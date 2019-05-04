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Велокоманда Jumbo-Visma продлила контракт с Йонасом Вингегордом

Йонас Вингегорд продлил контракт с командой Jumbo-Visma до конца 2022 года

 

 

  Велокоманда Jumbo-Visma объявила о продлении контракта с 23-летним датским гонщиком Йонасом Вингегордом (Jonas Vingegaard), который остаётся работать в команде Ричарда Плюгге до конца 2022 года.

 

Велокоманда Jumbo-Visma продлила контракт с Йонасом Вингегордом

Photo (c) Jumbo-Visma Team

 

  Горняк по специализации, уроженец города Глингёр (Glyngøre), в 2019 году Йонас Вингегорд успешно провёл сезон, одержав первую победу на этапе гонке Мирового тура, -  выиграл королевский горный этап на Туре Польши, а также занял 2-е место в общем зачёте на Туре Дании.

 

  Йонас Вингегорд: «Я счастлив продлить контракт с командой Jumbo-Visma, где мне очень нравится работать. Кроме того, я начал хорошо развиваться в этой команде, где надеюсь достичь ещё более высоких целей в ближайшем будущем. Горжусь, что являюсь частью этой команды. На данный момент нет команды, которая подходила мне больше».

 

  Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы считаем, что особенно в это трудное время важно дать знак, что мы продолжаем развивать нашу команду. Йонес – многообещающий талант. У нас на него большие надежды. Мы рады, что у нас есть возможность поменять условия его контракта и продлив его до конца 2022 года, потому что в этом случае сможем продолжать строить вместе с ним успешную карьеру».

 

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Теги к статье: Йонас Вингегорд Jonas Vingegaard Jumbo-Visma

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  1. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Вчера, 20:20 | Регистрация: 4.05.2019

    Запомнился той победой на Туре Польши. 

     

    На трансферном рынке проблески жизни) 

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Комментарии

  • close2you
    Патрик Лефевр: «Сейчас не врем ... (3)
    close2you-Фото
    Цитата: Earl57
    А кто такой этот Шотте и насколько авторитетно его мнение? Человек ходит с микрофоном перед началом велокроссовых гонок и берет интервью у гонщиков и тренеров. Там гонщики перед гонкой проезжают трассу разок-другой для просмотра, и этот Ренат спрашивает, как им нравится маршрут и в какой они форме перед гонкой? Парни грязные и замызганные, им бы успесть умыться и переодеться в чистую одежду до выхода на старт, а тут этот Шотте с микрофоном в 1001-й раз спрашивает одно и тоже. Соответственно и отвечают одно и тоже. После гонки он берет обязательное интервью у победителя и призеров. Проигравшие как-то не особо горят желанием общаться, но приходится это делать.
    На шоссейных гонках Шотте ездит на мотоцикле вслед за гонкой с тем же самым микрофоном. Время от времени комментаторы в студии говорят - "Ренат?", и он коротенько сообщает чего увидел. Иногда сует микрофон в окошко технички той или команды, чтобы спортдиректор сказал пару слов.
    Работает исключительно на улице, в любую погоду - в жару или холод, сухо ли или идет проливной дождь. Велокросс же с сентября по март идет, разгар сезона зимой.  Тяжелая работенка, и физически, и психологически. Назвать его журналистом еще можно, раз с микрофоном и в телеэфире, но считать его экспертом было бы явным преувеличением. Сам он гонщиком никогда не был в отличие от Стефано Гадзелли, Флечи или Мэтта Стивенса. Мужику больше 50-ти лет, а он все еще на той же должности что и надцать лет тому назад, когда еще молодым был. Однако для старичков-комментаторов в студии Спорзы он по-прежнему пацанчик... И повышение ему явно не светит. Генменеджеры крупных и известных команд по-любому более компетентны в вопросах бизнеса. 
    Полностью согласен почти со всем. Про должность, возможно ему просто это в кайф, он не хочет повышения и т.д... тут ведь в Европе люди заняты любимым делом, многих устраивает должность кассира с з.п 1500€, этого на все хватает.... тут немного по другому мыслят на счёт повышения и карьеры.
  • AvA
    UCI отложил объявление пересмо ... (10)
    AvA-Фото

    Испанская пресса выложила сегодня утром на всеобщее обозрение "неофициальный план гонок ЮСИ", который, согласно их публикации, должны будут официально подтвердить в ближайщий вторник!

     

  • SportSpirit
    Велокоманда Jumbo-Visma продли ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Запомнился той победой на Туре Польши. 

     

    На трансферном рынке проблески жизни) 

  • Earl57
    Патрик Лефевр: «Сейчас не врем ... (3)
    Earl57-Фото

    А кто такой этот Шотте и насколько авторитетно его мнение? Человек ходит с микрофоном перед началом велокроссовых гонок и берет интервью у гонщиков и тренеров. Там гонщики перед гонкой проезжают трассу разок-другой для просмотра, и этот Ренат спрашивает, как им нравится маршрут и в какой они форме перед гонкой? Парни грязные и замызганные, им бы успесть умыться и переодеться в чистую одежду до выхода на старт, а тут этот Шотте с микрофоном в 1001-й раз спрашивает одно и тоже. Соответственно и отвечают одно и тоже. После гонки он берет обязательное интервью у победителя и призеров. Проигравшие как-то не особо горят желанием общаться, но приходится это делать.

    На шоссейных гонках Шотте ездит на мотоцикле вслед за гонкой с тем же самым микрофоном. Время от времени комментаторы в студии говорят - "Ренат?", и он коротенько сообщает чего увидел. Иногда сует микрофон в окошко технички той или команды, чтобы спортдиректор сказал пару слов.

    Работает исключительно на улице, в любую погоду - в жару или холод, сухо ли или идет проливной дождь. Велокросс же с сентября по март идет, разгар сезона зимой.  Тяжелая работенка, и физически, и психологически. Назвать его журналистом еще можно, раз с микрофоном и в телеэфире, но считать его экспертом было бы явным преувеличением. Сам он гонщиком никогда не был в отличие от Стефано Гадзелли, Флечи или Мэтта Стивенса. Мужику больше 50-ти лет, а он все еще на той же должности что и надцать лет тому назад, когда еще молодым был. Однако для старичков-комментаторов в студии Спорзы он по-прежнему пацанчик... И повышение ему явно не светит. Генменеджеры крупных и известных команд по-любому более компетентны в вопросах бизнеса. 

  • flugegeheimen
    UCI отложил объявление пересмо ... (10)
    flugegeheimen-Фото
    Как всегда, все упирается в деньги. Страховки, выполнение контрактных обязательств перед тв, спонсорами, городами. Запрет властей частично снимает с оргов ответственность.Объявить по своей инициативе "Наташ, вставай, мы все отменили" с точки зрения финансов смерти подобно. Сама столкнулась с отменой фестиваля в Нидерландах, орги партизанили до последнего, пока не вышел официальный запрет, хотя всем все понятно было.
  • Адриен
    Патрик Лефевр: «Сейчас не врем ... (3)
    Адриен-Фото

    Нынешняя схема велоспорта . которую поддерживают Леланг и Лефевр, напоминает ЗООПАРК. Когда кто-то начинает ратовать за то, чтобы живых "экспонатов" выпустили на волю, обязательно находятся те, кто с этим не согласен, утверждая, что животным в клетках и вольерах хорошо, их кормят, поят, лечат, холят и лелеят. Всё потому, что с ХОЗЯЕВАМИ зоопарка (спонсорами) повезло. Поэтому будут против... А Шотте совершенно прав - реформировать велоспорт НЕОБХОДИМО было еще ВЧЕРА. И в плане финансов, и правила , и структурно.... И как раз во время кризисов  необходимость перемен более всего и проявляется...

  • Rokka
    Дуг Райдер и Бьярне Риис о буд ... (1)
    Rokka-Фото
    Брэйлсфорд думает о горцах, а Рийс о деньгах, вот и вся разница. Датчанин всегда был спорной фигурой, но то что он суёт свой нос в дела абсолютно другой команды показывает что он лицемер. Ведь Дэйв говорил только об инеос, а не о его невнятной команде
  • Earl57
    "Tour for all" - серия вирт ... (5)
    Earl57-Фото

    Когда контрактный год, а гонок в обычном формате в обозримом будущем не предвидится, то приходится использовать то, что доступно. Тут уж не до жиру, быть бы живу. То есть не обнаружить на своем месте в команде более бойкого и менее разборчивого ноунейма.

    И когда спонсоры недовольны. тоже приходится напрягаться.Например, когда в этих онлайн-гонках показывают квиков, у каждого за спиной, на самом видном месте, огроменные баннеры с логотипом компании. Спонсоров надо ублажать любыми способами.

    А те, кого не цепляет, могут идти лесом... Если не в состоянии сообразить что к чему, то это их проблемы. И только их.

  • RVL
    "Tour for all" - серия вирт ... (5)
    RVL-Фото

    Пока кумиры в форме , может кого то это и зацепит...

    А когда ноунеймы попрут в онлайн,..бройлерная фабрика 

  • RVL
    "Tour for all" - серия вирт ... (5)
    RVL-Фото
    Я-да...

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