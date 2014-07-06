Примож Роглич не уверен, сможет ли стартовать на Тур де Франс-2020?

Команда Jumbo-Visma опровергает сообщения о плохой форме Приможа Роглича после падения

Лора Клинк, супруга Приможа Роглича, в интервью словенским журналистам сказала, что Роглич может не стартовать на Тур де Франс-2020, где должен быть одним из капитанов команды Jumbo-Visma. О состоянии Приможа Роглича после падения на Критериуме Дофине-2020 Лора Клинк сообщила во время презентации своей новой книги.

Слова Лоры Клинк цитирует RTV Slo: «Самый главный вопрос на данный момент, стартует ли Примож. Мы все этого хотим, но ждём подтверждения. Я с тревогой жду, что случится. Всё могло быть намного хуже, и почему это случилось как раз перед стартом Тура»

Сам Примож Роглич в Instagram 5 дней назад написал: «Немного покрутил педали (на станке) вчера. Если честно, думал, что буду чувствовать лучше, чем сейчас, после субботнего падения».

Как сообщает Cyclingnews, команда Jumbo-Visma опровергла все сообщения о плохом самочувствии Роглича.

Согласно репортажам нидерландских средств массовой информации Роглич вернулся к тренировкам и намерен провести разведку 17-го этапа Тур де Франс-2020. Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma, объяснил, что Примож Роглич останется в тренировочном лагере на высоте до среды (26 августа), а Том Дюмулин уже вернулся в Ниццу.

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma, по сообщению AD, сказал: «Лора была с Приможем на прошлой неделе в понедельник и вторник. И тогда он ещё чувствовал себя не очень хорошо. Но как только снова возобновились серьёзные тренировки, он участвовал во всех. Благодаря хорошей работе наших медиков он тренировался в полную силу.

У каждого гонщика свой план тренировок в высокогорном лагере. По опыту работы с Приможем мы знаем, что ему лучше оставаться на высоте как можно дольше».