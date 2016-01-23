Серхио Энао переходит в команду UAE Team Emirates

Серхио Энао подписал контракт с командой UAE Team Emirates

30-летний колумбийский гонщик Серхио Энао (Sergio Henao) следующие два года (2019/2020) будет выступать в команде UAE Team Emirates, с которой подписал двухлетний контракт. Энао переходит в команду UAE Team Emirates после 7 лет выступления в британской команде Sky, куда пришёл в 2012 году из континентальной колумбийской команды Gobernation de Antioquia - Indeportes Antiquia. За годы работы в команде Sky Энао одержал 6 побед, в том числе в общем зачёте гонки Париж-Ницца в 2017 году, проехал 9 Гран-туров.

Серхио Энао является действующим чемпионом Колумбии в групповой гонке. Этот титул он завоевал второй раз в карьере.

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В пресс-релизе команды UAE Team Emirates говорится: «Характеристикам Серхио Энао подходят и недельные гонки, и борьба за этапы на Гран-турах, и классики. На него всегда можно положиться, особенно на трёхнедельных гонках, таких, как Тур де Франс. Серхио Энао за годы своей карьеры показал, что умеет выполнять задачи, поставленные командой, является сильным помощником».