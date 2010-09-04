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Янник Штаймле – новый велогонщик команды Deceuninck-Quick Step

Янник Штаймле подписал 2-летний контракт с командой Deceuninck-Quick Step

 

 

  23-летний немецкий велогонщик Янник Штаймле (Jannik Steimle) начнёт в бельгийской команде Deceuninck-Quick Step карьеру профессионального велогонщика.

 

  В августе этого года он был приглашён в команду в качестве стажёра. Учитывая его выступление  на гонках Izegem Koers, Brussels Cycling Classic и Textielprijs Vichte, а также шесть побед, которые он одержал, выступая в континентальной команде Vorarlberg, команда Deceuninck-Quick Step предложила Яннику Штаймле двухлетний контракт.

 

Янник Штаймле – новый велогонщик команды Deceuninck-Quick Step

 

© Deceuninck - Quick-Step - ©Mark Van Hecke / Getty Images - Photo credit: ©Mark Van Hecke/ Getty Images

 

  Янник Штаймле: «Невероятное чувство, мечта детства сбылась! Когда Патрик предложил мне контракт, я не мог поверить, что попаду в команду Deceuninck-Quick Step. Я очень счастлив получить такой шанс, теперь могу показать команде и миру велоспорта, что я могу. С нетерпением хочу узнать, что ждёт меня на этой новой дороге жизни. Я уже говорил, что люблю классики и тяжёлые однодневные велогонки, где способен выступать хорошо. Также у меня сильный спринт из небольшой группы.

 

 Когда впервые пришёл в команду, очень нервничал, но уже через две минуты почувствовал себя как в большой семье. В аэропорту меня встретил соньёр Кевин Верстан, который очень хорошо ко мне отнёсся, много рассказал о команде.  

 

 Потом на моей первой гонке присутствовал Патрик Лефевр, а также такие известные гонщики как Ив, Ильо, Альваро, они тоже были очень добры со мной.

 

  Мы много разговаривали, а потом в Изегеме, думаю, я хорошо выступил и показал, что умею. Хочу ещё раз поблагодарить всю команду за этот шанс. Не могу дождаться, когда начну учиться и много работать уже как член «Стаи волков».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Контракт с Янником для меня особенный. У нас значительный список рекордов, достигнутых молодыми талантами. У меня не заняло много времени решение вопроса, останется ли он в нашей команде или нет. Он сильный гонщик, показал желание работать, учиться у более опытных ребят. Ключевой момент – он отлично вписался в команду, хочет быть её частью. Сегодня мы приветствуем его у нас».

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Теги к статье: Янник Штаймле Jannik Steimle Deceuninck-Quick Step

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  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 05:36 | Регистрация: 4.09.2010

    чувствуется как Янник воодушевлён, вдохновлён и полон надежд

    и Лефевр такой мастер, глава семьи, вожак стаи )

    дай им бог

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Жозе Азеведу уходит из команды ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    уже просто забыть хочется. бесславный конец

  • Shalam s Urala
    Янник Штаймле – новый велогонщ ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    чувствуется как Янник воодушевлён, вдохновлён и полон надежд

    и Лефевр такой мастер, глава семьи, вожак стаи )

    дай им бог

  • VeloVelo
    Жозе Азеведу уходит из команды ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Прощай шампунь. Бабло распилили и свалили. Стоит запомнить имена этих манагеров.
    Гонцов жаль. Полит, Герреро и другие хорошие гонцы. Удачи парням!

  • VeloVelo
    Павел Сиваков: "Участие в Тур ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Вальверде войдет в "зал славы велоспорта" (уже вошел), не только потому, что он был на подиуме всех трех ГТ. А еще потому что плюс к этому у него выдающиеся результаты в арденнских классиках.

    Флэш Валлонь (финиш на Мюр дэ Уи) - Пятикратный победитель!!! И еще призовые места.
    Льеж-Бастонь-Льеж - Трехкратный победитель!!! И еще призовые места.


    ДАЛЕЕ КЛАССИКИ:
    Классика Сан-Себастьяна - Двукратный победитель
    Вуэльта Мурсии - Пятикратный победитель.

    Ну и уж раз пошло по Вальверде:

    Трехкратный чемпион Испании (1 - разделка, 2 - групповая)

    НЕДЕЛЬКИ:
    Андалусия: Пятикратный победитель.
    Валенсия: Трехкратный победитель.
    Каталония: Трехкратный победитель!!!
    Бургос: Двукратный победитель.
    Дофине: Двукратный победитель!
    Кастилия и Леон: 1 Победа.
    Тур страны Басков: 1 Победа.
    Тур Абу Даби: 1 Победа.

    Чемпион мира действующий! Плюс 5 или 6 серебра и бронзы, не помню точно.



    У кого еще есть такие или подобные достижения? 



    Я не фанат Вальверде.
    Но, с большим уважением к нему отношусь. 

  • Astanaforever
    Жозе Азеведу уходит из команды ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Такую команду угробили..которая в со-лидерах рейтинга стояла. когда то. с таким то бюджетом
  • VeloVelo
    Павел Сиваков: "Участие в Тур ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Артем, есть такие замечательные гонки, как "классики". Обратите на них внимание.
    Они того стоят, например, Тур Фландрии. Для подавляющего большинства гонцов 
    выиграть Фландрию гораздо ценнее, чем взять этап на ГТ.

  • Адриен
    Ваут Пулс переходит в команду ... (18)
    Адриен-Фото
    Ну правильно ... Посмотрите - сколько одобрений ваша писулька получила. НЕНАВИСТЬ ! Завтра закроют Астану - ох, сколько радости будет на Velolive ! И понятно, все команды - чистейшие, никто - кроме проклятой Астаны - допингом не баловался и не балуется, она одна как БЕЛЬМО мешает российским "знатокам" велоспорта. Даже Армстронг , оказывается, допинговал из-за Астаны.И Контадор ... Все астанинские допинговые выкормыши. И других достижений у Астаны не было ... У меня вопрос - вот рыба ГНИЁТ с головы... А человек с какого места ? ЕСТЬ НОРМАЛЬНЫЕ РОССИЙСКИЕ ЛЮБИТЕЛИ ВЕЛОСПОРТА ?! ПОЧЕМУ МОЛЧИТЕ ?! Я не призываю болеть или любить Астану . Но неужели на ВЕЛИКОЙ РУСИ перевелась ДОБРОТА, ДУШЕВНОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ ? И осталась только ненависть , неприязнь, зависть и нетерпимость ?
  • Адриен
    Ваут Пулс переходит в команду ... (18)
    Адриен-Фото
    Что, опять антиастанинский приступ подкатил? ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ АСТАНА ? Вопрос был о спортивных достижениях Бахрейна - И ВСЕ! И вопрос правомерный - достижений, достойных особой гордости, у команды ПОКА нет. Возможно - будут. Дай Бог... КАК НАСЧЕТ ВАШЕЙ АГРЕССИИ ПРОТИВ АСТАНЫ И ЕЁ БОЛЕЛЬЩИКОВ ? Соринку в чужом глазу быстро подмечаете...
  • Astanaforever
    Ваут Пулс переходит в команду ... (18)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Lucky
    Цитата: Astanaforever
    А какие достижения то Бахрейна, что прям восхищают Пулса? Напомните?
    Главное достижение Bahrain-Merida - отсутствие допинговых скандалов, которые густым шлейфом тянуться за Астаной с самого основания этой команды: Маттиас Кесслер, Эдди Маццолени, Винокуров, Андрей Кашечкин, Хосе Антонио Редондо, Владимир Гусев, Альберто Контадор, Роман Кройцигер, Валентин и Максим Иглинский, Ильи Давиденка
    "достижений" хватит на десяток команд)))
    В 2012 году бывшие гонщики и персонал Astana, включая Лэнса Армстронга, Йохана Брюнеля, Леви Лайфаймера, доктора Педро Селайю и доктора Луиса дель Мораля, были серьёзно замешаны в массовый допинговый скандал, окруживший команду U.S. Postal/Discovery Channel.
    Честно. Вот не хотел я эту бучу разводить..но ваши выпады на ровном месте в сторону Астанытвынуждают меня макнуть вас в ваше же дерьмо./Директор по менеджменту велокоманды Bahrain Merida Милан Эржень подозревается в связях с допинговой клиникой Марка Шмидта. Сейчас Международный союз велосипедистов (UCI) ведет расследование по этому поводу. 15 мая стало известно, что гонщик Bahrain Merida Кристиан Корень и спортивный директор команды Борут Божич являлись клиентами Шмидта и принимали допинг. В сентябре 2018 года у белорусского гонщика команды Константина Сивцова в допинг-пробе был найден эритропоэтин. / Довольны?

    И еще.. Когда будете след. раз списывать флуд, пишите хоть правильно фамилии. Илья Давыденок.. так правильно будет.
  • BaTman
    Ваут Пулс переходит в команду ... (18)
    BaTman-Фото
    Но достижения Астаны пока не привлекают гонщиков и тренеров такого уровня.
    Зачем столько агрессии в отношениях других команд ?

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4160
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3700
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3317
4 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3162
5 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2812
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2281
8 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2240
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 2226
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2157

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