Сэм Оомен подписал трёхлетний контракт с командой Jumbo-Visma

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 15:12
Сэм Оомен переходит в велокоманду Jumbo-Visma
Сэм Оомен подписал трёхлетний контракт (2021 - 2023) с командой Jumbo-Visma. 25-летний нидерландский велогонщик начал карьеру профессионала и последние пять лет выступал в команде Sunweb (Giant-Alpecin).
За это время он одержал две победы – на этапе и в общем зачёте Тура де л’Эн-2016, в 2018 году на Джиро д’Италия занял 9-е место в генеральной классификации, также занимал места в десятке сильнейших на Туре Швейцарии в 2018, Туре Польши в 2017, Тиррено-Адриатико и Вольте Альгарве в 2019.
Сэм Оомен: «Я провёл пять счастливых лет в команде Sunweb. Я думаю о будущем, и считаю, что сейчас настало время идти дальше. Великолепно, что этот новый шаг смогу сделать в команде Jumbo-Visma. Знания, философия, любовь к спорту, доверие, которое я почувствовал, убедили меня, что команда Jumbo-Visma именно то, что мне нужно. С нетерпением жду начала работы в новом окружении, новыми людьми, а также с некоторыми старыми знакомыми. Я очень рад».
Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Сэм – самый талантливый из молодых нидерландских гонщиков, специалистов многодневных гонок. Мы несколько лет с большим интересом следили за ним. Очень рады, что он выбрал нас. Убеждены, что под правильным руководством Сэм станет ещё сильнее. Мы хотим постепенно выводить его на высший уровень мирового пелотона».
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