Фабио Якобсен продлил контракт с командой Deceuninck – Quick-Step до конца 2021 года

22-летний нидерландский гонщик Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) продлил контракт с командой Deceuninck – Quick-Step на два года (до конца 2021 года). Якобсен пришёл в команду Патрика Лефевра в прошлом году и принёс Quick Step 7 побед – выиграл две классики Danilith Nokere Koerse и Scheldeprijs, а также этапы Тура Фьордов. Бинк-Банк Тура, Okolo Slovenska и Тура Гуанси.

Первой гонкой Фабио Якобсена в этом году будет Вольта Альгарве (20 - 24 февраля), после чего он примет участие в классике Кюрне-Брюссель-Кюрне и в гонке Мирового тура Париж-Ницца.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Фабио Якобсен: «Я очень рад, что продолжу работать в команде, по меньшей мере, до конца 2021 года. Deceuninck – Quick-Step – именно та команда, которая мне нужна, потому что в ней я могу многому научиться, сделать значительный прогресс. В будущем мне хотелось бы стать одним из лучших спринтеров мира, побеждать на крупных гонках, а Deceuninck – Quick-Step – команда, которая может мне помочь достичь этих целей. Я мечтал выступать в лучшей команде в мире, и благодарен за доверие и поддержку, которые постоянно здесь получаю».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck – Quick-Step: «Сказать, что мы впечатлены тем, как Фабио выступал с нами первый год, это явное преуменьшение. Выигрывая у сильнейших и более опытных спринтеров пелотона, он показал, что обладает не только мастерством и талантом, но также уверенностью и способностью принимать верные решение в нужный момент. Его ждёт блестящее будущее, и мы рады, что он решил продолжать развиваться в нашей команде».