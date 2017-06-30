Велокоманды Jumbo-Visma, Mitchelton-Scott и Sunweb поменяют велосипеды в 2021 году

Три велокоманды Мирового тура Jumbo-Visma, Mitchelton-Scott и Sunweb одновременно объявили о смене спонсоров, поставляющих велосипеды.

Команда Jumbo-Visma, гонщики которой 7 лет выступали на велосипедах Bianchi, будет сотрудничать с компанией Cervélo.

Команда Sunweb, выступавшая на велосипедах Cervelo в 2019 и 2020 году, будет выступать на велосипедах SCOTT.

Велокоманда Mitchelton-SCOTT, сотрудничавшая с компанией SCOTT 9 лет, пересядет на велосипеды Bianchi.

Джерри Райан, владелец компании GreenEDGE Cycling и велокоманды Mitchelton-SCOTT: «Наша команда в следующем году начнёт 10-й сезон на высшем уровне мирового велоспорта. Нас вдохновляет возможность стать партнёром Bianchi, проверенного бренда с великой историей.

Мы были свидетелями невероятного успеха гонщиков, использующих оборудование Bianchi, нас воодушевляют планы компании на будущее. Мировой тур постоянно внедряет технологические новинки. Мы уверены, что наше сотрудничество с Bianchi позволит нашим гонщикам, которые будут выступать на самых современных шоссейных и разделочных велосипедах, много побед на крупнейших велогонках.

Сотрудничество с компанией SCOTT Sports было потрясающим. Они поверили в велосипедный проект GreenEDGE ещё до того, как он стал реальностью. Наше партнёрство продолжалось девять лет, что является свидетельством надёжности. Мы воплотили вместе наши мечты. Мы благодарим SCOTT за поддержку и желаем всего наилучшего в будущем».

Паскаль Дюкро, вице-президент SCOTT Sports: «После девяти лет работы с GreenEdge Cycling / Mitchelton-SCOTT настало время для перемен. В команде Sunweb мы нашли идеального партнёра для нового старта. Они – одна из лидирующих команд Мирового тура, очень молодая и ставящая высокие цели команда. Но, прежде всего, они разделяют нашу решимость использовать каждый день для совершенствования.

Команда будет совершенствоваться на велосипедах, а наши инженеры развивать новые технологии и создавать самые быстрые велосипеды. Команда наших инженеров с нетерпением ждёт начала тесного сотрудничества с инженерами и биомеханиками команды Sunweb».

Ник МакАдамс, управляющий директор компании Cervelo: «Мы очень гордимся, что станем партнёрами команды Jumbo-Visma. Как одна из лучших команд мира, они будут выступать на велосипедах Cervelo весь год, в каждой категории, на всех типах велогонок. Они также обладают знаниями, которые помогут нам сделать велосипеды более скоростными».

Ричард Плюгге, менеджер команды Jumbo-Visma: «Наша команда делает важный шаг. Cervelo – новаторский бренд, лидер индустрии. Мы рады, что со следующего наши гонщики будут выступать на велосипедах Cervelo. Работать вместе и достигать лучшего – наша цель на каждый день.

Мы благодарим Bianchi за сотрудничество. Они поддерживали нас и в неудачные, и в удачные сезоны, внесли вклад в развитие той команды, которой мы стали сейчас. Вместе мы добились великих результатов. (Гонщики команды Jumbo-Visma одержали на велосипедах Bianchi 177 побед, в том числе победы на этапах всех трёх Гранд-туров, на Льеж-Бастонь-Лье, Милан-Сан-Ремо). Вуэльта Испании-2020 – наша последняя гонка на этих велосипедах. Мы сделаем всё, чтобы завершить сотрудничество на высокой ноте».