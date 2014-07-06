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Примож Роглич не уверен, сможет ли стартовать на Тур де Франс-2020?

Команда Jumbo-Visma опровергает сообщения о плохой форме Приможа Роглича после падения

 

Примож Роглич не уверен, сможет ли стартовать на Тур де Франс-2020?

 

  Лора Клинк, супруга Приможа Роглича, в интервью словенским журналистам сказала, что Роглич может не стартовать на Тур де Франс-2020, где должен быть одним из капитанов команды Jumbo-Visma. О состоянии Приможа Роглича после падения на Критериуме Дофине-2020 Лора Клинк сообщила во время презентации своей новой книги.

 

 Слова Лоры Клинк цитирует RTV Slo: «Самый главный вопрос на данный момент, стартует ли Примож. Мы все этого хотим, но ждём подтверждения. Я с тревогой жду, что случится. Всё могло быть намного хуже, и почему это случилось как раз перед стартом Тура»

 

 Сам Примож Роглич в Instagram 5 дней назад написал: «Немного покрутил педали (на станке) вчера. Если честно, думал, что буду чувствовать лучше, чем сейчас, после субботнего падения».

 

  Как сообщает Cyclingnews, команда Jumbo-Visma опровергла все сообщения о плохом самочувствии Роглича.

 

  Согласно репортажам нидерландских средств массовой информации Роглич вернулся к тренировкам и намерен провести разведку 17-го этапа Тур де Франс-2020. Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma, объяснил, что Примож Роглич останется в тренировочном лагере на высоте до среды (26 августа), а Том Дюмулин уже вернулся в Ниццу.

 

  Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma, по сообщению AD, сказал: «Лора была с Приможем на прошлой неделе в понедельник и вторник. И тогда он ещё чувствовал себя не очень хорошо. Но как только снова возобновились серьёзные тренировки, он участвовал во всех. Благодаря хорошей работе наших медиков он тренировался в полную силу.

 

  У каждого гонщика свой план тренировок в высокогорном лагере.  По опыту работы с Приможем мы знаем, что ему лучше оставаться на высоте как можно дольше».

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. chel

    Сегодня, 19:19 | Регистрация: 6.07.2014

    Шифруется

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Комментарии

  • Sezar
    Тур де Франс-2020. Жёлтая майк ... (20)
    Sezar-Фото

    Порт, Моллема, Карапаз, Лопес и Уран имхо лишние. А вот Мартинеса я бы добавил, второй раз в сезоне сел на велосипед и сразу затащил Дофине. Гийом Мартан отлично едет в последнее время, хотя у него уникально плохая разделка, хуже даже чем у раннего Пурито :). Ну и хз чего ждать от Игуиты, неверно все же рановато, но вдруг? На фоне 2 подряд Тура без универсалов 1 эшелона и рандомного попадания ковида могут взять даже они.

  • Fara
    Состав команды Astana на Тур д ... (11)
    Fara-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Фабио Феллини сменили на Уго Уль в последний момент, странно.Уль болел короновирусом недавно. Потянет ли? Неоднозначный состав. Горняков в помощь Супермену в горах до конца почти ноль. А он один не потянет. Поезда нет. Останется с Лопесом до конца только Леша. Остальные не в форме. Печально. Раньше катали в горах капитанов моторы Скарпони,Катальдо, Бильбао, Кангерт, Зейц. А их нет. Поэтому если один этап зацепят, будет счастье. О генерале видимо не приходится говорить.
    Уго Ул там потому что так хотели спонсор Астаны канадская компания пример тех
  • SportSpirit
    Сэм Оомен подписал трёхлетний ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Воссоединение с Дюмоланом, в 2018 он был отличным помощником для Тома. 

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2020. Жёлтая майк ... (20)
    старт-шоссе 82-Фото

    1) Фуркад 2) Магнус Карлсен 3) Рональдиньо. Более точнее и правдивее скажу на второй недели тура и то с вероятностью 50/50.

  • SportSpirit
    Bretagne Classic - Ouest-Franc ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Странно, что Мэтьюз не едет Тур, пока форма звенит.

  • chel
    Примож Роглич не уверен, сможе ... (1)
    chel-Фото

    Шифруется

  • Giant72
    Bretagne Classic - Ouest-Franc ... (3)
    Giant72-Фото
    Прошлогодний чемпион мира по юниорам
  • veloster
    Состав велокоманды Bora-hansgr ... (4)
    veloster-Фото
    Не через месяц, а через две недели. Может наврали и не было никакого перелома?
  • Ice
    Тур де Франс-2020. Жёлтая майк ... (20)
    Ice-Фото

    Цитата: rude_rider
    Цитата: Krakk
    Все в руках "Юмбо". В составе три топовых супергоняка - Роглич, Кусс и Дюмулен, пусть последний относится к топам с натяжкой. При этом есть явный лидер - по умолчанию команда заточена на словенца. Возможен даже полный подиум - такое вообще было в истории? В лучшем (для остальных) случае кто-то один вклинится на 2-3 место, - допустим, Берналь.
    Есть гонщики, которые за счет собственной силы в горах способны разметать порядки даже очень сильной команды - Пино, Бухман, Погачар, но им просто не хватит подъемов. Все из-за маршрута. Скучно и грустно.
    Кусс тут причемИли прям впечатлились на дофине что ли?)))

    Как горняк Кусс давно топовый, про него же не говорят, как про топового генеральщика.

  • Arciv
    Наиро Кинтана и Варран Баргиль ... (1)
    Arciv-Фото
    Интересно посмотреть на Найро в новой команде) и разделку вроде подтягул

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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