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Давиде Формоло, Миккель Бьерг и Брэндон Макналти – новые гонщики команды UAE Team Emirates

Давиде Формоло, Миккель Бьерг и Брэндон Макналти – новые гонщики команды UAE Team Emirates

 

 

  Чемпион Италии, 26-летний велогонщик Давиде Формоло подписал двухлетний контракт с командой UAE Team Emirates, куда переходит после двух лет выступления в команде Bora-hansgrohe. Давиде Формоло стал профессиональным велогонщиком в 2014 году, начав выступать в команде Cannondale. На его счету три победы, в том числе на этапе Джиро д’Италия-2015, а также подиум (2-е место) на классике Льеж-Бастонь-Льеж-2019.

 

 

 

 Хошеан Мачин (Joxean Matxin), генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Формоло идеально впишется в нашу команду. У Давиде великолепные способности и большой потенциал. Он уже показал высокие результаты на классиках, а также в генеральной классификации многодневных гонок. Мы уверены, что в ближайшие годы он сможет достичь ещё больших высот. На пути к своим целям он получит полную поддержку команды и на Арденнских классиках, и на других гонках».

 

  Давиде Формоло: «Для меня много значит переход в команду UAE Team Emirates. С моей нынешней командой я провёл два прекрасных года, но чувствую, что мои цели и планы команды UAE Team Emirates идеально совпадают, поэтому я решил присоединиться к этому интересному проекту.

В ближайшие несколько лет я хочу сосредоточиться в основном на холмистых однодневных классиках Мирового тура.

Я следил за политикой команды в отношении трансферов, они много инвестируют в молодых гонщиков. А это означает, что команда – долгосрочный проект».

 

  Также команда UAE Team Emirates заключила трёхлетние контракты с 21-летним американским гонщиком Брэндоном Макналти (Brandon McNulty) и 20-летним датским гонщиком Миккелем Бьергом (Mikkel Bjerg).

 

 

  Брэндон Макналти – один из ярких талантов, появившихся в США в последние годы. Он стал чемпионом мира в разделке среди юниоров в 2016, взял серебряную медаль в разделке среди андеров на чемпионате мира 2017. Профессиональным велогонщиком Макналти стал в 2018 году, последние два сезона он выступает в проконтинентальной команде Rally Cycling. ,а в этом году одержал две победы – на этапе и в общем зачёте Джиро Сицилии-2019.

Брэндон Макналти показал себя не только сильным раздельщиком, но и сильным горняком.

 

  Хошеан Мачин, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Брэндон – талант мирового класса, обладающий двумя ключевыми качествами, которые редко встретишь у гонщиков его возраста – это способность сочетать на высоком уровне способности горняка и раздельщика. За свою карьеру он продемонстрировал стабильный рост и поразительную последовательность в достижении целей. Многие команды хотели подписать Брэндона. Мы рады, что нам это удалось».

 

  Брэндон Макналти: «Первое чувство, когда подписал контракт с командой Мирового тура – чистый восторг. Я упорно и терпеливо развивался прошедшие несколько лет и теперь чувствую, что готов сделать прыжок. Я рад новым целям. Мне бы хотелось поблагодарить мою нынешнюю команду Rally UHC Cycling.

 

  Я выбрал команду UAE Team Emirates, потому что они заинтересованы в долгосрочной перспективе развития моих спортивных качеств. В команде уже очень сильная группа молодых гонщиков, что рисует захватывающее будущее.

 

Моя главная цель – проявить максимум своих способностей. Если мне это удастся, то и высокие результаты придут».

 

 

  20-летний Миккель Бьерг проявил себя высококлассным раздельщиком, два год подряд выиграв титул чемпиона мира в разделке среди андеров (2017 и 2018).

 

  Хошеан Мачин, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Миккель – один из самых ярких надежд велоспорта в разделке. Он вместе с Макналти будут реальной силой нашей команды. Также важно отметить, насколько близко Миккелль подошёл к попытке установления нового часового рекорда. То, что он предпринимает  их  в таком молодом возрасте, невероятно впечатляет. Миккель усилит нашу команду в гонках на время. Он не только великолепный раздельщик, он разносторонний гонщик – силён на равнине, на брусчатке, а также хорошо преодолевает короткие подъёмы».

 

  Миккель Бьерг: «Я выбрал команду UAE Team Emirates, потому что они проявляют большой интерес в развитии молодых гонщиков. Очень вдохновляет, что я стану частью команды Мирового тура, где опытные гонщики выступают наравне с молодыми талантами нового поколения, включая Погачара, Филипсена, Макналти, Ардилу. В моей нынешней команде  Hagens Berman Axeon молодые гонщики работают вместе и мотивируют друг друга. Думаю, мне будет интересно в следующем сезоне выступать в команде UAE.

 

  Я очень рад сделать следующий шаг в своей карьере. За последние два года у меня была возможность расти в прекрасном окружении, которое привело меня туда, где нахожусь сейчас –  перехожу в команду Мирового тура. Очень рад, что буду выступать на этом уровне.

 

  Мне хотелось бы продолжать развиваться и в разделке, и в гонках. Ставлю целью несколько результатов, но мне важнее учиться у опытных товарищей по команде, использовать эти знания для перехода на следующий уровень».

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Теги к статье: Давиде Формоло Миккель Бьерг и Брэндон Макналти Mikkel Bjerg Brandon McNulty UAE Team Emirates

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Комментарии

  • Debora
    Максимилиано Ричесе переходит ... (3)
    Debora-Фото
    Цитата: Серафим
     Один из лучших развозящих, если не лучший, ушел из Д-КС. Интересно - Лефевр потихоньку свертывает спринтерскую программу, или обновляет команду для прихода нового топ спринтера? Если договаривается со спринтером, то кто это может быть? Беннет, Груневеген, а может, Аккерман? Из Боры ведь кто-то может уйти, многовато топ-спринтеров на одну команду, imho.  
    У Аккермана контракт с Бора до 2021 года
  • Earl57
    Элиа Вивиани – чемпион Европы- ... (2)
    Earl57-Фото
    До конца шоссейного сезона Вивиани осталось проехать всего 2 однодневные гонки. После чего он отдохнет и переключится на трек, где ему надо зарабатывать лицензию на Токио-2020.
    Чемпионат мира в Йоркшире он не поедет, сказал уже об этом.
  • EL-Fenomeno
    Элиа Вивиани – чемпион Европы- ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Понимаю, что это чемпионат Европы, но ведь майка чемпов как ITT так и RR будет целый год на гонцах в командах, т.е. одной команде: Deceuninck - Quick-Step (до конца сезона ибо Элия уже де факто в другой).

    Так что Квики успели по полной отметититься не только на однодневках-многодневках этого сезона, но и на ЧЕ-2019 взяв золото и в инд. разделке, и в групповой гонке

  • Anna P.
    Binck Bank Tour-2019. Этап 1 (2)
    Anna P.-Фото

    А Тениссен обогнал Груневегена. Как на Туре. 

     

  • Arciv
    Вуэльта Испании-2019. Цифры и ... (4)
    Arciv-Фото
    А кто вообще фавориты? Лопез. Карапас едет? Наверное Адам Йетс. Кто капитан Инеос?
  • levonardo
    Binck Bank Tour-2019. Этап 1 (2)
    levonardo-Фото
    Беннеттна на следующий год в Декёник? Ситуация складывается подходящая, кажется.
  • velodoctor
    Доменико Поццовиво получил тра ... (5)
    velodoctor-Фото

    Надо подождать операции, может скажут что восстановление будет не таким уж и долгим. 

  • Zhanzhak
    Доменико Поццовиво получил тра ... (5)
    Zhanzhak-Фото

    Да что ж такое то! То падение на Джиро, до сих пор помню! 

    Беречься надо. Хорошо, что жив остался. Кровавое лето какое-то. 

     

    Желаю скорейшего выздоровления. 

  • tim147
    Доменико Поццовиво получил тра ... (5)
    tim147-Фото
    Согласен, что с велогонками Доменико надо завязывать. После такойй травмы ему понадобится почти год, в то время в будущем году ему исполняется 38 лет - многовато для полного восстановления. Однако он один из редких велогонщиков, получивших высшее образование в сфере экономики, недаром в пелотоне его уважительно зовут "Доктор Поццовиво". Так что имеется специальность, а также интерес к политике - глядишь и в парламенте можно оказаться. Желаю скорейшего выздоровления и успехов вне спорта. Хватит испытывать судьбу!
  • Cyrill
    Доменико Поццовиво получил тра ... (5)
    Cyrill-Фото

    БОЛЬШОГО ЗДОРОВЬЯ ПУЛЛУЧИНО !!! И после выздоровления забыть о своей роле гонца в профессиональном спорте !!! Я пожалуй не упомню так часто и так тяжело "ломающегося" гонца. Семья есть, ребёнок есть ... пора поменять рельсы ... может на тренерскую работу, может в спортивные врачи ...

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
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10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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