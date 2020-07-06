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Велокоманда Jumbo-Visma разделит команду на две группы для подготовки к сезону

У капитанов команды Jumbo-Visma будет два высокогорных тренировочных лагеря перед Тур де Франс-2020

 

 

  Велокоманда Jumbo-Visma разделит состав на две группы, для каждой из которых проведёт отдельные тренировочные сборы. Гонщики-классики направятся на горнолыжный курорт Австрии – Герлос, расположенный на высоте 1247 м над уровнем моря. Группа гонщиков, нацеленных на Тур де Франс-2020, включая Приможа Роглича, Стевена Крёйсвейка и Тома Дюмулина, проведёт два тренировочных лагеря на горнолыжном курорте Тинь (Tignes) во Франции, расположенном в центре национального парка Вануаз на высоте 2100 м.

 

Photo (c) Jumbo-Visma Team

 

 

 Первый тренировочный лагерь в Тине будет проходить в течение трёх последних недель июля. В середине августа гонщики снова вернутся в Тинь, а между этими тренировочными сборами почти в том же составе команда примет участие в Tour de l’Ain и Критериуме Дофине.

 

 Матье Хейбур (Mathieu Heijboer), главный спортивный директор: «Мы бы хотели создать изолированную группу, которая стартует на Туре, чтобы большую часть времени эти гонщики тренировались вместе. В прошлом году мы впервые приехали в Тинь для подготовки к Тур де Франс. Нам понравилось это место. Поэтому снова выбрали Тинь для нашего подготовительного сбора.

 

  Все наши гонщики продолжали работать с тренерами, физическую форму продолжали удерживать как профессионалы. Мы знаем, что все они в хорошей форме. В тренировочный лагерь мы отправляемся с уверенностью, что к августу выйдем на оптимальный уровень готовности».

 

  Команда гонщиков на классики проведёт в Австрии двухнедельный тренировочный сбор, в котором в числе других примут участие Йос ван Эмден, Кун Бауман и Тимо Роозен.

 

  Тим Хеемскерк (Tim Heemskerk), тренер команды Jumbo-Visma: «Мы с нетерпением ждём, когда часть команды снова соберётся вместе. Приятно увидеться с гонщиками и персоналом после периода одиночных тренировок. В прошлые месяцы наши гонщики удерживали физическую форму на хорошем уровне. В этом тренировочном лагере они снова смогут работать вместе.

 

  Мы проведём специальные тренировки для классик (Страде Бьянке и Милан-Сан-Ремо), но также будем готовиться к многодневным гонкам, таким, как Тур Польши и Вуэльта Бургоса. Австрийский регион Циллерталь идеально подходит, потому что там есть хорошие подъёмы и возможность потренироваться на равнине».

 

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Теги к статье: Jumbo-Visma Примож Роглич Primoz Roglic Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур Том Дюмулин Tom Dumoulin

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Комментарии

  • Адриен
    Эган Берналь: “Крис Фрум, Гера ... (1)
    Адриен-Фото

    Вот "выстреливает" из группы, допустим, Фрум (Берналь, Тоиас). ЧТО ДЕЛАТЬ БЕРНАЛЮ (ФРУМУ, ТОМАСУ) ?! У него куча сил, он ЗНАЕТ, что может добрать, обогнать, выиграть... Без определенного ЗАРАНЕЕ приоритетного капитана всё же не обойтись - как не крути... А на нескольких стульях усидеть невозможно - как и добыть нескольких зайцев...

  • rude_rider
    Флориан Сенешаль – победитель ... (1)
    rude_rider-Фото

    ну что этим продолжаем сезон или как?

  • Ice
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (21)
    Ice-Фото

    Цитата: Camel
    Цитата: Earl57
    Ну так это же не Саган так делает. А ровесник Ремко. Которому 20 лет. И он тоже может побеждать. На юниорском Рубэ. На андреровском Рубэ. На чемпионате мира. И не только на шоссе, но и в велокроссе и МТБ.
    И Ремко его не интересует. Он озвучил свою цель на ближайшие пару лет - догнать и перегнать Матье Ван дер Пула.

    А какая разница, кто именно так делает. Эвенпулу нужно совершенно другое. И пока его ровесник скачет козлом на велосипеде, Ремко в 18 лет становится чемпионом Бельгии, ЧМ в групповой и индивидуальной гонках. Юниор. А в 19 лет - чемпион Европы и 2-й на ЧМ. Зачем ему скакать на велосипеде?

    Ольга все правильно сказала ниже))) Пока один хвалит себя, за другим спонсоры толпами уже строятся, чувствуете разницу?)) Клопу не стать Вандерпулей хотя бы из-за того, что он при всем своем таланте ограничен шоссе, Матье уникум, и как бы разным Ремко не хотелось, им не стать легендой едва ли с начала карьеры)))

  • Ice
    Мори Вансевенан – новый велог ... (1)
    Ice-Фото

    Интересное приобретение для квиков. Многообещающий молодой горняк - немного не их профиль, как по мне)))

  • uran
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (21)
    uran-Фото

    Эра "лилипутов" настает. Эвенепул Пидкок Погачар ниже среднестатистического, а в пелотоне самые амбициозные и перспективные. Эти ребята в гору будут сбрасывать всех, а на прямиках оставшихся горняков.

  • paindoc
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (21)
    paindoc-Фото
    а началось все с этого: Виктор Кампенартс пробует воздействие маски, сокращающей поступление кислорода
  • Серафим
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (7)
    Серафим-Фото
    Хотелось бы уточнить - 7 зеленых маек у Сагана.
  • VeloVelo
    Трудности с возвращением в Евр ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Карапасу запретят выехать в Европу? )
    Очередная "журналистская бла-блатина".

    Все биги будут на ТДФ.

  • patar
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (7)
    patar-Фото
    Не совсем понимаю, чем Петя, так сильно отличается от победителей гран-туров? 5 раз в зелёной майке ТДФ - это ли не показатель?. Он просто за очки борется, а не за время. Да, к тому же, недавно публиковали новости о заработках гонцов в пелотоне. И, если я ничего не путаю, Саган оказался самым высокооплачиваемым гонщиком или больше всего за год заработал. Не помню точно
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (7)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Итальянцы о медийности в велоспорте

    Пресса интересуется только капитанами и победителями этапов. На грегари не обращает внимания. А скелет на дне - это механики, массажисты, тренеры, водители автобусов. Без которых не было чемпионов...
    Не только пресса но и зрители, и пишущие форумчане))

    Ролик о иностранцах, англосаксах и выходцах из СССР ?????

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