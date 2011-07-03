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Хрустальные велосипеды» команды Deceuninck-Quick Step – награда за сезон 2019 года

Ремко Эвенепул, Тим Деклерк, Патрик Лефевр получили «Хрустальные велосипеды»  

 

 

  19-летний Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) продолжает вписывать своё имя в историю, став самым молодым обладателем  «Хрустального велосипеда» (Kristallen Fiets), награды, которую получает лучший велогонщик года в Бельгии. Он также стал вторым гонщиком команды Патрика Лефевра, получившим «Хрустальный велосипед» после Тома Боонена (2004-2006 и 2012 годы). Ремко Эвенепул провёл первый сезон в качестве профессионального велогонщика и одержал 5 побед, включая титул чемпиона Европы в разделке и победу на Классике Сан-Себастьяна. Также он стал серебряным призёром чемпионата мира в индивидуальной гонке на время.

 

  Тим Деклерк (Tim Declercq) второй год подряд получил приз лучшего доместика. С 2012 года эту награду бессменно получают гонщики команды Quick Step.

 

А генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр тоже поднялся на подиум, в седьмой раз получив награду «Лучшего менеджера года». Это рекорд со времени основания премии года «Хрустальныйвелосипед».

 

 

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Cor Vos - Photo credit: ©Cor Vos

 

  Ремко Эвенепул: «Я очень счастлив и горд, что смог в этом году выиграть этот трофей. Это значит, что у меня был хороший сезон и несколько отличных выступлений. Эта награда очень много значит для меня, она стала кульминацией моего первого сезона в команде Deceuninck-Quick Step. Трофей вызывает потрясающие ощущения, даёт крылья перед зимним перерывом, вдохновляет полностью фокусироваться на следующем сезоне, к которому готовлюсь, ради которого мотивирован упорно работать. Не могу дождаться первого тренировочного сбора в Кальпе».

 

  Тим Деклерк: «Этот «Хрустальный велосипед» оцениваю выше, чем тот, который получил в 2018 году. Была жёсткая конкуренция с Лауренсом Де Плюсом и Девенинсом, который потрясающе отработал на Алафилиппа в прошедшем сезоне. Почему эта награда всегда уходит к одному из гонщиков нашей команды? У нас много лидеров и победителей, что требует большой работы доместиков. Это моя работа, которую выполняю лучшего всего. Очень приятно, что за неё я могу получить награду».

 

  Патрик Лефевр: «Очень горжусь, что присутствую здесь, что получаю седьмой трофей. Это честь, но особенным этот вечер делает то, что я на сцене с двумя гонщиками нашей команды. Эти призы служат подтверждением экстраординарного сезона и большой работы, которую мы проводим каждый год. Невозможно всё делать одному. В успех внесли вклад и гонщики, и соньёры, и механики, и спонсоры. Это успех не одного человека, а всей велокоманды. Мы – «Стая волков», у нас очень крепкие взаимоотношения. Я горжусь, что люди хотят работать с нами и выступать у нас».

 

  В интервью бельгийской прессе, журналистам Het Laatste Nieuws и Sporza после завершения церемонии награждения Патрик Лефевр рассказал, что пока не собирается уходить с поста генерального менеджера команды Deceuninck-Quick Step: «Я мог бы уйти в январе 2019. Мой контракт действует до декабря 2021 года с несколькими вариантами. Моим преемником станет не один человек, эта работа для двух или трёх. Я читал, что Том Боонен интересуется. Он может, у него есть талант и харизма.

 

  Хочу избежать разговоров типа: «Этот старик снова здесь?» Нет желания становиться помехой. Вижу своё будущее в качестве председателя совета директоров.  Потом я бы мог давать советы, но без ежедневных обязательств присутствовать в гонках.

 

  Да, я, наконец, что-то получаю в ответ за положение, ради которого работал всю жизнь. Но в действительности поменяется не так много. Я продолжу работать, это позволяет мне оставаться молодым. Многие говорят, что я выгляжу моложе, но, возможно, просто хотят сделать мне комплимент.

 

  Я особенно горжусь тем, что всегда с успехом собирал вокруг себя лучших людей. Это искусство. Иногда я позволял уходить очень хорошим гонщикам, таким, как Филипп Жильбер, но лишь по причине бюджета. И мне всегда удавалось найти им замену, которая не разочаровывала.

 

  Конечно, у нас снова будут большие амбиции. В энный раз подряд мы становится лучшей командой в мире, самой побеждающей командой. Я горжусь этим. Несколько новых лидеров получат шанс, мяч на их стороне».

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Теги к статье: Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Патрик Лефевр

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Вчера, 20:34 | Регистрация: 20.06.2019

    Серебро на разделке ЧМ я говорил, что могучий клоп не затеряется))) Один из немногих, кто после перехода во взрослую команду не затерялся и продолжил побеждать.

  2. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 23:05 | Регистрация: 3.07.2011

    Вероятность затеряться у Ремко была равна примерно нулю. Как у Берналя, Погачара и им подобных.

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Какой Гранд-тур понравился больше в 2019 году?

Комментарии

  • Mima
    Новобранец команды Movistar Ма ... (1)
    Mima-Фото
    Скорейшего выздоровления и терпения! Главное, живой!
  • Sezar
    Хрустальные велосипеды» команд ... (2)
    Sezar-Фото
    Вероятность затеряться у Ремко была равна примерно нулю. Как у Берналя, Погачара и им подобных.
  • Ice
    Хрустальные велосипеды» команд ... (2)
    Ice-Фото

    Серебро на разделке ЧМ я говорил, что могучий клоп не затеряется))) Один из немногих, кто после перехода во взрослую команду не затерялся и продолжил побеждать.

  • Ice
    Петер Саган: «Впереди у меня н ... (3)
    Ice-Фото

    Пускай карьера длится подольше) Таких личностей в пелотоне всегда мало.

  • Адриен
    Петер Саган: «Впереди у меня н ... (3)
    Адриен-Фото

     "Не думаю, что у меня получится продолжать гоняться до 40 лет..." - Да блин, когда у МОЛОДОГО человека возникают подобные мысли - значит действительно СТАРЕЕТ, становится "реалистом".  В этом отношении среди действующих гонщиков МОЛОДЧИНА - Вальверде. Надо бы Сагану с него пример брать.  Показывать дулю старости - спортивной, карьерной, да и физической... Впрочем, иногда наступает МОРАЛЬНАЯ усталость от дела, которым занят уже много лет. Проще говоря - надоело, приелось, даже победы не принося былого счастья. Тогда другое дело...

  • RVL
    Петер Саган: «Впереди у меня н ... (3)
    RVL-Фото

    Кризис среднего возраста накатывает.что хотел сказать не читается ,но видно между строк. А вдруг?

  • Astanaforever
    Велокоманда Total Direct Energ ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Так Власов и поедет Джиро в Астане. Какие проблемы?
  • levonardo
    Велокоманда Total Direct Energ ... (5)
    levonardo-Фото
    "Если вдруг" Газпром пригласят, будет немного обидно что Власов ушел) Проехать ГТ эдаким андердогом, при этом имея определенный потенциал, было бы полезно.
  • Earl57
    Велокоманда Total Direct Energ ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Как повышаются шансы, если итальянскую команду пригласят за место Энергетиков?

    Человек еще не понял, что теперь организаторы могут давать приглашения на грантуры только двум командам, если Директ Энерджи не отказывается. А итальянских проконтинетальных команд больше двух в наличии.

    Wanty Gobert получают автоматическое приглашение на все однодневные гонки. А там еще Corendon с Ван дер Пулом есть, у них амбиции значительно выросли...

  • Astanaforever
    Велокоманда Total Direct Energ ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Как повышаются шансы, если итальянскую команду пригласят за место Энергетиков?

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3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
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