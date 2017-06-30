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Велокоманды Jumbo-Visma, Mitchelton-Scott и Sunweb поменяют велосипеды в 2021 году

Велокоманды Jumbo-Visma, Mitchelton-Scott и Sunweb поменяют велосипеды в 2021 году

 

 

Три велокоманды Мирового тура Jumbo-Visma, Mitchelton-Scott и Sunweb одновременно объявили о смене спонсоров, поставляющих велосипеды.

 

Команда Jumbo-Visma, гонщики которой 7 лет выступали на велосипедах Bianchi, будет сотрудничать с компанией Cervélo.

 

Команда Sunweb, выступавшая на велосипедах Cervelo в 2019 и 2020 году, будет выступать на велосипедах SCOTT.

 

Велокоманда Mitchelton-SCOTT, сотрудничавшая с компанией SCOTT 9 лет, пересядет на велосипеды Bianchi.

 

Велокоманды Jumbo-Visma, Mitchelton-Scott и Sunweb поменяют велосипеды в 2021 году

 

  Джерри Райан, владелец компании GreenEDGE Cycling и велокоманды Mitchelton-SCOTT: «Наша команда в следующем году начнёт 10-й сезон на высшем уровне мирового велоспорта. Нас вдохновляет возможность стать партнёром Bianchi, проверенного бренда с великой историей.

 

  Мы были свидетелями невероятного успеха гонщиков, использующих оборудование Bianchi, нас воодушевляют планы компании на будущее. Мировой тур постоянно внедряет технологические новинки. Мы уверены, что наше сотрудничество с Bianchi позволит нашим гонщикам, которые будут  выступать на самых современных шоссейных и разделочных велосипедах, много побед на крупнейших велогонках.

 

  Сотрудничество с компанией SCOTT Sports было потрясающим. Они поверили в велосипедный проект GreenEDGE ещё до того, как он стал реальностью. Наше партнёрство продолжалось девять лет, что является свидетельством надёжности. Мы воплотили вместе наши мечты. Мы благодарим SCOTT за поддержку и желаем всего наилучшего в будущем».

 

  Паскаль Дюкро, вице-президент SCOTT Sports: «После девяти лет работы с GreenEdge Cycling / Mitchelton-SCOTT настало время для перемен. В команде Sunweb мы нашли идеального партнёра для нового старта. Они – одна из лидирующих команд Мирового тура, очень молодая и ставящая высокие цели команда. Но, прежде всего, они разделяют нашу решимость использовать каждый день для совершенствования.

 

  Команда будет совершенствоваться на велосипедах, а наши инженеры развивать новые технологии и создавать самые быстрые велосипеды. Команда наших инженеров с нетерпением ждёт начала тесного сотрудничества с инженерами и биомеханиками команды Sunweb».

 

  Ник МакАдамс, управляющий директор компании Cervelo: «Мы очень гордимся, что станем партнёрами команды Jumbo-Visma. Как одна из лучших команд мира, они будут выступать на велосипедах Cervelo весь год, в каждой категории, на всех типах велогонок. Они также обладают знаниями, которые помогут нам сделать велосипеды более скоростными».

 

  Ричард Плюгге, менеджер команды Jumbo-Visma: «Наша команда делает важный шаг. Cervelo – новаторский бренд, лидер индустрии. Мы рады, что со следующего наши гонщики будут выступать на велосипедах Cervelo. Работать вместе и достигать лучшего – наша цель на каждый день.

 

  Мы благодарим Bianchi за сотрудничество. Они поддерживали нас и в неудачные, и в удачные сезоны, внесли вклад в развитие той команды, которой мы стали сейчас. Вместе мы добились великих результатов. (Гонщики команды Jumbo-Visma одержали на велосипедах Bianchi 177 побед, в том числе победы на этапах всех трёх Гранд-туров, на Льеж-Бастонь-Лье, Милан-Сан-Ремо). Вуэльта Испании-2020 – наша последняя гонка на этих велосипедах. Мы сделаем всё, чтобы завершить сотрудничество на высокой ноте».

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Теги к статье: Jumbo-Visma Mitchelton-Scott Sunweb

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:39 | Регистрация: 30.06.2017

    Так смешно от них. Круговорот лесопедов в пелотоне. Астана вроде начинали на Скоттах. Потом вроде на Бианки. Далее на Спешлайзах.. Аргон 18. И теперь на Виллер Трестина. А гонцы как выигрывали на одних..так выигрывают и на других . Поэтому линейный ряд производителей в принципе на одном уровне все.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • AmLoket
    Составы команд на Вуэльту Испа ... (32)
    AmLoket-Фото
    Цитата: sergejdriver
    Цитата: Arciv
    В Санвебе продолжают капитанить голландцы? Дюмолан,Келдерман,теперь этот)) его вообще впервые слышу

    Молодой гонщик 21 год
    В том году, когда Погачар выиграл Тур де Л'авенир, Аренсман был вторым в генерале. 
    Thymen Arensman - интересно, как правильно его имя звучит. Буду называть его "Тюмень", так прикольнее :)))
  • VeloVelo
    Падение и травма Жулиана Алафи ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Мотоциклисту, мне кажется, нельзя тормозить в таких случаях. 
    У него есть лишь один выход из такой ситуации — дать газу,
    отъехать метров на 200, а потом тормози сколько хочешь.

  • VeloVelo
    Тур Фландрии-2020. Превью (6)
    VeloVelo-Фото
    Михаил, вы как в воду глядели! )
  • Astanaforever
    Крис Фрум и Ричард Карапас о ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Да уж. Израильтяне глухо попали на бабки. Понты разве что.
  • Astanaforever
    Велокоманды Jumbo-Visma, Mitch ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Так смешно от них. Круговорот лесопедов в пелотоне. Астана вроде начинали на Скоттах. Потом вроде на Бианки. Далее на Спешлайзах.. Аргон 18. И теперь на Виллер Трестина. А гонцы как выигрывали на одних..так выигрывают и на других . Поэтому линейный ряд производителей в принципе на одном уровне все.
  • Sezar
    Рафал Майка подписал контракт ... (9)
    Sezar-Фото

    Ну правильно, что, Тадей один за всех что ли должен ездить и всех ловить? Верное решение.

  • SoulThief
    Вуэльта Испании-2020. Белая ма ... (3)
    SoulThief-Фото

    Во как. Теперь тут комменты трут? Спасибо, было интересно вас читать, дальше пожалуй обойдусь.

  • Astanaforever
    Рафал Майка подписал контракт ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Ну может Ару и не уйдет, а может уйдет в новую арабскую команду
    В какую новую арабскую?
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Вот такая Вуэльта мне нравиться. Вот такое начало. Завтра в долгий ящик откладывать не будут генеральщики. Ясно будет кто тянет, а кто будет записным статистом по прогнозам. И им прозрачно..кто есть кто..с кем бодаться и нам болеть за кого. Топлю за нашего Власова. Хоть белую майку должен отхватить.
  • s75
    Рафал Майка подписал контракт ... (9)
    s75-Фото
    ничего, к хорошему быстро привыкают ))

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