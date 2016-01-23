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Deceuninck - новый титульный спонсор команды Quick Step

Патрик Лефевр нашёл титульного спонсора для команды Quick Step на ближайшие несколько лет

 

 

  Патрик Лефевр нашёл титульного спонсора для велокоманды Quick Step Floors. С 2019 года его команда будет называться Deceuninck – Quick-Step. Контракт на несколько лет с командой Патрика Лефевра подписал международный концерн The Deceuninck Group (Декёнинк Груп), основанный в 1937 году.  Deceuninck , штаб-квартира которого находится в Бельгии, входит в ТОП-3 мировых производителей ПВХ систем и композитных материалов для строительной промышленности. 

 

 

Deceuninck - новый титульный спонсор команды Quick Step

 

© Quick-Step Floors Cycling Team - © Sigfrid Eggers - Photo credit: © Sigfrid Eggers

 

  Франсис Ван Экхаут (Francis Van Eeckhout), главный исполнительный директор компании Deceuninck: «Мы рады начать сотрудничать с велокомандой международного уровня и создать крепкие связи с одним из самых популярных в  Европе видов спорта. Наше спонсорское соглашение даёт для компании Deceuninck и наших клиентов огромные коммерческие возможности. Уверен, что это сотрудничество станет новой вехой для компании».

 

  Жером Де Брёйкер (Jérôme De Bruycker), менеджер по маркетингу в Европе: «Это настоящий переломный момент в серии маркетинговых кампаний, который показывает нашу страсть к новаторству, экологии и дизайну. Внимание средств массовой информации, которое будет приковано к команде весь год, усилит наш бренд  Deceuninck».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step: «Я с огромным удовольствием приветствую компанию Deceuninck в качестве партнёра нашей команды на следующие несколько сезонов. Благодаря  заинтересованности Deceuninck и других наших партнёров у команды есть будущее, мы можем продолжать двигаться дальше на основе всего, что достигли в этот выдающийся сезон.

 

  На протяжении многих лет мы доказывали, что являемся одними из главных игроков в велоспорте, что наши результаты гарантируют   международную известность нашим спонсорам. Наша структура и сервисы  позволяют нашим партнёрам создать мощную маркетинговую платформу, которая даёт клиентам возможность получить полное представление о компании. Я рад, что такая международная компания, с которой мы разделяем общие ценности, будет вместе с нами. Уверен, вместе мы достигнем наших целей».

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Теги к статье: Deceuninck – Quick-Step Quick Step Floors Патрик Лефевр

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  1. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Сегодня, 21:25 | Регистрация: 14.03.2018

    ламинат, матрасы, а теперь еще и окна. для домовитых бельгийцев самое оно) 

  2. Walther

    Сегодня, 21:41 | Регистрация: 23.01.2016

    Ну, наконец-то!

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