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Маттиа Каттанео получил травму позвоночника на Джиро делл’Эмилия-2020

Маттиа Каттанео будет восстанавливаться 8 недель после падения на Джиро делл’Эмилия-2020

 

 

  Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo) получил травму позвоночника во время падения на классике Джиро делл’Эмилия-2020. 29-летний итальянский гонщик велокоманды Deceuninck-Quick Step атаковал на финальных 35 километрах дистанции, но упал на спуске. После осмотра в госпитале Болоньи у гонщика был диагностирован стабильный (компрессионный) перелом позвонка грудного отдела.

 

 

Photo credit: ©Deceuninck-Quick Step/Tim De Waele / Getty Images

 

Травма не требует операции, будет проводиться консервативное лечение, которое займёт от 6 до 8 недель.  

 

  Маттиа Каттанео: «Я знал спуск, потому что несколько раз проводил разведку. Но, к сожалению, я наехал передним колесом на маленький камень, лежащий на середине дороги. Пытался удержать равновесие, но не смог. При падении ударился о перила. Мне жаль, потому что моя форма шла по нарастающей, я был уверен в своих силах перед следующими гонками».

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Теги к статье: Маттиа Каттанео Mattia Cattaneo Deceuninck-Quick Step

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Комментарии

  • Ice
    Крис Фрум о пропуске Тур де Фр ... (17)
    Ice-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    ..... А если подумать и попробовать разгадать замысел хитрого лиса Брейлсфорда, то первое что приходит на ум, он просто хочет взять все три гранд тура . Глупость? А почему бы и нет ,учитывая ненормальный календарь. Инеос себе это может позволить, два равноценных состава, на два гранд тура ,есть, а на Вуэльту добавятся часть ребят идущих на тур. Пусть первые места и не возьмут ,но на пьедестале на всех трех турах вполне.    А рассуждения о том что возьмет Фрум в следующих сезонах в следующей команде ,пока ни к месту. И что этот сезон он просто досижывает баластом , глупость. Никто не будет держать такого классного гонщика чтобы он просто докатывал сезон.

    Слив Тура - вот что на данный момент очень вероятно. Роглич с Дюмуланом его сожрут и не поморщатся, если подготовка пройдет по плану.

  • Ice
    Команда Jumbo-Visma о состояни ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: salomon
    Безусловно, биться за генерал будут многие, но... Если не будет форс-мажоров, Роглич и Берналь поделят 1-2 места. Остальным - бронза ....

    Могут разобрать Берналя эти мастодонты, не зря Роглич его демонстративно объезжал на финишах, показывая, что Эган ему вообще не ровня. Колумбиец молодой, впечатлительный, может и капнуть. Поопытнее его люди сливались, как по мне, Инеос рискует.

  • salomon
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (15)
    salomon-Фото
    Берналь или Роглич ? Вот в чем вопрос. Третьего не дано!
  • diveman
    Александр Власов одерживает со ... (12)
    diveman-Фото

    А пареньки молодые работают над собой в первую очередь, а не зелень контрактную считают.

  • diveman
    Александр Власов одерживает со ... (12)
    diveman-Фото
    "Мертвый" Ваш-наш Закарин. А мертвым уже ничего не поможет.
  • Astanaforever
    Александр Власов одерживает со ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    В правильную команду перешел А. Власов
    Закарину вот куда надо было уходить. Его команда.
  • salomon
    Команда Jumbo-Visma о состояни ... (8)
    salomon-Фото
    Безусловно, биться за генерал будут многие, но... Если не будет форс-мажоров, Роглич и Берналь поделят 1-2 места. Остальным - бронза ....
  • Astanaforever
    Фаусто Маснада начинает выступ ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Вопрос к ССС? Команду сливают походу? Если так. Бедный Закарин.
  • Astanaforever
    Саймон Йейтс продлил контракт ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Курдюков недаром говорил, что два брата будут выступать в разных командах. Так, что Адам уходит из Митчелтона. А вот куда? Может в Инеос? Видимо да.
  • Astanaforever
    Команда Jumbo-Visma о состояни ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: salomon
    К гадалке не надо ходить, чтобы понять - на Туре мы увидим дуэль Роглича и Берналя.
    А Мвртинез? А Кинтаныч? А Пино с Мартаном? А Лопес? А братья Йетсы? А тот же Вальверде? Их в счет вы не берете? Ничаво.. сюрприз будет.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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