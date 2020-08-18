Маттиа Каттанео получил травму позвоночника на Джиро делл’Эмилия-2020

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- Дата:
- Вчера, 22:06
Маттиа Каттанео будет восстанавливаться 8 недель после падения на Джиро делл’Эмилия-2020
Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo) получил травму позвоночника во время падения на классике Джиро делл’Эмилия-2020. 29-летний итальянский гонщик велокоманды Deceuninck-Quick Step атаковал на финальных 35 километрах дистанции, но упал на спуске. После осмотра в госпитале Болоньи у гонщика был диагностирован стабильный (компрессионный) перелом позвонка грудного отдела.
Photo credit: ©Deceuninck-Quick Step/Tim De Waele / Getty Images
Травма не требует операции, будет проводиться консервативное лечение, которое займёт от 6 до 8 недель.
Маттиа Каттанео: «Я знал спуск, потому что несколько раз проводил разведку. Но, к сожалению, я наехал передним колесом на маленький камень, лежащий на середине дороги. Пытался удержать равновесие, но не смог. При падении ударился о перила. Мне жаль, потому что моя форма шла по нарастающей, я был уверен в своих силах перед следующими гонками».
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