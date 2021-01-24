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Велокоманда Jumbo-Visma: об итогах сезона и выступлении Приможа Роглича

23 победы и первое место в командном рейтинге UCI велокоманды Jumbo-Visma

 

 

  Впервые с основания рейтинга Мирового тура UCI в 1984 году нидерландская велокоманда стала лучшей в командном зачёте. На первую строчку рейтинга команд Мирового Тура UCI велокоманда Jumbo-Visma поднялась благодаря победе Приможа Роглича на Вуэльте Испании-2020. Более того, Примож Роглич также стал лучшим велогонщиком года, а Ваут ван Арт возглавил рейтинг велогонщиков, выступавших на классических однодневных гонках.

 

Велокоманда Jumbo-Visma: об итогах сезона и выступлении Приможа Роглича

 

  За сезон 2020 года гонщики велокоманды Jumbo-Visma одержали 23 побед, в числе которых две классики – Монумента велоспорта Милан-Сан-Ремо и Льеж-Бастонь-Льеж, а  увенчала список достижений команды победа в общем зачёте Вуэльты Испании.

 

  12 побед принёс команде 31-летний словенский велогонщик Примож Роглич, 6 побед – 26-летний бельгийский велогонщик Ваут ван Арт, три победы в начале сезона одержал Дилан Груневеген, по одной победе принесли команде Сеп Кусс и Джордж Беннетт.

 

  Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «Это замечательная веха. Наша команда хотела выйти из локдауна в как можно более хорошей форме. Великолепно видеть, что все поддержали этот настрой. Партнёры, спонсоры, персонал, и, конечно, велогонщики, все внесли вклад в итоговый результат.

 

  С рестарта сезона и до финального этапа Вуэльты Испании в Мадриде мы боролись за победы и добились превосходных результатов.

 

  Мы снова высоко подняли планку на следующий сезон, но, конечно, продолжим наслаждаться каждой из побед. Были у нас и неудачи, включая инцидент с Диланом Груневегеном, болезнь Стевена Крёйсвейка, травма Мика Тёниссена.

 

  Конечно, у нас ещё много целей, которых мы хотим добиться. Мы шли этим путём с 2015 года и хотели бы продолжать двигаться в этом направлении. Несмотря на мировой кризис с коронавирусом, мы смогли принять участие во многих велогонках. Это победа велоспорта в целом. Организаторы и UCI заслужили поздравлений».

 

  Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma в интервью Cyclingnews признал, что в следующие годы будет труднее бороться за победы на Гранд-турах: «Конечно, у Приможа есть шанс, и в ближайшие несколько лет он будет на пике формы. Но мы также понимаем, что у нас будут очень сильные соперники. Появились восходящие звёзды, и борьба предстоит серьёзная. Но я также верю, что Примож очень сильно развился. Мы также стали сильнее как команда и продолжаем учиться.

 

  Для нас нынешняя ситуация тоже новая. В прошлом году мы выиграли Вуэльту Испании, научились контролировать гонку. Мы постоянно продолжаем учиться, становимся всё сильнее и сильнее. Но это не предел. Если мы продолжим расти, то сможем бороться за Гранд-туры. Сейчас в нашей копилке уже две победы, но теперь хотим больше.

 

  В прошлом году у Приможа была первая победа на Гранд-туре, и он приехал на Вуэльту после Джиро д’Италия, где заболел. Для него в каком-то смысле это был рестарт. Но в прошлом году он очень тщательно готовился к Вуэльте в тренировочном лагере на высоте. В 2019 году до Вуэльты (прим.VeloLIVE - после Джиро д’Италия-2019) он не участвовал в гонках, поэтому приехал свежим и в своей лучшей форме.

 

  Есть ли на свете такой спортсмен, который пережил величайшее разочарование в карьере, а затем выиграл Гранд-тур и Монумент? Думаю, это выдающееся достижение.

 

  Я очень уважаю его. Быть частью его пути  – привилегия. Участвуя в гонках, он постоянно учится, всегда всё записывает. В плане роста и совершенствования он является образцом спортсмена.

 

  После Критериума Дофине он испытывал сильную боль после падения. Я сам был с ним в городе Тинь (Tinges), собственными глазами видел, как он борется с травмой. Для него просто участвовать в Тур де Франс уже было победой. Психологически он очень силён.

 

  В этом году всё было сконцентрировано на Тур де Франс. Много сил приложено не только на тренировках, но в работе команды, в сплочённости. Тур был такой важной целью, и, конечно, то, как он закончился, ощущалось как травма. Не можете представить, каким огромным было разочарование.

 

  И это ощущение ещё не исчезло. Прошло всего полтора месяца. Это чувство остаётся. И когда на прошлых выходных мы подошли близко к победе на Вуэльте Испании-2020, а Примож больше не был на пике формы, мы понимали, что ситуация не идеальная. Но мы продолжили гонку со страстью и мотивацией.

 

  Конечно, в этот финальный уик-энд пришлось понервничать, но у нас очень сильная команда. То, как мы смогли контролировать этапы, вывозить Приможа к финишу в субботу, принесло большое  облегчение.  Итог показал, что хотя мы больше не были в лучшей форме, но у нас оставался запал, решительность и командная работа. Мы очень хотели привезти домой победу. Возможно, в спортивном плане это достижение больше, чем когда просто являешься сильнейшим. Мы можем этим гордиться».

 

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Ваут ван Арт Wout van Aert

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • sashaney
    Александр Власов – 11-й на сво ... (24)
    sashaney-Фото

    Цитата: velodoctor
    Он говорил, что за Россию выступает в т.ч. из-за олимпиады, при этом пропустил чм в этом году. В твиттере французы каждый год обсуждают то, какбы он сменил граждансво поскорее. Прямо сотни комметариев, я как-то что-то искал о Павле, только их и находил.

    Как французы могут обсуждать смену гражданства, если оно (французское) у него есть?

  • velodoctor
    Ричард Карапас и Хью Карти - п ... (7)
    velodoctor-Фото

    Плохо для зрителя. Крейсвик в свое время кстати, не перешёл в скай, взял подиум тура зато. 

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (119)
    VeloVelo-Фото

    Карапас не подсел на последнем километре, там плоскач пошел, а это не его территория. Это "зона Роглича".

    Конечно же, лучше было бы Карапасу на пару километров раньше стартануть, это всем ясно и понятно, но, видимо, не чуял он ног для более ранней атаки, боялся, что сдохнет до финиша. Только он мог в тот момент знать, на что способен. 

    Получилось как получилось. 
    Весь пъедестал заслуженный и справедливый. 



  • VeloVelo
    Реми Каванья – самый атакующий ... (10)
    VeloVelo-Фото
    А есть такой регламент? Поделитесь, пожалуйста.
  • red
    Ричард Карапас и Хью Карти - п ... (7)
    red-Фото
    Вы так говорите, как будто это что-то плохое...
  • close2you
    Савва Новиков подписал контрак ... (5)
    close2you-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    А что же Газпром-Русвело его упустил? 
    И слава Богу !

    Сгубить парня всегда успеют
    Цитата: Yuriy 17
    А что же Газпром-Русвело его упустил? 
  • velodoctor
    Ричард Карапас и Хью Карти - п ... (7)
    velodoctor-Фото
    В Инеос у эквадорца сейчас 10ая зп в пелотоне. Видимо он выбрал деньги, как и Порт и много кто еще.
  • litxaa
    Ричард Карапас и Хью Карти - п ... (7)
    litxaa-Фото
    Всю Вуэльту задавался вопросом, как выступил бы Карапас, если бы остался в Мувистар. Было видно, что команда очень старается на домашней гонке, но у нее нет Капитана. Может быть и смогли бы одолеть Роглича не упусти они Карапаса так легко.
  • Yuriy 17
    Александр Власов – 11-й на сво ... (24)
    Yuriy 17-Фото

    Разделки, разделки нет у А. Власова. 

     

    Значит на гран-турах борьба только за этапы, или за 3-е место генерала при незвёздном составе соперников на Джиро или ли Вуэльты

  • Yuriy 17
    Савва Новиков подписал контрак ... (5)
    Yuriy 17-Фото

    А что же Газпром-Русвело его упустил? 

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