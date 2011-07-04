BMW – новый партнёр команды Deceuninck – Quick-Step

Цитата: Earl57

Так было дело у квиков, несколько разлажал поезд при развозе - то завалы суматоху вносили, то просто теряли Вивиани и его затирали. Так Вивиани мгновенно вспоминал свою трековую выучку, когда каждый сам за себя, и все равно выбирался и побеждал. А с Гавирией квики несколько специально ложный поезд делали, чтобы обмануть соперников.Из нынешних топовых спринтеров без поезда разве что Киттель ничего не может. Но он в этом сезоне и так что с поездом, что без поезда не блистал. Грайпель при желании за счет опыта может без поезда выкрутиться, но он толкаться сильно не любит, поэтому часто просто бросает.Бухани специально по приказу Васёра не развозили, так он все равно выигрывал. Реже чем с поездом, но каждый раз боролся до последнего, не сдавался.Сколько людей, столько и мнений. Обо всем и обо всех. И каждый уверен в своей правоте.Давеча улыбнуло. Там Нибали показал новый велосипед с дисковым тормозом, который ему Мерида на день рождения подарила и проехался по бездорожью. Велокросс сделал, а его братишка снимал это на видео, которое Нибс опубликовал у себя в инстаграме. Потом это видео выложили Газетта делло спорт, Сайклигньюс и несколько других велосипедных сайтов.Казалось бы, что такого можно увидеть в коротком любительском видео? Но...Кто-то похвалил велосипед и мастерство гонщика.Кто-то написал, что Нибали ищет маргинальную выгоду.Кто-то возмутился, что Нибали слишком быстро едет, вдруг появится пешеход и может случиться трагедия.И далее:- почему не показал, как хорошо дисковые тормоза работают на гравии- глупая реклама дисковых тормозов- Нибали старый- едет слишком медленно, любой так может- как-то Нибали подозрительно быстро оправился от болезни, дело явно нечисто...- Нибали бездарный- Нибали талантливТогда как Нибали просто с азартом покатался и получил порцию адреналина