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Патрик Лефевр: «Отмена Тур де Франс-2020 будет полной катастрофой для велоспорта»

Патрик Лефевр о ситуации в велоспорте в связи с эпидемией коронавируса

 

 

  Генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр (Patrick Lefevere) считает, что отмена Тур де Франс-2020 из-за коронавируса может разрушить модель велоспорта. Об этом, а также о том, что думает о текущей ситуации в велоспорте, Патрик Лефевр рассказал в своей колонке, которую ведёт в газете Het Nieuwsblad.

 

 

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: © Luc Claessen / Getty Images

 

 

  Патрик Лефевр: «Меня беспокоит то, что я читаю. Каждый день опасаюсь, что гонщик или кто-то из персонала команды позвонит мне и скажет, что заболел. Давиде Брамати и Давиде Баллерини живут в Бергамо, городе, который больше всех в Европе пострадал от вируса.

 

  Я понимаю, что в этой истории велоспорт – всего лишь небольшая строчка, сноска. Но я менеджер велокоманды, поэтому волнуюсь. У всех компаний, экспортирующих продукцию, снизился товарооборот. Компании начнут экономить. Было бы наивно думать, что экономические последствия кризиса с коронавирусом не отразятся на велоспорте.

 

  Весна – самый важный период для нашей команды, когда мы можем показать себя с лучшей стороны. И он полностью потерян. У компании Quick Step мы завоевали доверие, но компания Deceuninck только второй год является нашим спонсором. До настоящего момента у нас 83 победы, так что, надеюсь, они учтут это тоже.

 

  Говоря об отмене Тур де Франс-2020, мы говорим о полной катастрофе, но было бы глупо не принимать в расчёт такой вариант. В моих правилах всегда отталкиваться от сценария с лучшим и с худшим исходом. В первом случае мы снова начнём выступать в июне, в худшем – сезон окончен. Возможно, я пессимист, но кто мог три недели назад предсказать. Что половина Европы внезапно окажется под домашним арестом?

 

  Организаторы, компания ASO, сможет вынести удар, а команды нет. Если не будет Тур де Франс, вся модель велоспорта может рухнуть».

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Теги к статье: Патрик Лефевр Patrick Lefevere Deceuninck-Quick Step Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020

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  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 05:06 | Регистрация: 4.09.2010

    1. "шеф, усё пропало"

    2. кто о чём, а вшивый о бане

    вообще-то люди сотнями погибают. и тысячами могут. и того хуже могут, если гайки по штатной процедуре не прикрутить..

    т.е. вопрос (вроде) - о жизни и смерти. но Патрикей наш всё победки свои пересчитывает, мурлыча, как он, бедный, без спонсорской сметанки вдруг в "полной катастрофе" окажется ..

    3. не до жиру, быть бы живу

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