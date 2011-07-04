- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 21:37
BMW – новый партнёр команды Deceuninck – Quick-Step c 2019 года
Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck – Quick-Step, получил ключи первого из 15 автомобилей BMW, которые в следующем сезоне будут использоваться в качестве машин сопровождения и технической поддержки команды. Соглашение с компанией BMW подписано на несколько лет. Автопарк команды будет состоять из девяти BMW X1s Drive 18i и шести BMW 520i Touring. Также команда Deceuninck – Quick-Step станет одним из первых владельцев новой модели BMW – кроссовера X7 класса «люкс», который будет выпущен в марте.
Патрик Лефевр: «Мы очень рады, что BMW присоединились к нам в качестве нового официального автомобильного партнёра. Мы всё время ищем способы улучшить поддержку команды. Такой партнёр, как BMW, обладающий такой же страстью к новаторству, как и мы, сможет помочь нам стать ещё более успешными».
Эдди Хасендонк (Eddy Haesendonck), исполнительный директор BMW Group Belux: «BMW Belux рады объединить силы с такой успешной велокомандой как Deceuninck – Quick-Step. BMW производит автомобили самого лучшего качества, которые дарят чувство удовольствия от вождения. Наши ценности отражает менталитет команды Deceuninck – Quick-Step, их желание стать лучшей командой в мире. Поэтому мы гордимся, что стали партнёрами команды».
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