Жулиан выиграл этап и надел жёлтую майку, в то время как Сэм выиграл зелёную, о которой мы мечтали много лет. Он не слишком хорошо начал гонку, но команда верила в него, и он приобретал всё больше и больше уверенности в своих силах. На финальной неделе Тура он не сломался. Только взгляните на его победу в Париже. Она стала вишенкой на торте, и он получил такую прекрасную награду - стоял на подиуме в центре Елисейских Полей, - момент, который делает карьеру!

Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Ещё одно памятное событие сезона – титул чемпиона мира Жулиана Алафилиппа. Он ехал в составе национальной сборной, но всё же он наш гонщик. Все эти годы с тех пор как он стал профессионалом, мы помогали ему развиваться. И он достиг своей большой мечты, взял радужную майку. Все знали, что он будет атаковать, знали, где он это сделает, но он всё равно уехал от своих соперников на последнем подъёме в Имоле. Несколько километров разрыв составлял 7 – 10 секунд. Его, прилагая все силы, преследовала группа, но Жулиан удержал преимущество и взял победу. Его эмоции тронули не только меня, но, уверен, всех болельщиков велоспорта, потому что такие эмоции делают спорт более красивым и человечным.

Невероятное выступление Жуана (Алмейды) на Джиро д’Италия - тоже волнующий по многим причинам момент сезона. Мы собирались ехать на Джиро с Фабио, который должен был бороться в спринтах, и с Ремко на генеральную классификацию. Но их падения заставили нас изменить планы и ожидания. И даже в таких обстоятельствах команда проехала потрясающе. Они отдали все силы.

Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

До сих пор перед глазами эти моменты, когда в группе из двадцати гонщиков от нашей команды четверо или пятеро ребят, которые показывают, что такое настрой «Волчьей стаи». Конечно, невероятно, что Жуан так долго удерживал розовую майку. Он был дебютантом и в Мировом туре, и на Гранд-туре, но впечатлял бесконечное количество раз, великолепно боролся, проявил блестящую стабильность, на каждом из этапов финишировав в топ-30.

Я горжусь и счастлив не только тем, как все выступали, но также потому, что мы снова показали, что в нашей команде Deceuninck-Quick Step у каждого есть шанс, и когда этот шанс приходит, наш гонщик получает полную поддержку своих товарищей по команде и персонала.

В итоге у нас 39 побед, а если считать Имолу, то 40. Победа на Kuurne-Brussels-Kuurne, три дня в жёлтой майке, зелёная майка, 15 дней в розовой майке, победа на Brabantse Pijl, Brugge-De Panne, несколько титулов чемпионов стран, радужная майка. Думаю, это был очень хороший сезон, один из тех, в котором мы проявили наш менталитет и нашу ДНК, боролись с сильнейшими, снова завершили год как самая успешная команда. Надеюсь, следующий сезон пройдёт более гладко, и наше выступление будет ещё лучше».