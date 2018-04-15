Ваут ван Арт – победитель Милан – Сан-Ремо-2020

Ваут ван Арт, Жулиан Алафилипп и Майкл Мэттьюс о Милан – Сан-Ремо-2020

25-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) одержал первую в карьере победу на классике, входящей в список Монументов велоспорта, - Милан – Сан-Ремо-2020.

305-километровая дистанция 111-го выпуска итальянской классики стала самой протяжённой в её истории. Но решающая атака была предпринята на последнем километре Поджио, у вершины финального подъёма. Победитель Милан-Сан-Ремо-2019 Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) атаковал, на его ускорение ответил Ваут ван Арт, добравший французского гонщика на спуске за 4 км до финиша. Работая вдвоём, Ван Арт и Алафилипп удержали минимальное преимущество и разыграли спринт, в котором Жулиан Алафилипп уступил бельгийскому гонщику.

Спринт из группы в выиграл 29-летний австралийский велогонщик команды Sunweb Майкл Мэттьюс, который второй раз в карьере занял на Милан-Сан-Ремо 3-е место.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi

Ваут ван Арт: «Усилия, которые пришлось приложить на Поджио, ужасно ударили по ногам. Но в прошлом году было то же самое, когда старался удержаться на колесе. И на Страде Бьянке тоже пришлось сильно помучиться. К счастью, никто не сел мне на колесо. Когда я добрался до вершины, убеждал себя, что Жулиан тоже идёт на пределе. Потом всё сыграло в мою пользу. Можно было догнать его на равнине, но так как я переложился к нему на спуске, то у меня был хороший шанс на победу.

С самого старта нога шла отлично. Дистанция была очень длинной, и в первой части гонки я сосредоточился на том, чтобы есть, пить и охлаждаться.

У всей команды была одна задача – Антван много работал в пелотоне, Берт-Ян Линдеман и Пауль Мартенс удерживали меня в голове, потом перед Чипрессой со мной оставался Тимо Роозен, а Амунд Янсен фантастически отработал на Поджио. Они превзошли себя.

Не могу поверить, что выиграл Милан-Сан-Ремо и Страде Бьянке. Нет слов. Рестарт сезона невероятный.

Это особенный для меня день – я выиграл первый Монумент. К концу карьеры был бы рад видеть в списке своих достижений разные победы, как на шоссе, так и в велокроссе. Для меня как для бельгийца важнее всего Тур Фландрии и Париж-Рубэ. Я довольно хорошо прохожу подъёмы, и хорошо еду разделку. Все считают, что победы на Гранд-турах в пределах моих возможностей».

Жулиан Алафилипп: «Смешанные чувства. По большому счёту я счастлив, что на подиуме. Ваут был очень силён, он заслужил победу. На Поджио я газанул на максимуме, но на спуске понял, что не смогу набрать преимущество своими силами. Поэтому мы начали работать вместе, а потом разыграли спринт.

Ребята команды фантастически отработали, а я выдал в спринте всё, на что был способен после 300 километров. Поэтому я доволен. Подиум на Милан-Сан-Ремо тоже важен. И это был всего мой второй день в гонках после пяти месяцев перерыва, что даёт уверенность».

Майкл Мэттьюс: «На второй части Поджио я хотел атаковать, но меня перекрыли несколько гонщиков, и я поцарапал руку и плечо о стену. С этого момента уже не мог нормально держать руль. Но команда так много работала сегодня, поэтому не хотел сдаваться. Конечно, хотел выиграть. Думаю, нога была. Но это гонка, иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. В финальном спринте выложился полностью. Приятно финишировать на подиуме».