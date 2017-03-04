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Будущее команды Quick-Step Floors решится перед Тур де Франс-2017

Генеральный менеджер команды Quick-Step Патрик Лефевр ищет спонсора на 2018 год

 

  Генеральный менеджер команды Quick-Step Floors Патрик Лефевр не уверен, что нынешний спонсор, поддерживающий велокоманду 15-й год (с 2003 года), продолжит сотрудничать после 2017 года. Будущее команды должно решиться в июле перед стартом Тур де Франс-2017. Об этом Патрик Лефевр рассказал в интервью Het Nieuwsblad.

 

  В течение пяти лет титульным спонсором команды была компания Omega Pharma, но в марте 2015 фламандский бизнесмен Марк Кук продал Omega Pharma американской компании Perrigo.

 

 Остаётся возможность, что компания Quick-Step продолжит спонсировать велокоманду Лефевра, и Патрик Лефевр в первую очередь будет вести переговоры с ними.

 

Будущее команды Quick-Step Floors решится перед Тур де Франс-2017

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

Патрик Лефевр о будущем команды Quick-Step Floors

 

 

  «Спонсорские соглашения касаются только этого сезона, и мы всё ещё не нашли того, кто занял бы место компании Quick-Step. Будем рассматривать все варианты в течение четырёх месяцев, мы должны решить судьбу команды перед Тур де Франс. Я знаю, что до настоящего времени сотрудничал только с людьми, находящимися от  меня в радиусе 20 км, людьми из Фландрии. Но этот круг расширился.

 

  Я не слепой, велоспорт отражает мировую экономику. Китай купил половину Африки, арабские страны – половину футбола.

 

  Я не теряю уверенности, наша команда сильна и прекрасно начала сезон, мы уже взяли 13 побед, у нас выступают чемпионы. Сейчас мы начинаем самую важную для нас часть сезона – классики. Нам придётся работать на нескольких фронтах, но мы к этому готовы.

 

 Компании Quick –Step необходимо время на размышления, а у нас его нет, в противном случае мы рискуем упустить ценных гонщиков. Агенты уже встревожены…»

 

Патрик Лефевр уверен в своих возможностях, и предупредил гонщиков, чтобы они не начинали работать только на себя ради поиска нового контракта: «Если они совсем в меня не верят, значит они пришли не в ту команду».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Quick-Step Floors

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Комментарии

  • Gonza Golanov
    Штраф для Петера Сагана, Грега ... (6)
    Gonza Golanov-Фото
    Все так. "Брусчатку едут настоящие мужчины, трус не едет Рубе", да простят меня горняки
  • DIM
    Штраф для Петера Сагана, Грега ... (6)
    DIM-Фото
    Тот кто соблюдает все правила, никогда не выигрывает!
  • fortunewheel
    Штраф для Петера Сагана, Грега ... (6)
    fortunewheel-Фото

    Все весенние северные классики проходят по брусчаткам. Этим они интересны... для зрителей и опасны... для велогонщиков, в т.ч. и пофессионалов. Но они - велогонки - и называются поэтому классиками, и участвуют в них профи! Которые едут на специально подготовленнных для таких гонок байках. Если правилами установленоа езда по брусчатке, значит надо ехать по ней. Если 1 группа едет по тротуару или велодорожке, объезжая pave, а другие едут по ней, то 1-я получает преимущество - это как допинг, либо медикаментозный, либо механический. Все должны быть в равных условиях. Это называется fair play, т.е. игра по правилам.

  • Meilleur
    Яспер Стейвен и Люк Роу – приз ... (5)
    Meilleur-Фото

    Cтрашилище. )

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Штраф для Петера Сагана, Грега ... (6)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    во все времена велогоны старались объезжать плохие участки.кто то мог это делать,а кто то нет.

    это элемент сорвенования по сути)

    так что чет тупят орги.

    гонщик когда едет,ему просто НЕКОГДА классифицировать где тротуар,где велодорожка,а где так-собачки писают.

    не правда ли?

    ну а чо тогда.

  • DIM
    Штраф для Петера Сагана, Грега ... (6)
    DIM-Фото

    Всю гонку по обочине проехали, а под конец очнулись!

    http://www.steephill.tv/players/youtube3/?title=On-Demand+Broadcast+-+Last+70+K
    m+of+Omloop+Het+Nieuwsblad&dashboard=omloop-het-nieuwsblad&id=AH6kuFKCm
    IE&start=683&yr=2017

  • Георгий Борисенко
    Штраф для Петера Сагана, Грега ... (6)
    Георгий Борисенко-Фото

    по хорошему, штраф надо им, как денежный, так и временной

  • velodoctor
    Яспер Стейвен и Люк Роу – приз ... (5)
    velodoctor-Фото

     

    кстати есть гифка смешная про Петера 

     

    biggrin

  • Meilleur
    Яспер Стейвен и Люк Роу – приз ... (5)
    Meilleur-Фото

    Ну, это правда. Выглядит он плохо. Сколько минусов не влепи. )

  • ДимаЛел
    Россия в рейтинге Мирового Тур ... (5)
    ДимаЛел-Фото

    Завершился Тур Абу-Даби-2017, у России в рейтинге Мирового Тура, а также Мировом рейтинге, 269 очков которые принесли:


    - Ильнур Закарин, 265 очков: 15 очков за 2 место на 3 этапе и 250 очков за 2 место в итоговой генеральной классификации;

    - Павел Кочетков: 2 очка за 52 место;

    - Сергей Чернецкий: 2 очка за 54 место.


    В зачет Мирового рейтинга также принесли очки:

    - Сергей Фирсанов: 5 очков за 32 место;

    - Иван Ровный: 2 очка за 51 место.

     

    Завершилась Омлоп Хет Ниусблад-2017, у России 0 очков в рейтинг Мирового Тура

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