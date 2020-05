Патрик Лефевр: «Если в этом году не будет велогонок, погибнет много команд»

Выглядит огонь и даже жесть, но в реальности может быть "вилами по воде наПисано".

Понимаю, что без накладок никак, но орги и начальство гонок решили однозначно "спасти" как можно больше соревнований.

Повторюсь, что круче всех пострадала Испания ибо судя по тому что Будет и НЕ будет во второй половине сезона как раз испаснких гонок вышего ранга отменено большенство.

Цитата: uran

Так Европу вроде как перенесли на 21? Или это не та европа?

Ну да, отменили, т.е. перенесли на сентябрь 2021.

The European Road Cycling Championships 2020 (in Italy) this September have been postponed by a year because of the coronavirus pandemic. It was set to take place from 9-13 September in the province of Trentino, which will remain as the host.

Но судя по картинках еврофорум среди М и Ж таки будет..!?..разве что не в Трентино состоится, но где тогда? Я не верю.