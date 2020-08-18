Маттиа Каттанео получил травму позвоночника на Джиро делл’Эмилия-2020

Цитата: старт-шоссе 82

..... А если подумать и попробовать разгадать замысел хитрого лиса Брейлсфорда, то первое что приходит на ум, он просто хочет взять все три гранд тура . Глупость? А почему бы и нет ,учитывая ненормальный календарь. Инеос себе это может позволить, два равноценных состава, на два гранд тура ,есть, а на Вуэльту добавятся часть ребят идущих на тур. Пусть первые места и не возьмут ,но на пьедестале на всех трех турах вполне. А рассуждения о том что возьмет Фрум в следующих сезонах в следующей команде ,пока ни к месту. И что этот сезон он просто досижывает баластом , глупость. Никто не будет держать такого классного гонщика чтобы он просто докатывал сезон.



Слив Тура - вот что на данный момент очень вероятно. Роглич с Дюмуланом его сожрут и не поморщатся, если подготовка пройдет по плану.