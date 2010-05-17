Команда Deceuninck-Quick Step о состоянии Ремко Эвенепула

Ремко Эвенепул получил перелом таза и ушиб правого лёгкого

Велокоманда Deceuninck-Quick Step рассказала о состоянии 20-летнего бельгийского велогонщика команды Ремко Эвенепула, который упал на финальных 50 км классики Ломбардия. Упавшего в овраг на спуске с Муро ди Сормано Ремко Эвенепула доставили в больницу. Всё время, когда спасатели и врачи вытаскивали велогонщика из оврага, он находился в сознании.

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В пресс-релизе команды Deceuninck-Quick Step говорится: «К сожалению, рентген показал перелом таза и ушиб правого лёгкого, из-за чего Эвенепул, победитель четырёх гонок в этом сезоне, на ближайший период не будет принимать участие в соревнованиях. Наш гонщик останется в больнице на ночь для наблюдения, после чего в воскресенье будет организован его перелёт домой, в Бельгию».

Спуск с Сормано – один из самых быстрых и технически сложных их всех, что включаются в маршруты профессиональных велогонок. На нём в 2017 году упали и получили травмы четыре гонщика – Ян Бакелантс, Лауренс де Плюс, Симоне Петилли и Даниэль Мартинес.

В интервью Sporza спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step Давиде Брамати сказал: «Мы не видели самого падения, только услышали о нём по радио. Когда увидели, что данные Ремко перестали обновляться, сразу поняли, что это он упал. Когда подъехали туда, я увидел только его велосипед. Велосипед без гонщика – мрачная картина. Я сразу пошёл к месту падения и увидел, что он в порядке. Он мог говорить, сказал, что у него болит правая сторона. Сейчас он в больнице с Патриком Лефевром и семьёй. Думаю, с ним всё будет в порядке».