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Фернандо Гавирия может уйти из команды Quick Step Floors

Патрик Лефевр признал, что Фернандо Гавирия может покинуть команду Quick Step Floors

 

 

  Несмотря на то, что контракт Фернандо Гавирии с командой Quick Step Floors заключён до конца 2019 года, 24-летний колумбийский гонщик может покинуть команду на год раньше, что связано с недостаточно большим бюджетом бельгийской команды Мирового тура.

 

  В этом сезоне Гавирия принёс команде 9 из 71 победы, в том числе выиграл два этапа Тур де Франс. В общей сложности, выступая в Quick Step Floors с 2016 года, он завоевал 30 побед.

 

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Image/© Tim De Waele / Getty Images

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды, на протяжении всего сезона 2018 года находился в поисках титульного спонсора, и ему удалось найти его в лице компании Deceuninck.  

 

  Но в интервью бельгийскому изданию Het Laatste Nieuws Патрик Лефевр признался, что, скорее всего, не сможет удержать Фернандо Гавирию в команде.

 

  Патрик Лефевр: «На данный момент ясности нет. Конечно, вопрос в деньгах. Факт в том, что мы слишком поздно нашли спонсора. Полагаю, мы потеряем Гавирию, но у нас всё ещё останется Вивиани. К тому же наши молодые таланты должны проявить себя».

 

  La Gazzetta dello Sport сообщала, что с большой долей вероятности Фернандо Гавирия будет выступать в команде UAE Team Emirates.

 

 Фернандо Гавирии не удалось увеличить список своих побед на Туре Турции-2018, финальной для него гонке сезона. Колумбийский гонщик сошёл после 1-го этапа с переломом ключицы.   

 

  В конце этого года из команды Quick Step Floors уйдут Ники Терпстра, который будет выступать в проконтинентальной команде Direct Energie, Максимилиан Шахманн, перешедший в Bora-hansgrohe и Лауренс Де Плюс, который перешёл в команду LottoNL-Jumbo.

 

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Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria Quick Step Floors

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  1. Имя: Евгений

    Hammill

    Сегодня, 08:35 | Регистрация: 11.02.2017

    Один уже ушёл после пяти побед на Туре-17, результат все знают. Такого развоза колумбийцу больше нигде не обеспечат. Тогда уж пусть Ричезе с собой забирает.

  2. Имя: Юрий

    Крайний

    Сегодня, 10:01 | Регистрация: 21.05.2014

    Сейчас шампунь отовсюду рекой польется. biggrin

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Комментарии

  • Крайний
    Фернандо Гавирия может уйти из ... (2)
    Крайний-Фото

    Сейчас шампунь отовсюду рекой польется. biggrin

  • Hammill
    Фернандо Гавирия может уйти из ... (2)
    Hammill-Фото

    Один уже ушёл после пяти побед на Туре-17, результат все знают. Такого развоза колумбийцу больше нигде не обеспечат. Тогда уж пусть Ричезе с собой забирает.

  • Yuriy 17
    Новые подписания Gazprom — Rus ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Стало любопытно. 

     

    Какой должна быть стратегия развития в Русвело по мнению уважаемых критиков? 

  • close2you
    Новые подписания Gazprom — Rus ... (3)
    close2you-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Никакой стратегии развития нет в Русвело. 
    Мертвая команда.
    Принцип один - берем молодых и убиваем. 
    Подбираем взрослых гонцов из различных команд и провожаем на пенсию.

    Ренат, ты хороший комментатор. Зачем тебе всё это?



    Моё мнение - загнется Русвело скоро. 
    Ибо она никому не нужна...
    Абсолютно с вами согласен. Больше чем на все сто! Вино тут намного поумнее и дальновиднее выглядит.
  • VeloVelo
    Сильван Шаванель завершил карь ... (6)
    VeloVelo-Фото
    Подписываюсь под вашими словами.
  • VeloVelo
    Тур Гуанси-2018. Этап 1 (1)
    VeloVelo-Фото

    А нехилый состав на Гуанси! Нормальная такая китайская бабло-закатка ) 

  • VeloVelo
    Новые подписания Gazprom — Rus ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Никакой стратегии развития нет в Русвело. 
    Мертвая команда.
    Принцип один - берем молодых и убиваем. 
    Подбираем взрослых гонцов из различных команд и провожаем на пенсию.

    Ренат, ты хороший комментатор. Зачем тебе всё это?



    Моё мнение - загнется Русвело скоро. 
    Ибо она никому не нужна...

  • motte
    Сильван Шаванель завершил карь ... (6)
    motte-Фото

    Цитата: Серафим
      Жаль, уходит еще один гонщик - эпоха. Время течет неумолимо для всех. Пусть у него получится все задуманное!

    Это так и не может быть иначе. Великие люди и дай Бог ему удачи в новом старом деле.

  • EL-Fenomeno
    Фабио Ару завершит сезон на Ту ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Фабио явно нужна перезагрузка, ну и отдых. Сезон не ахти и это ещё мягко говоря. Главное чтобы вернулся в 2019-м не просто для галочки, а для побед и ярких выступлений...всё-таки капитан в команде (один из)

  • Rokka
    Фабио Ару завершит сезон на Ту ... (4)
    Rokka-Фото
    Тяжёлый год для Фабио. Надеюсь следующий будет удачнее

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