Дрис Девенинс и Ильо Кейссе продлили контракты с велокомандой Deceuninck-Quick Step

Дрис Девенинс и Ильо Кейссе продлили контракты с командой Deceuninck-Quick Step на 1 год

Бельгийские гонщики, 36-летний Дрис Девенинс (Dries Devenyns) и 37-летний Ильо Кейссе (Iljo Keisse) продлили контракты с велокомандой Deceuninck-Quick Step до конца 2021 года. И Девенинс, и Кейссе – ветераны команды Патрика Лефевра. Для Дриса Девенинса сезон 2021 года будет десятым в команде Quick Step (он работал в команде в 2009-2013, а затем после нескольких лет в Giant-Shimano и IAM Cycling вернулся в команду в 2017). Ильо Кейссе выступает в команде Quick Step с 2010 года.

Патрик Лефевр: «Дрис потрясающе выступил до карантина. Вспомните его победу на Cadel Evans Great Ocean Road Race. А Ильо продолжает безупречно выполнять свою работу. Они оба бесчисленное количество раз проявляли свою важность для команды. Они в такой отличной форме, когда им далеко за 30. Возможно, они не будут выступать ещё пять лет, но мы прекрасно знаем, что можем на них рассчитывать, и какой вклад они могут внести. Продлевая их контракты, мы показываем уверенность в них.

Всем нам было тяжело в это странное время. Мне очень хотелось позаботиться о тех наших гонщиках, чьи контракты скоро истекают. Этот год – особенный. Я не хотел, чтобы они ждали до октября или ноября, так как это добавило бы им стресса от неизвестности, продлят им контракт или нет».

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / ©Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / ©Getty Images

Дрис Девенинс: «Я надеялся продлить контракт. Рад, что мы так быстро пришли к соглашению. Контракт – знак уверенности команды во мне и наоборот. Очень счастлив продолжать выступать. И в этом, и в следующем году сделаю всё от меня зависящее, чтобы помогать команде побеждать в гонках. Я стану чуть старше, но физически я в полном порядке. С нетерпением жду ещё одного сезона в команде Deceuninck-Quick Step».

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / ©Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / ©Getty Images

Ильо Кейссе: «Не многие могут сказать, что выступают в этой команде 12 лет, только, может, Том Боонен. В любом случае, я очень рад. Патрик Лефевр дал мне возможность подписать новый контракт после такого странного периода, в котором мы почти не выступали. Я очень тронут его отношением. Мечтаю выступать до своего 40-летия, которое отмечу 21 декабря 2022 года. Так что у меня впереди ещё два сезона. Теперь я на один сезон ближе к этой цели. Продолжу много работать, чтобы её достичь. После такого года я точно не хочу покидать велоспорт.

Рад остаться в лучшей в мире команде из всех, в которых мне бы хотелось выступать. Я много лет работаю с этими людьми. Вместе мы выиграли много гонок, а победы никогда не наскучат. Желание побеждать – неотъемлемая часть команды, её привычка. Более того, присутствие молодых и талантливых гонщиков, с которыми я работаю, мотивирует выступать на максимуме возможностей, даёт стимул».