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Фабио Якобсен продлил контракт с командой Deceuninck – Quick-Step

Фабио Якобсен продлил контракт с командой Deceuninck – Quick-Step до конца 2021 года

 

 

  22-летний нидерландский гонщик Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) продлил контракт с командой Deceuninck – Quick-Step на два года (до конца 2021 года). Якобсен пришёл в команду Патрика Лефевра в прошлом году и принёс Quick Step 7 побед – выиграл две классики Danilith Nokere Koerse и Scheldeprijs, а также этапы Тура Фьордов. Бинк-Банк Тура, Okolo Slovenska и Тура Гуанси.

 

  Первой гонкой Фабио Якобсена в этом году будет Вольта Альгарве (20 - 24 февраля), после чего он примет участие в классике Кюрне-Брюссель-Кюрне и в гонке Мирового тура Париж-Ницца.

 

 

Фабио Якобсен продлил контракт с командой Deceuninck – Quick-Step

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

  Фабио Якобсен: «Я очень рад, что продолжу работать в команде, по меньшей мере, до конца 2021 года. Deceuninck – Quick-Step – именно та команда, которая мне нужна, потому что в ней я могу многому научиться, сделать значительный прогресс. В будущем мне хотелось бы стать одним из лучших спринтеров мира, побеждать на крупных гонках, а Deceuninck – Quick-Step – команда, которая может мне помочь достичь этих целей. Я мечтал выступать в лучшей команде в мире, и благодарен за доверие и поддержку, которые постоянно здесь получаю».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck – Quick-Step: «Сказать, что мы впечатлены тем, как Фабио выступал с нами первый год, это явное преуменьшение. Выигрывая у сильнейших и более опытных спринтеров пелотона, он показал, что обладает не только мастерством и талантом, но также уверенностью и способностью принимать верные решение в нужный момент. Его ждёт блестящее будущее, и мы рады, что он решил продолжать развиваться в нашей команде».

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Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Deceuninck – Quick-Step

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  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 20:05 | Регистрация: 4.09.2010

    команда бельгийская. гонщик нидерландский. имя итальянское. фамилие датская.. глобализм однако )

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Ближайшие старты

12 - 17 февраля 2019

Colombia 2.1

14 - 17 февраля 2019

Tour de la Provence

16 - 21 февраля 2019

Tour of Oman

17 февраля 2019

Trofeo Laigueglia

17 февраля 2019

Clasica de Almeria

20 - 24 февраля 2019

Vuelta a Andalucia

20 - 24 февраля 2019

Volta ao Algarve

24 февраля - 2 марта 2019

UAE Tour

2 марта 2019

Omloop Het Nieuwsblad

3 марта 2019

Kuurne-Bruxelles-Kuurne


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Комментарии

  • Zhanzhak
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Zhanzhak-Фото
    Возможно, не смотрела.
  • sashok2705
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    sashok2705-Фото
    Цитата: Zhanzhak
    Я думала, что мне одной не понравилось. То отрыв показывают со спины, то пелотон с высоты птичьего полёта, то финиш, то реклама. Выходила - заходила, в итоге концовку пропустила. Интересно, а почему они не указывают сколько км осталось? Короче, одни нервы.
    Ии надо учится у аргентинцев. На туре Сан Хуан все было в плане трансляции хорошо.
  • Zhanzhak
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Zhanzhak-Фото
    Я думала, что мне одной не понравилось. То отрыв показывают со спины, то пелотон с высоты птичьего полёта, то финиш, то реклама. Выходила - заходила, в итоге концовку пропустила. Интересно, а почему они не указывают сколько км осталось? Короче, одни нервы.
  • sashok2705
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    sashok2705-Фото
    Встречи то да.Но хотелось бы больше внимания гонки.Я тоже не много не понял,казалось что это Гавирия,а оказалось что человек который должен был в теории его развозить на финиш.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Не понимаю как можно смотреть чисто спринтерские этапы? Три часа катить, монотонно, а потом за километр рвать, то есть дури. Вот квик степ такая неинтересная команда. Тупо весь сезон собирает очки мирового тура. Никогда эта команда не станет генеральщиками.. Никакой интриги, просто уныло. Вот Саган, это другое дело, разносторонний спринтер. Его смотреть приятно. Опостыли.ч
    Не знаю ,мне нравится.
  • Astanaforever
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Astanaforever-Фото
    Не понимаю как можно смотреть чисто спринтерские этапы? Три часа катить, монотонно, а потом за километр рвать, то есть дури. Вот квик степ такая неинтересная команда. Тупо весь сезон собирает очки мирового тура. Никогда эта команда не станет генеральщиками.. Никакой интриги, просто уныло. Вот Саган, это другое дело, разносторонний спринтер. Его смотреть приятно. Опостыли.ч
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ого это и не Гавирия))))???? Или великами поменялись? Я и не узнал )) по поводу трансляции , да финал конечно был сильно смазан ,но ведущая за-то бомба!!! И встречи с туристами очень интересные были.
  • sashok2705
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    sashok2705-Фото
    Ну да наверное Гавирия ошибся.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Альварито ,красавец , Гавирия ошибся сегодня ,я правильно понял? Севилья тряхнул так сединой сегодня что мама не горюй ))) Все таки команда местная , из этого региона, родина Эскобара ,если не ошибаюсь
  • sashok2705
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (10)
    sashok2705-Фото
    Как всем трансляция.Мне очень "понравилась ".Показали последние 300 м.Если и дальше так будут, то нет смысла тратить время на просмотр.

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3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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