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Сэм Оомен подписал трёхлетний контракт с командой Jumbo-Visma

Сэм Оомен переходит в велокоманду Jumbo-Visma

 

 

  Сэм Оомен подписал трёхлетний контракт (2021 - 2023) с  командой Jumbo-Visma. 25-летний нидерландский велогонщик начал карьеру профессионала и последние пять лет выступал в команде Sunweb (Giant-Alpecin).

 

 

Сэм Оомен переходит в велокоманду Jumbo-Visma

 

  За это время он одержал две победы – на этапе и в общем зачёте Тура де л’Эн-2016, в 2018 году на Джиро д’Италия занял 9-е место в генеральной классификации, также занимал места в десятке сильнейших на Туре Швейцарии в 2018, Туре Польши в 2017, Тиррено-Адриатико и Вольте Альгарве в 2019.

 

 

 Сэм Оомен: «Я провёл пять счастливых лет в команде Sunweb. Я думаю о будущем, и считаю, что сейчас настало время идти дальше. Великолепно, что этот новый шаг смогу сделать в команде Jumbo-Visma. Знания, философия, любовь к спорту, доверие, которое я почувствовал, убедили меня, что команда Jumbo-Visma именно то, что мне нужно. С нетерпением жду начала работы в новом окружении, новыми людьми, а также с некоторыми старыми знакомыми. Я очень рад».

 

  Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Сэм – самый талантливый из молодых нидерландских гонщиков, специалистов многодневных гонок. Мы несколько лет с большим интересом следили за ним. Очень рады, что он выбрал нас. Убеждены, что под правильным руководством Сэм станет ещё сильнее. Мы хотим постепенно выводить его на высший уровень мирового пелотона».

 

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Теги к статье: Сэм Оомен Sam Oomen Jumbo-Visma

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Комментарии

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2020. Жёлтая майк ... (14)
    Astanaforever-Фото
    Ванговать неправильно в этой ситуации. Ковид в команде, и прощай тур. Падение и прощай надежда.
  • aksbor
    Тур де Франс-2020. Жёлтая майк ... (14)
    aksbor-Фото

    Вот именно, что "пока не сошел". У Пино слишком часто в решающий момент что-то идет не так...

  • Krakk
    Тур де Франс-2020. Жёлтая майк ... (14)
    Krakk-Фото

    Все в руках "Юмбо". В составе три топовых супергоняка - Роглич, Кусс и Дюмулен, пусть последний относится к топам с натяжкой. При этом есть явный лидер - по умолчанию команда заточена на словенца. Возможен даже полный подиум - такое вообще было в истории? В лучшем (для остальных) случае кто-то один вклинится на 2-3 место, - допустим, Берналь.

    Есть гонщики, которые за счет собственной силы в горах способны разметать порядки даже очень сильной команды - Пино, Бухман, Погачар, но им просто не хватит подъемов. Все из-за маршрута. Скучно и грустно.

  • Krakk
    Тур де Франс-2020. Альтиметрия ... (13)
    Krakk-Фото

    Цитата: Адриен
    Горный, равнинный... Это - вторично
    Маршрут все же первичен. Грамотный, продуманный маршрут не гарантирует захватывающего зрелища, но дает гонщикам возможность реализовать свою силу. Здесь же - воплощение уныния. На таком рельефе доминирующей команде очень легко контролировать гонку. Я понимаю, когда вмешиваются природные обстоятельства непреодолимой силы, как в прошлом году, организаторы  могут с чистой совестью сказать – мы сделали, что могли. А чем они руководствовались, рисуя эту «петлю» -  будто предвидели, что сезон пойдет не так, и снезачем стараться?

  • Бакеша
    Фабио Ару и Тадей Погачар – ка ... (7)
    Бакеша-Фото
    Однозначно, Погачар- лидер команды. А причем тут Ару , хз
  • Бакеша
    Тур де Франс-2020. Жёлтая майк ... (14)
    Бакеша-Фото
    1) Роглич; 2) Пино; 3) Погачар
  • motte
    Тур де Франс-2020. Жёлтая майк ... (14)
    motte-Фото

    Все относительно

    Ибо, 2 положительных теста, независимо, у гонцов или обслуживающего персонала, команда снимается с тура.

  • Earl57
    Бауке Моллема и Ричи Порт – ка ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: ЧОРНЫЙ
    Бауке с Томом где то под забором застигнуты фотографом!

    Оригинал презентации

    https://twitter.com/TrekSegafredo/status/1297911818816372738

  • levonardo
    Состав команды Astana на Тур д ... (10)
    levonardo-Фото
    Да какая разница какая команда, если капитан не способен побетить(при всем уважении)
  • velodoctor
    Тур де Франс-2020. Жёлтая майк ... (14)
    velodoctor-Фото

    Хотелось бы Пино в 3ке увидеть. 

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