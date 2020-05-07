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Патрик Лефевр: «Если в этом году не будет велогонок, погибнет много команд»

Патрик Лефевр о важности рестарта сезона 2020 года

 

 

  Генеральный менеджер бельгийской велокоманды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр считает, что если сезон не сможет стартовать заново в августе, то многие команды, и его в том числе, не смогут выжить. Своим мнением по поводу нового календаря велогонок, представленного UCI, Патрик Лефевр поделился в интервью Sporza.be и Het Nieuwsblad.

 

 

  Патрик Лефевр: «Я известен, как тот, кто в современном велоспорте больше всех критикует. Но я не буду жаловаться по поводу календаря. В текущих обстоятельствах мы должны склонить голову и молиться, чтобы в этом году мы смогли выступить в гонках.

 

  Если мы не сможем выступать, у меня больше не будет команд. 50% команд исчезнут из пелотона.

 

Команда Ineos сидит на куче денег, во Франции часть зарплат выплачивает правительство. Они столкнутся с меньшими трудностями, а моя команда попадёт в большие неприятности. Я не дурак, уже 40 лет в этой профессии. Если гонок больше не будет, многие команды погибнут».

 

  Плотный график велогонок в новом календаре вынуждает менять планы. Патрик Лефевр отметил, что ради дебюта на Джиро д’Италия самый молодой велогонщик команды Ремко Эвенепул пропустит Льеж-Бастонь-Льеж, так как гонки пройдут параллельно 4 октября.

 

«Мы придерживаемся плана, что Эвенепул поедет Джиро, поэтому он пропустит Льеж. Жаль, но ему всего 20 лет. Если бы было 37, тогда это могло бы стать большей проблемой».

 

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Теги к статье: Патрик Лефевр Patrick Lefevere Deceuninck-Quick Step

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Комментарии

  • Konstantin41
    UCI опубликовал новый календар ... (13)
    Konstantin41-Фото

    Ну зато при таком календаре могут быть неожиданные победители в некоторых гонках

  • DV
    Директор Джиро д’Италия о пере ... (2)
    DV-Фото
    Цитата: Адриен
    Когда один ГТ накладывается на другой, и одновременно проводятся монументы - это не возвращение к нормальной жизни, это - БАРДАК. К чему идти на "жертвы", доводя ситуацию до абсурда ? Если смешать несколько великолепных, вкуснейших деликатесов, на выходе  получится не суперлакомство, а обыкновенная бурда...
    Как будто в монументах бигам что-то светит. Не хотите смотреть не смотрите. Я же уже заждался соревнований.
  • RVL
    "Tour for all" - серия вирт ... (6)
    RVL-Фото

    Сейчас по еврику гонка. Кто эти люди? 



    7 колесо в команде?



    Что ехали и куда?



    Ntt ?

     



    Курдюков...финал сумасшедший...

     



    Не" похоже на реальную жизнь"

  • Адриен
    Директор Джиро д’Италия о пере ... (2)
    Адриен-Фото

    Когда один ГТ накладывается на другой, и одновременно проводятся монументы - это не возвращение к нормальной жизни, это - БАРДАК. К чему идти на "жертвы", доводя ситуацию до абсурда ? Если смешать несколько великолепных, вкуснейших деликатесов, на выходе  получится не суперлакомство, а обыкновенная бурда...

  • sashaney
    У компании Colnago новый владе ... (7)
    sashaney-Фото
    ИМХО, большого ума не надо вложить из горы денег пачки дев или три туда или сюда. Разницы хозяин горы не заметит, а слово модное на дороге подобрал - диверсификация.
  • Rokka
    У компании Colnago новый владе ... (7)
    Rokka-Фото
    Скажите арабам спасибо а то с нынешним кризисом Эрнесто Кольнаго был бы вынужден и вовсе прикрыть лавочку
  • EL-Fenomeno
    UCI опубликовал новый календар ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Выглядит огонь и даже жесть, но в реальности может быть "вилами по воде наПисано".
    Понимаю, что без накладок никак, но орги и начальство гонок решили однозначно "спасти" как можно больше соревнований.

    Повторюсь, что круче всех пострадала Испания ибо судя по тому что Будет и НЕ будет во второй половине сезона как раз испаснких гонок вышего ранга отменено большенство.

    Цитата: uran
    Так Европу вроде как перенесли на 21? Или это не та европа?

    Ну да, отменили, т.е. перенесли на сентябрь 2021.

    The European Road Cycling Championships 2020 (in Italy) this September have been postponed by a year because of the coronavirus pandemic. It was set to take place from 9-13 September in the province of Trentino, which will remain as the host.

    Но судя по картинках еврофорум среди М и Ж таки будет..!?..разве что не в Трентино состоится, но где тогда? Я не верю.

  • Earl57
    Велогонщики команды CCC выступ ... (14)
    Earl57-Фото

    Цитата: jerzyk
    Помню у Тинькова были идеи по этому поводу. Футбол на себя зарабатывает? Значит нужно менять(ломать) систему!

    Ломать не строить. 11 команд Мирового Тура объединились в группу под названием "Velon" и хотели создать проект, который приносил бы им денежку. Однако реальность не совпала с ожиданиями. 3 года они раскручивали Hammer Series, однако вопреки ожиданиям телевизионшики так и не пожелали покупать права на трансляцию. В итоге расходы были, а доходы так и не появились. Недостаточно хотеть что-то продать, надо чтобы были желающие это что-то купить. А таковых не нашлось. Ибо телевизионщики не хотят платить за то, на чем не смогут сами заработать. В итоге короновирус окончательно закрыл этот проект.

  • Alya
    Велогонщики команды CCC выступ ... (14)
    Alya-Фото
    Ну начнем с того, что я в Польше))) И учусь на менеджера спорта. Что-то я не вижу никакого конструктива в вашей реплике. Ну тренер сидит, а федерация что расквиталась с долгами? Может быть и судьба трека решена положительна?
    Может быть и чемпинат Польши по кросс-кантри перестал напоминать мою детскую велогонку Обгоняй-ка уровнем трассы?
    Не спорю, велоспорт в Польше лучше российского. Но это не повод для гордости.
    А вы имеете отношение к польскому звёнзку колярскему?
  • drevgen
    UCI опубликовал новый календар ... (13)
    drevgen-Фото

    Знаете, особо радует Тур Гуансьси после всего.

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5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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