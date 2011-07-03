Хрустальные велосипеды» команды Deceuninck-Quick Step – награда за сезон 2019 года

Ремко Эвенепул, Тим Деклерк, Патрик Лефевр получили «Хрустальные велосипеды»

19-летний Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) продолжает вписывать своё имя в историю, став самым молодым обладателем «Хрустального велосипеда» (Kristallen Fiets), награды, которую получает лучший велогонщик года в Бельгии. Он также стал вторым гонщиком команды Патрика Лефевра, получившим «Хрустальный велосипед» после Тома Боонена (2004-2006 и 2012 годы). Ремко Эвенепул провёл первый сезон в качестве профессионального велогонщика и одержал 5 побед, включая титул чемпиона Европы в разделке и победу на Классике Сан-Себастьяна. Также он стал серебряным призёром чемпионата мира в индивидуальной гонке на время.

Тим Деклерк (Tim Declercq) второй год подряд получил приз лучшего доместика. С 2012 года эту награду бессменно получают гонщики команды Quick Step.

А генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр тоже поднялся на подиум, в седьмой раз получив награду «Лучшего менеджера года». Это рекорд со времени основания премии года «Хрустальныйвелосипед».

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Cor Vos - Photo credit: ©Cor Vos

Ремко Эвенепул: «Я очень счастлив и горд, что смог в этом году выиграть этот трофей. Это значит, что у меня был хороший сезон и несколько отличных выступлений. Эта награда очень много значит для меня, она стала кульминацией моего первого сезона в команде Deceuninck-Quick Step. Трофей вызывает потрясающие ощущения, даёт крылья перед зимним перерывом, вдохновляет полностью фокусироваться на следующем сезоне, к которому готовлюсь, ради которого мотивирован упорно работать. Не могу дождаться первого тренировочного сбора в Кальпе».

Тим Деклерк: «Этот «Хрустальный велосипед» оцениваю выше, чем тот, который получил в 2018 году. Была жёсткая конкуренция с Лауренсом Де Плюсом и Девенинсом, который потрясающе отработал на Алафилиппа в прошедшем сезоне. Почему эта награда всегда уходит к одному из гонщиков нашей команды? У нас много лидеров и победителей, что требует большой работы доместиков. Это моя работа, которую выполняю лучшего всего. Очень приятно, что за неё я могу получить награду».

Патрик Лефевр: «Очень горжусь, что присутствую здесь, что получаю седьмой трофей. Это честь, но особенным этот вечер делает то, что я на сцене с двумя гонщиками нашей команды. Эти призы служат подтверждением экстраординарного сезона и большой работы, которую мы проводим каждый год. Невозможно всё делать одному. В успех внесли вклад и гонщики, и соньёры, и механики, и спонсоры. Это успех не одного человека, а всей велокоманды. Мы – «Стая волков», у нас очень крепкие взаимоотношения. Я горжусь, что люди хотят работать с нами и выступать у нас».

В интервью бельгийской прессе, журналистам Het Laatste Nieuws и Sporza после завершения церемонии награждения Патрик Лефевр рассказал, что пока не собирается уходить с поста генерального менеджера команды Deceuninck-Quick Step: «Я мог бы уйти в январе 2019. Мой контракт действует до декабря 2021 года с несколькими вариантами. Моим преемником станет не один человек, эта работа для двух или трёх. Я читал, что Том Боонен интересуется. Он может, у него есть талант и харизма.

Хочу избежать разговоров типа: «Этот старик снова здесь?» Нет желания становиться помехой. Вижу своё будущее в качестве председателя совета директоров. Потом я бы мог давать советы, но без ежедневных обязательств присутствовать в гонках.

Да, я, наконец, что-то получаю в ответ за положение, ради которого работал всю жизнь. Но в действительности поменяется не так много. Я продолжу работать, это позволяет мне оставаться молодым. Многие говорят, что я выгляжу моложе, но, возможно, просто хотят сделать мне комплимент.

Я особенно горжусь тем, что всегда с успехом собирал вокруг себя лучших людей. Это искусство. Иногда я позволял уходить очень хорошим гонщикам, таким, как Филипп Жильбер, но лишь по причине бюджета. И мне всегда удавалось найти им замену, которая не разочаровывала.

Конечно, у нас снова будут большие амбиции. В энный раз подряд мы становится лучшей командой в мире, самой побеждающей командой. Я горжусь этим. Несколько новых лидеров получат шанс, мяч на их стороне».