Жуан Алмейда в розовой майке лидера на вершине Этны

22-летний дебютант Гранд-тура возглавил общий зачёт Джиро д’Италия-2020 после 3-го этапа

Жуан Алмейда (João Almeida) надел розовую майку лидера на вершине Этны, после 3-го этапа своего первого Гранд-тура – Джиро д’Италии-2020. 22-летний португальский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step финишировал через минуту и 3 секунды после победителя этапа Джонатана Кайседо (EF Pro Cycling) и через 12 секунд после группы основных претендентов на борьбу за генеральную классификацию.

Жуан Алмейда стал вторым в истории итальянского Гранд-тура и первым за 31 год португальским гонщиком после Акасио да Сильвы (Acacio da Silva), надевшим розовую майку лидера. Сейчас у Алмейды в генеральной классификации одно время с победителем 3-го этапа, чемпионом Эквадора Джонатаном Кайседо.

Также Жуан Алмейда возглавил классификацию лучшего молодого гонщика, где его ближайшим соперником является 23-летний бельгийский гонщик Харм Ванхауке (Harm Vanhoucke) из команды Lotto Soudal.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Жуан Алмейда: «Не могу описать, что чувствую, надев розовую майку. Это исполнившаяся мечта. С начала подъёма ехали довольно быстро. Мне более менее сообщали о разрывах. Я знал, что Герант Томас выпал, но беспокоился о Саймоне Йейтсе, так как он очень взрывной гонщик. Но он тоже выпал. Я контролировал ситуацию и шёл своей скоростью. За 3 – 4 км до вершины ветер стал очень сильным, и я старался изо всех сил, чтобы просто не сдаться, ужасно мучился до самой финишной черты. Постараюсь удерживать розовую майку как можно дольше».