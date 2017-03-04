Будущее команды Quick-Step Floors решится перед Тур де Франс-2017

Генеральный менеджер команды Quick-Step Патрик Лефевр ищет спонсора на 2018 год

Генеральный менеджер команды Quick-Step Floors Патрик Лефевр не уверен, что нынешний спонсор, поддерживающий велокоманду 15-й год (с 2003 года), продолжит сотрудничать после 2017 года. Будущее команды должно решиться в июле перед стартом Тур де Франс-2017. Об этом Патрик Лефевр рассказал в интервью Het Nieuwsblad.

В течение пяти лет титульным спонсором команды была компания Omega Pharma, но в марте 2015 фламандский бизнесмен Марк Кук продал Omega Pharma американской компании Perrigo.

Остаётся возможность, что компания Quick-Step продолжит спонсировать велокоманду Лефевра, и Патрик Лефевр в первую очередь будет вести переговоры с ними.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Патрик Лефевр о будущем команды Quick-Step Floors

«Спонсорские соглашения касаются только этого сезона, и мы всё ещё не нашли того, кто занял бы место компании Quick-Step. Будем рассматривать все варианты в течение четырёх месяцев, мы должны решить судьбу команды перед Тур де Франс. Я знаю, что до настоящего времени сотрудничал только с людьми, находящимися от меня в радиусе 20 км, людьми из Фландрии. Но этот круг расширился.

Я не слепой, велоспорт отражает мировую экономику. Китай купил половину Африки, арабские страны – половину футбола.

Я не теряю уверенности, наша команда сильна и прекрасно начала сезон, мы уже взяли 13 побед, у нас выступают чемпионы. Сейчас мы начинаем самую важную для нас часть сезона – классики. Нам придётся работать на нескольких фронтах, но мы к этому готовы.

Компании Quick –Step необходимо время на размышления, а у нас его нет, в противном случае мы рискуем упустить ценных гонщиков. Агенты уже встревожены…»

Патрик Лефевр уверен в своих возможностях, и предупредил гонщиков, чтобы они не начинали работать только на себя ради поиска нового контракта: «Если они совсем в меня не верят, значит они пришли не в ту команду».