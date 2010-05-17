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Команда Deceuninck-Quick Step о состоянии Ремко Эвенепула

Ремко Эвенепул получил перелом таза и ушиб правого лёгкого

 

 

  Велокоманда Deceuninck-Quick Step рассказала о состоянии 20-летнего бельгийского велогонщика команды Ремко Эвенепула, который упал на финальных 50 км классики Ломбардия. Упавшего в овраг на спуске с Муро ди Сормано Ремко Эвенепула доставили в больницу. Всё время, когда спасатели и врачи вытаскивали велогонщика из оврага, он находился в сознании.

 

 

Команда Deceuninck-Quick Step о состоянии Ремко Эвенепула

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  В пресс-релизе команды Deceuninck-Quick Step говорится: «К сожалению, рентген показал перелом таза и ушиб правого лёгкого, из-за чего Эвенепул, победитель четырёх гонок в этом сезоне, на ближайший период не будет принимать участие в соревнованиях. Наш гонщик останется в больнице на ночь для наблюдения, после чего в воскресенье будет организован его перелёт домой, в Бельгию».

 

  Спуск с Сормано – один из самых быстрых и технически сложных их всех, что включаются в маршруты профессиональных велогонок. На нём в 2017 году упали и получили травмы четыре гонщика – Ян Бакелантс, Лауренс де Плюс, Симоне Петилли и Даниэль Мартинес.

 

  В интервью Sporza спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step Давиде Брамати сказал: «Мы не видели самого падения, только услышали о нём по радио. Когда увидели, что данные Ремко перестали обновляться, сразу поняли, что это он упал. Когда подъехали туда, я увидел только его велосипед. Велосипед без гонщика – мрачная картина. Я сразу пошёл к месту падения и увидел, что он в порядке. Он мог говорить, сказал, что у него болит правая сторона. Сейчас он в больнице с Патриком Лефевром и семьёй. Думаю, с ним всё будет в порядке».

 

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck-Quick Step Ломбардия Il Lombardia классика Монумент велоспорт велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Борис

    aksbor

    Вчера, 23:10 | Регистрация: 21.06.2011

    Плохо,конечно,но могло быть гораздо хуже! Падение было устрашающим,были мысли о самом худшем. Так что в целом можно вздохнуть с облегчением...

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:28 | Регистрация: 30.06.2017

    Сезон закрыт. Перелом таза .Долгое востановление. Опыта нет. Выздоровления.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 23:51 | Регистрация: 27.05.2017

    Не думаю, что у Винокурова не было опыта, в том страшном падении. Опытные тоже падают.

  4. Имя: Андрей

    Khan

    Сегодня, 00:27 | Регистрация: 17.05.2010

    Мне напомнило полёт Педро Орильо на Джиро-09 имени Меньшова, тоже велосипед так остался стоять. Но тот пролетел куда дальше, метров 60 вроде как, да и был возрастной и не вернулся уже в спорт. Ремко молодой, справится 

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2020. Этап 4 (3)
    SportSpirit-Фото

    Я вот не припомню такого фантасмагорического дня в своей болельщичкой истории...  

     

    Отмечу положительное: 

    - ровно спокойно высоко приехал Погачар,

    - очень понравилось как с огоньком ехал Дюмолан, набирает ход; к моей неожиданной радости он классно вписался в многокапитанистых состав JV.

     

    Кстати, победитель Кемна после Санвеба в Боре стал в полной мере раскрываться. Мутная какая-то команда Санвеб, только Мэтьюз там и держится относительно долго и относительно ярко. Не та команда, для еанимации карьеы (это я о Барде).  

  • 001RusKZ
    Блестящий успех Якоба Фульсанг ... (2)
    001RusKZ-Фото

    Сегодня праздник! Прекрасная гонка! 

  • SportSpirit
    Перелом ключицы у Максимилиана ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Да уж, а смотрелось вполне безобидно. Вскочил-поехал. 

     

    Грустно за Макса. Только пошел в подъем по карьере. 

  • Khan
    Команда Deceuninck-Quick Step ... (4)
    Khan-Фото

    Мне напомнило полёт Педро Орильо на Джиро-09 имени Меньшова, тоже велосипед так остался стоять. Но тот пролетел куда дальше, метров 60 вроде как, да и был возрастной и не вернулся уже в спорт. Ремко молодой, справится 

  • Earl57
    Ремко Эвенепул упал на спуске ... (15)
    Earl57-Фото
    Нет, не первый. Впереди были гонщики Трека, Астаны и Джордж Беннет.
  • M-07
    Максимилиан Шахманн финиширова ... (8)
    M-07-Фото

    Зато перелом ключицы получил. Мне самому показалось, что ничего серьёзного по тому, как он продолжил гонку. А водятел мог и оценить ситуацию и пропустить, таких чмошников полно везде, к сожалению, и не только за рулём. Правильно сделал Лопес тогда на Джиро с одним из таких долбанутых, тут также не помешало бы, хоть там и женщина была, как пишут.

  • GTX
    Перелом ключицы у Максимилиана ... (3)
    GTX-Фото
    За один Бухман, Шахман и Мюльбергер с травмами, во денёк для Боры
  • M-07
    Перелом ключицы у Максимилиана ... (3)
    M-07-Фото

    Не думал, что так серьёзно, по тому, как он продолжил гонку, показалось, что там небольшие ссадины и всё. Здоровья ему!

    Вопрос, как перед ним оказался автомобиль, почему орги допустили такое?

  • M-07
    Ломбардия-2020. Результаты гон ... (22)
    M-07-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    Шахману не растраиваться, не то еще бывает

    Оказывается, у него перелом ключицы. Здоровья ему тоже! Не думал, что так серьёзно, по тому, как он продолжил гонку, показалось, что там небольшие ссадины и всё.
  • Колёсник
    Ремко Эвенепул упал на спуске ... (15)
    Колёсник-Фото
    Гонку посмотреть не вышло - т.е. он первый ехал, когда упал?

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