Deceuninck - новый титульный спонсор команды Quick Step

Патрик Лефевр нашёл титульного спонсора для команды Quick Step на ближайшие несколько лет

Патрик Лефевр нашёл титульного спонсора для велокоманды Quick Step Floors. С 2019 года его команда будет называться Deceuninck – Quick-Step. Контракт на несколько лет с командой Патрика Лефевра подписал международный концерн The Deceuninck Group (Декёнинк Груп), основанный в 1937 году. Deceuninck , штаб-квартира которого находится в Бельгии, входит в ТОП-3 мировых производителей ПВХ систем и композитных материалов для строительной промышленности.

© Quick-Step Floors Cycling Team - © Sigfrid Eggers - Photo credit: © Sigfrid Eggers

Франсис Ван Экхаут (Francis Van Eeckhout), главный исполнительный директор компании Deceuninck: «Мы рады начать сотрудничать с велокомандой международного уровня и создать крепкие связи с одним из самых популярных в Европе видов спорта. Наше спонсорское соглашение даёт для компании Deceuninck и наших клиентов огромные коммерческие возможности. Уверен, что это сотрудничество станет новой вехой для компании».

Жером Де Брёйкер (Jérôme De Bruycker), менеджер по маркетингу в Европе: «Это настоящий переломный момент в серии маркетинговых кампаний, который показывает нашу страсть к новаторству, экологии и дизайну. Внимание средств массовой информации, которое будет приковано к команде весь год, усилит наш бренд Deceuninck».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step: «Я с огромным удовольствием приветствую компанию Deceuninck в качестве партнёра нашей команды на следующие несколько сезонов. Благодаря заинтересованности Deceuninck и других наших партнёров у команды есть будущее, мы можем продолжать двигаться дальше на основе всего, что достигли в этот выдающийся сезон.

На протяжении многих лет мы доказывали, что являемся одними из главных игроков в велоспорте, что наши результаты гарантируют международную известность нашим спонсорам. Наша структура и сервисы позволяют нашим партнёрам создать мощную маркетинговую платформу, которая даёт клиентам возможность получить полное представление о компании. Я рад, что такая международная компания, с которой мы разделяем общие ценности, будет вместе с нами. Уверен, вместе мы достигнем наших целей».