Зденек Штыбар снимается с Тур де Франс-2020 из-за травмы

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 21:39
Реми Каванья заменит Зденека Штыбара на Тур де Франс-2020
34-летний чешский гонщик Зденек Штыбар вынужден отказаться от участия в Тур де Франс-2020. Как сообщает велокоманда Deceuninck-Quick Step, у Штыбара травма коленного сухожилия.
На старте в Ницце его заменит 25-летний французский гонщик Реми Каванья, который впервые поедет Тур де Франс.
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