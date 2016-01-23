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Серхио Энао переходит в команду UAE Team Emirates

Серхио Энао подписал контракт с командой UAE Team Emirates

 

 

  30-летний колумбийский гонщик Серхио Энао (Sergio Henao) следующие два года (2019/2020) будет выступать в команде UAE Team Emirates, с которой подписал двухлетний контракт. Энао переходит в команду UAE Team Emirates после 7 лет выступления в британской команде Sky, куда пришёл в 2012 году из континентальной колумбийской команды  Gobernation de Antioquia - Indeportes Antiquia. За годы работы в команде Sky Энао одержал 6 побед, в том числе в общем зачёте гонки Париж-Ницца в 2017 году, проехал 9 Гран-туров.

 

Серхио Энао является действующим чемпионом Колумбии в групповой гонке. Этот титул он завоевал второй раз в карьере.

 

 

Photo credit larepubblica.co

 

  В пресс-релизе команды UAE Team Emirates говорится: «Характеристикам Серхио Энао подходят и недельные гонки, и борьба за этапы на Гран-турах, и классики. На него всегда можно положиться, особенно на трёхнедельных гонках, таких, как Тур де Франс. Серхио Энао за годы своей карьеры показал, что умеет выполнять задачи, поставленные командой, является сильным помощником».

 

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Теги к статье: Серхио Энао Sergio Henao UAE Team Emirates

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  1. Walther

    Сегодня, 17:54 | Регистрация: 23.01.2016

    Поможет ли это УАЕ?..

    1. Имя: Harley

      ironharley

      Сегодня, 18:20 | Регистрация: 17.08.2017

      Ой чот мужуки сумлеваюцо. Денег немеряно. Ару "не поехал". Так они еще и Погочара успели прибрать к рукам (молодой пацан, взял в этом году тур де л-авенир чуть ли не в одни ноги).

  2. Rokka

    Сегодня, 18:34 | Регистрация: 23.01.2016

    Эмираты это как китайские клубы в футболе. Туда уходят только за большие деньги или докатывать карьеру.

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2 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
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6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2047
7 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
8 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975
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