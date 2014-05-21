Фернандо Гавирия может уйти из команды Quick Step Floors

Патрик Лефевр признал, что Фернандо Гавирия может покинуть команду Quick Step Floors

Несмотря на то, что контракт Фернандо Гавирии с командой Quick Step Floors заключён до конца 2019 года, 24-летний колумбийский гонщик может покинуть команду на год раньше, что связано с недостаточно большим бюджетом бельгийской команды Мирового тура.

В этом сезоне Гавирия принёс команде 9 из 71 победы, в том числе выиграл два этапа Тур де Франс. В общей сложности, выступая в Quick Step Floors с 2016 года, он завоевал 30 побед.

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Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды, на протяжении всего сезона 2018 года находился в поисках титульного спонсора, и ему удалось найти его в лице компании Deceuninck.

Но в интервью бельгийскому изданию Het Laatste Nieuws Патрик Лефевр признался, что, скорее всего, не сможет удержать Фернандо Гавирию в команде.

Патрик Лефевр: «На данный момент ясности нет. Конечно, вопрос в деньгах. Факт в том, что мы слишком поздно нашли спонсора. Полагаю, мы потеряем Гавирию, но у нас всё ещё останется Вивиани. К тому же наши молодые таланты должны проявить себя».

La Gazzetta dello Sport сообщала, что с большой долей вероятности Фернандо Гавирия будет выступать в команде UAE Team Emirates.

Фернандо Гавирии не удалось увеличить список своих побед на Туре Турции-2018, финальной для него гонке сезона. Колумбийский гонщик сошёл после 1-го этапа с переломом ключицы.

В конце этого года из команды Quick Step Floors уйдут Ники Терпстра, который будет выступать в проконтинентальной команде Direct Energie, Максимилиан Шахманн, перешедший в Bora-hansgrohe и Лауренс Де Плюс, который перешёл в команду LottoNL-Jumbo.