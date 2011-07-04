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BMW – новый партнёр команды Deceuninck – Quick-Step

BMW – новый партнёр команды Deceuninck – Quick-Step c 2019 года

 

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды  Deceuninck – Quick-Step, получил ключи первого из 15 автомобилей BMW, которые в следующем сезоне будут использоваться в качестве машин сопровождения и технической поддержки команды. Соглашение с   компанией BMW подписано на несколько лет. Автопарк команды будет состоять из девяти BMW X1s Drive 18i и шести BMW 520i Touring. Также команда Deceuninck – Quick-Step станет одним из первых владельцев новой модели BMW – кроссовера X7 класса «люкс», который будет выпущен в марте.

 

 

 

  Патрик Лефевр: «Мы очень рады, что BMW присоединились к нам в качестве нового официального автомобильного партнёра. Мы всё время ищем способы улучшить поддержку команды. Такой партнёр, как BMW, обладающий такой же страстью к новаторству, как и мы, сможет помочь нам стать ещё более успешными».

 

  Эдди Хасендонк (Eddy Haesendonck), исполнительный директор BMW Group Belux: «BMW Belux рады объединить силы с такой успешной велокомандой как Deceuninck – Quick-Step. BMW производит автомобили самого лучшего качества, которые дарят чувство удовольствия от вождения. Наши ценности отражает менталитет команды Deceuninck – Quick-Step, их желание стать лучшей командой в мире. Поэтому мы гордимся, что стали партнёрами команды».

 

 

 

 

 

 

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Теги к статье: Deceuninck – Quick-Step

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  1. Walther

    Вчера, 22:45 | Регистрация: 23.01.2016

    Как, интересно, читается новое название команды?

    И кто будет на Х7 ездить?

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:50 | Регистрация: 17.05.2015

    Ну значит ждите, скоро Sky с Bentley контракт подпишет , а UAE - вообще с Lamborghini...

  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:11 | Регистрация: 4.07.2013

    Похоже, Лефевр выстраивает свою собственную империю. 

  4. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 08:13 | Регистрация: 4.07.2011

    Это сильно!

    X7 продвигается???

  5. Имя: Алекс

    axel

    Сегодня, 08:35 | Регистрация: 6.09.2016

    ну вот теперь то и вооруженная охрана у пелотона, велосипедов и техничек появится.

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Комментарии

  • axel
    BMW – новый партнёр команды De ... (5)
    axel-Фото
    ну вот теперь то и вооруженная охрана у пелотона, велосипедов и техничек появится.
  • motte
    BMW – новый партнёр команды De ... (5)
    motte-Фото

    Это сильно!

    X7 продвигается???

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Риккардо Минали переходит в ко ... (15)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Так было дело у квиков, несколько разлажал поезд при развозе - то завалы суматоху вносили, то просто теряли Вивиани и его затирали. Так Вивиани мгновенно вспоминал свою трековую выучку, когда каждый сам за себя, и все равно выбирался и побеждал. А с Гавирией квики несколько специально ложный поезд делали, чтобы обмануть соперников. 
    Из нынешних топовых спринтеров без поезда разве что Киттель ничего не может. Но он в этом сезоне и так что с поездом, что без поезда не блистал. Грайпель при желании за счет опыта может без поезда выкрутиться, но он толкаться сильно не любит, поэтому часто просто бросает.
    Бухани специально по приказу Васёра не развозили, так он все равно выигрывал. Реже чем с поездом, но каждый раз боролся до последнего, не сдавался.
    Сколько людей, столько и мнений. Обо всем и обо всех. И каждый уверен в своей правоте.
     
    Давеча улыбнуло. Там Нибали показал новый велосипед с дисковым тормозом, который ему Мерида на день рождения подарила и проехался по бездорожью. Велокросс сделал, а его братишка снимал это на видео, которое Нибс опубликовал у себя в инстаграме. Потом это видео выложили Газетта делло спорт, Сайклигньюс и несколько других велосипедных сайтов.
    Казалось бы, что такого можно увидеть в коротком любительском видео? Но...
    Кто-то похвалил велосипед и мастерство гонщика.
    Кто-то написал, что Нибали ищет маргинальную выгоду.
    Кто-то возмутился, что Нибали слишком быстро едет, вдруг появится пешеход и может случиться трагедия.
    И далее:
    - почему не показал, как хорошо дисковые тормоза работают на гравии
    - глупая реклама дисковых тормозов
    - Нибали старый
    - едет слишком медленно, любой так может
    - как-то Нибали подозрительно быстро оправился от болезни, дело явно нечисто...
    - Нибали бездарный
    - Нибали талантлив
    Тогда как Нибали просто с азартом покатался и получил порцию адреналина
     https://www.instagram.com/p/BqTCbFmg4dF/
     
    тоже +++
  • VeloVelo
    BMW – новый партнёр команды De ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Похоже, Лефевр выстраивает свою собственную империю. 

  • Адриен
    BMW – новый партнёр команды De ... (5)
    Адриен-Фото

    Ну значит ждите, скоро Sky с Bentley контракт подпишет , а UAE - вообще с Lamborghini...

  • ЧОРНЫЙ
    Стиг Брукс вернулся на велосип ... (4)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Это Чудо!
  • Gottliche_Recht
    Стиг Брукс вернулся на велосип ... (4)
    Gottliche_Recht-Фото

    Главная новость года! Как было удивительно больно видеть на человека, учащегося заново ходить. А теперь, дай Бог, будет еще и кататься. 

  • Walther
    BMW – новый партнёр команды De ... (5)
    Walther-Фото
    Как, интересно, читается новое название команды?

    И кто будет на Х7 ездить?
  • AmLoket
    Стиг Брукс вернулся на велосип ... (4)
    AmLoket-Фото
    Да, просто замечательная новость! Все эти спортивные победы такая ерунда по сравнению с Этой Победой воли и желания к жизни! Надеюсь, Стиг полностью восстановится и все будет хорошо! Молодец, парень! С победой!
  • Александра
    Стиг Брукс вернулся на велосип ... (4)
    Александра-Фото

    Какая прекрасная новость!

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