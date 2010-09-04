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У Приможа Роглича появился двойник

Технический университет Эйндховена создал 3D модель Приможа Роглича для тестов в аэродинамической трубе

 

 

  У 30-летнего словенского гонщика команды Jumbo-Visma Приможа Роглича с осени прошлого года появился двойник.  3D модель словенского гонщика в полную величину явилась результатом сотрудничества команды Jumbo-Visma с Техническим университетом Эйндховена.  

 

 

 

 

 

  Матье Хейбур (Mathieu Heijboer), отвечающий за выступление команды, рассказал о сотрудничестве с университетом: «Аэродинамическая труба невероятно хорошо подходит для тестирования материалов. Какой материал является лучшим, как наши партнёры могут развивать это направление? Когда тестируется одежда и шлемы, приходится измерять малые величины, которые почти невозможно замерить на настоящих велогонщиках. Человек не может быть настолько неподвижен. И в таких ситуациях лучше использовать манекен, 3D модель».

 

Всё началось с манекена спортивного директора Гриши Нирманна:

 

  «Он был велогонщик средней комплекции. На его манекене мы смогли быстро начать тестировать одежду, созданную в сотрудничестве с нашим партнёром AGU. И нас очень впечатлили результаты. Технический университет Эйндховена предложил сделать такой же манекен с Приможем. Он – один из лучших гонщиков в классификации. Ему нелегко каждый раз приезжать в Эйндховен. Поэтому иметь в запасе манекен было выгодно. Мы смогли отлить манекен в идеальной позиции Приможа на разделочном велосипеде. Благодаря тестам на манекене мы смогли сделать для Приможа лучший костюм, лучший шлем и так далее».

 

У команды есть планы сделать 3D модели со всех гонщиков Jumbo-Visma.

 

  «Было бы хорошо, если бы это получилось. Аэродинамика важна для каждого гонщика. К победе приводит минимальная разница. Во время разделки гонщик сидит относительно неподвижно, поэтому эту позу легче воспроизвести. Спринт очень динамичен, модель спринтера сделать труднее. Хотя, надеюсь, что в будущем это станет возможным.

 

  Команда  Jumbo-Visma и Технический университет Эйндховена хотят продолжать сотрудничество, видят перспективу не только на следующий год. Включены все отделы, такие, как робототехника, анализ данных. У них проводится много экспертиз. Профессон Берт Блокен постоянно работает, чтобы свести эти области вместе для достижения наилучших результатов как для университета, так и, конечно, для нас.

 

  Велокостюм для разделки, который мы получили сейчас очень хорош. Хотя для этого пришлось провести немало времени в аэродинамической трубе. Это  настоящий результат сотрудничества команды Jumbo-Visma, Технического университета и партнёра по производству одежды AGU. Костюм для разделки – продукт идеального партнёрства.

 

  Когда мы начали проект, Примож сначала отреагировал довольно прохладно. Но увидев, наконец, манекен, он сразу загорелся энтузиазмом. Манекен был очень похож. И Примож тоже понял, какие возможности он нам даёт.

 

  Мы прошли уже большой путь. Мы всегда уделяем внимание развитию, даже когда комнада выступает не слишком хорошо. Идеями делятся все члены команды, каждый со страстью относится к делу, чтобы становиться лучше с каждым днём».

 

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma

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  1. Rokka

    Вчера, 23:03 | Регистрация: 23.01.2016

    Позарились на место скай в области самой технологичной команды

  2. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 05:08 | Регистрация: 4.09.2010

    Цитата: Rokka
    Позарились на место скай в области самой технологичной команды
    вообще похоже на трололо

    такие тексты 1 апреля пулять )

    впервые! костюм с учётом антропометрии!! от куклы Рогла!! бздыщ!!!

     

  3. Имя: Олег Волков

    olvo

    Сегодня, 07:28 | Регистрация: 10.05.2011

    Это не просто 3D модель. Это аватар Роглича! В условиях пандемии гонки не отменяются. Роглич - на станке. Аватар - на старте. Мы у экрана Eurosport Player. Все довольны. Будущее наступило.

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3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
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