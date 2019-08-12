Давиде Формоло, Миккель Бьерг и Брэндон Макналти – новые гонщики команды UAE Team Emirates

Чемпион Италии, 26-летний велогонщик Давиде Формоло подписал двухлетний контракт с командой UAE Team Emirates, куда переходит после двух лет выступления в команде Bora-hansgrohe. Давиде Формоло стал профессиональным велогонщиком в 2014 году, начав выступать в команде Cannondale. На его счету три победы, в том числе на этапе Джиро д’Италия-2015, а также подиум (2-е место) на классике Льеж-Бастонь-Льеж-2019.

Хошеан Мачин (Joxean Matxin), генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Формоло идеально впишется в нашу команду. У Давиде великолепные способности и большой потенциал. Он уже показал высокие результаты на классиках, а также в генеральной классификации многодневных гонок. Мы уверены, что в ближайшие годы он сможет достичь ещё больших высот. На пути к своим целям он получит полную поддержку команды и на Арденнских классиках, и на других гонках».

Давиде Формоло: «Для меня много значит переход в команду UAE Team Emirates. С моей нынешней командой я провёл два прекрасных года, но чувствую, что мои цели и планы команды UAE Team Emirates идеально совпадают, поэтому я решил присоединиться к этому интересному проекту.

В ближайшие несколько лет я хочу сосредоточиться в основном на холмистых однодневных классиках Мирового тура.

Я следил за политикой команды в отношении трансферов, они много инвестируют в молодых гонщиков. А это означает, что команда – долгосрочный проект».

Также команда UAE Team Emirates заключила трёхлетние контракты с 21-летним американским гонщиком Брэндоном Макналти (Brandon McNulty) и 20-летним датским гонщиком Миккелем Бьергом (Mikkel Bjerg).

Брэндон Макналти – один из ярких талантов, появившихся в США в последние годы. Он стал чемпионом мира в разделке среди юниоров в 2016, взял серебряную медаль в разделке среди андеров на чемпионате мира 2017. Профессиональным велогонщиком Макналти стал в 2018 году, последние два сезона он выступает в проконтинентальной команде Rally Cycling. ,а в этом году одержал две победы – на этапе и в общем зачёте Джиро Сицилии-2019.

Брэндон Макналти показал себя не только сильным раздельщиком, но и сильным горняком.

Хошеан Мачин, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Брэндон – талант мирового класса, обладающий двумя ключевыми качествами, которые редко встретишь у гонщиков его возраста – это способность сочетать на высоком уровне способности горняка и раздельщика. За свою карьеру он продемонстрировал стабильный рост и поразительную последовательность в достижении целей. Многие команды хотели подписать Брэндона. Мы рады, что нам это удалось».

Брэндон Макналти: «Первое чувство, когда подписал контракт с командой Мирового тура – чистый восторг. Я упорно и терпеливо развивался прошедшие несколько лет и теперь чувствую, что готов сделать прыжок. Я рад новым целям. Мне бы хотелось поблагодарить мою нынешнюю команду Rally UHC Cycling.

Я выбрал команду UAE Team Emirates, потому что они заинтересованы в долгосрочной перспективе развития моих спортивных качеств. В команде уже очень сильная группа молодых гонщиков, что рисует захватывающее будущее.

Моя главная цель – проявить максимум своих способностей. Если мне это удастся, то и высокие результаты придут».

20-летний Миккель Бьерг проявил себя высококлассным раздельщиком, два год подряд выиграв титул чемпиона мира в разделке среди андеров (2017 и 2018).

Хошеан Мачин, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Миккель – один из самых ярких надежд велоспорта в разделке. Он вместе с Макналти будут реальной силой нашей команды. Также важно отметить, насколько близко Миккелль подошёл к попытке установления нового часового рекорда. То, что он предпринимает их в таком молодом возрасте, невероятно впечатляет. Миккель усилит нашу команду в гонках на время. Он не только великолепный раздельщик, он разносторонний гонщик – силён на равнине, на брусчатке, а также хорошо преодолевает короткие подъёмы».

Миккель Бьерг: «Я выбрал команду UAE Team Emirates, потому что они проявляют большой интерес в развитии молодых гонщиков. Очень вдохновляет, что я стану частью команды Мирового тура, где опытные гонщики выступают наравне с молодыми талантами нового поколения, включая Погачара, Филипсена, Макналти, Ардилу. В моей нынешней команде Hagens Berman Axeon молодые гонщики работают вместе и мотивируют друг друга. Думаю, мне будет интересно в следующем сезоне выступать в команде UAE.

Я очень рад сделать следующий шаг в своей карьере. За последние два года у меня была возможность расти в прекрасном окружении, которое привело меня туда, где нахожусь сейчас – перехожу в команду Мирового тура. Очень рад, что буду выступать на этом уровне.

Мне хотелось бы продолжать развиваться и в разделке, и в гонках. Ставлю целью несколько результатов, но мне важнее учиться у опытных товарищей по команде, использовать эти знания для перехода на следующий уровень».