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Жуан Алмейда в розовой майке лидера на вершине Этны

22-летний дебютант Гранд-тура возглавил общий зачёт Джиро д’Италия-2020 после 3-го этапа

 

 

  Жуан Алмейда (João Almeida) надел розовую майку лидера на вершине Этны, после 3-го этапа своего первого Гранд-тура – Джиро д’Италии-2020. 22-летний португальский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step финишировал через минуту и 3 секунды после победителя этапа Джонатана Кайседо (EF Pro Cycling) и через 12 секунд после группы основных претендентов на борьбу за генеральную классификацию.

 

  Жуан Алмейда стал вторым в истории итальянского Гранд-тура и первым за 31 год португальским гонщиком после Акасио да Сильвы (Acacio da Silva), надевшим розовую майку лидера.  Сейчас у Алмейды в генеральной классификации одно время с победителем 3-го этапа, чемпионом Эквадора Джонатаном Кайседо.

 

  Также Жуан Алмейда возглавил классификацию лучшего молодого гонщика, где его ближайшим соперником является 23-летний бельгийский гонщик Харм Ванхауке (Harm Vanhoucke) из команды Lotto Soudal.

 

Жуан Алмейда в розовой майке лидера на вершине Этны

 

Жуан Алмейда в розовой майке лидера на вершине Этны

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Жуан Алмейда: «Не могу описать, что чувствую, надев розовую майку. Это исполнившаяся мечта. С начала подъёма ехали довольно быстро. Мне более менее сообщали о разрывах. Я знал, что Герант Томас выпал, но беспокоился о Саймоне Йейтсе, так как он очень взрывной гонщик. Но он тоже выпал. Я контролировал ситуацию и шёл своей скоростью. За 3 – 4 км до вершины ветер стал очень сильным, и я старался изо всех сил, чтобы просто не сдаться, ужасно мучился до самой финишной черты. Постараюсь удерживать розовую майку как можно дольше».

 

Результаты 3 этапа Джиро д'Италия-2020

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Теги к статье: Жуан Алмейда Joao Almeida Deceuninck-Quick Step Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур Джиро д'Италия

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • DenisRodikov
    Падение Геранта Томаса на стар ... (21)
    DenisRodikov-Фото
    Наверное, где-то трясло сильно, вот и повылетали. Могли быть выбоины на дороге. А скорость на спуске большая, группа едет плотно - никуда не перестроиться, заранее ничего не увидеть. =(
  • salomon
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (47)
    salomon-Фото
    Чую, щас на Джиро ожидается разброд и шатания . И как прогнозами заниматся уж точно глупо!
  • DenisRodikov
    Падение Геранта Томаса на стар ... (21)
    DenisRodikov-Фото
    Там, судя по комментариям в Твиттере судьи его не пускали проехать к гонщику за 11 км до финиша, чтобы дать ему бачок с питьём. А когда пропустили, то было уже 9.8км и нельзя было передавать питьё - так как на последних 10км нельзя. Поэтому, он кричал судьям и так активно жестикулировал жалуясь на них. Вроде даже извинился после этого...
  • salomon
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (10)
    salomon-Фото
    Цитата: Student
    Цитата: salomon
    Цитата: Ернат
    Скорее всего победа из отрыва будет 
    Согласен. Похоже,на этом Джиро будут побеждать отрывы

    Спринтерские команды очень слабы, напоминает ситуацию, когда на Вуэльте Тони Мартин уехал в одиночный отрыв и выиграл этап, здесь точно также, хороший индивидуальный ход и ты на коне. 
    Вот именно! - Моторных спринтерских команд на Джиро не наблюдается. А единственная суперкоманда - Инеос после падения Томаса больше не будет возить пелотон! Так что ребята, некому догонять отрывы !
  • AmLoket
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (10)
    AmLoket-Фото
    Цитата: Rasmussen
    Учитывая тенденцию феноменальных результатов вундеркиндов, стоит отметить, что обладатель розовой майки Жоао Алмейда имеет хорошую почву для борьбы за генерал, даже несмотря на то, что это его первый гранд-тур.В первой разделке был вторым, опередив Томаса и бросив полторы минуты другим генеральщикам. А впереди еще 2 разделки. На Этне от генеральщиков отстал всего на 12 секунд.Ранее в этом году на Giro dell'Emilia был вторым после Власова, а также поднялся на подиум ГК Вуэльты Бургоса.
    Словенцы, эквадорцы, португальцы... География ширится!
  • Student
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (10)
    Student-Фото

    Цитата: salomon
    Цитата: Ернат
    Скорее всего победа из отрыва будет 
    Согласен. Похоже,на этом Джиро будут побеждать отрывы

    Спринтерские команды очень слабы, напоминает ситуацию, когда на Вуэльте Тони Мартин уехал в одиночный отрыв и выиграл этап, здесь точно также, хороший индивидуальный ход и ты на коне. 

  • AmLoket
    Падение Геранта Томаса на стар ... (21)
    AmLoket-Фото
    Цитата: Earl57
    Лука Шинто гневно швырнул бачок, который полетел под колесо его же гонщику.
    https://twitter.com/ProCyclingStats/status/1313175551880900608
    Получил штраф 500 швейцарских франков. Остановит его штраф от таких действий в будущем?
    Вот кого надо было снимать с гонки, а не джамбовского Плюгге. Ну поспорил он с ренгенологами, ничьему здоровью это не угрожало. А тут прямо бачок под ноги... Там же мотоциклисты ехали, могло и их коснуться.
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (47)
    Sezar-Фото

    Цитата: Адриен
    Интересная складывается тенденция, уже перерастающая в ЗАКОНОМЕРНОСТЬ. Карапас, Берналь, Погачар. А записные фавориты сдуваются... Если Джиро возьмет и выиграет Caicedo - наверное никто не удивится, так как уже устали удивляться.

    Скорее уж Алмейда и Макналти. Кому там еще 22 года? Это уникально слабый ГТ. Я таких с 2009 года и не вспомню. Мало того, что 2-3 эшелон приехал, так он еще и не готов оказался. Отрыв из 2-х гонщиков пропилил всю гору и доехал! Еще и Ейтса высадили на пустом месте..

  • Student
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (47)
    Student-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Еще) чтоб не сильно грустить за Томаса.
     
    Келдерман сегодня на горе сморелся одиноким бодрячком. Учитывая, как поехал Sunweb без Тома, не удивлюсь, если и Вилко порадует сюрпризами со знаком "+".

    Считаю, что многие его недооценивают. Белая майка Джиро, и 4-е место Вуэльты, +2 попадания в топ-10 на ГТ. Может и зацепить Джиро. 

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (47)
    SportSpirit-Фото

    Еще) чтоб не сильно грустить за Томаса.

     

    Келдерман сегодня на горе сморелся одиноким бодрячком. Учитывая, как поехал Sunweb без Тома, не удивлюсь, если и Вилко порадует сюрпризами со знаком "+".

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