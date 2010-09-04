Янник Штаймле – новый велогонщик команды Deceuninck-Quick Step

Янник Штаймле подписал 2-летний контракт с командой Deceuninck-Quick Step

23-летний немецкий велогонщик Янник Штаймле (Jannik Steimle) начнёт в бельгийской команде Deceuninck-Quick Step карьеру профессионального велогонщика.

В августе этого года он был приглашён в команду в качестве стажёра. Учитывая его выступление на гонках Izegem Koers, Brussels Cycling Classic и Textielprijs Vichte, а также шесть побед, которые он одержал, выступая в континентальной команде Vorarlberg, команда Deceuninck-Quick Step предложила Яннику Штаймле двухлетний контракт.

© Deceuninck - Quick-Step - ©Mark Van Hecke / Getty Images - Photo credit: ©Mark Van Hecke/ Getty Images

Янник Штаймле: «Невероятное чувство, мечта детства сбылась! Когда Патрик предложил мне контракт, я не мог поверить, что попаду в команду Deceuninck-Quick Step. Я очень счастлив получить такой шанс, теперь могу показать команде и миру велоспорта, что я могу. С нетерпением хочу узнать, что ждёт меня на этой новой дороге жизни. Я уже говорил, что люблю классики и тяжёлые однодневные велогонки, где способен выступать хорошо. Также у меня сильный спринт из небольшой группы.

Когда впервые пришёл в команду, очень нервничал, но уже через две минуты почувствовал себя как в большой семье. В аэропорту меня встретил соньёр Кевин Верстан, который очень хорошо ко мне отнёсся, много рассказал о команде.

Потом на моей первой гонке присутствовал Патрик Лефевр, а также такие известные гонщики как Ив, Ильо, Альваро, они тоже были очень добры со мной.

Мы много разговаривали, а потом в Изегеме, думаю, я хорошо выступил и показал, что умею. Хочу ещё раз поблагодарить всю команду за этот шанс. Не могу дождаться, когда начну учиться и много работать уже как член «Стаи волков».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Контракт с Янником для меня особенный. У нас значительный список рекордов, достигнутых молодыми талантами. У меня не заняло много времени решение вопроса, останется ли он в нашей команде или нет. Он сильный гонщик, показал желание работать, учиться у более опытных ребят. Ключевой момент – он отлично вписался в команду, хочет быть её частью. Сегодня мы приветствуем его у нас».