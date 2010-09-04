VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Команда Cofidis сформировала состав на 2020 год

Велокоманда Cofidis завершила формирование состава на 2020 год

 

 

  Французская велокоманда Cofidis, которая со следующего сезона становится командой Мирового тура, завершила формирование состава на 2020 год. В команде Cofidis будут выступать 28 гонщиков из 8 стран – 12 гонщиков из Франции, 4 из Бельгии, 4 из Италии, 4 из Испании. Средний возраст гонщиков команды – 28 лет.

 

 

  Седрик Вассёр, генеральный менеджер команды Cofidis: «Мы с энтузиазмом и решительностью готовимся к следующему сезону. Мы старались привлечь в команду новых талантливых гонщиков Мирового тура, которые бы помогли нам в достижении наших целей. Элиа Вивиани, утвердивший себя за последние годы как один из лучших спринтеров мира, будет лидером команды. Гийом Мартан, который постоянно прогрессирует на многодневных гонках, тоже усилит команду. Наряду с этим у нас всегда есть контингент сильных французских гонщиков, возглавляемых Кристофом Лапортом и Николя Эде.

 

  Вслед за французской группой у нас появилась группа итальянских гонщиков, а также остаётся контингент испанских гонщиков во главе с Хесусом Эррадой, одним из лучших в прошедшем сезоне. Команда также опирается на опытных гонщиков Жульена Вермота, Нейтана Хааса и Сирила Лемуана, которые продлили контракт. Они будут бороться за победы. Им будут помогать молодые таланты Фернандо Барсело, Эдди Финэ, Виктор Лафай, Эммануэль Морен и Аттилио Вивиани.

 

  Уже скоро гонщики вернуться к работе после отдыха. Первый командный сбор пройдёт в декабре в Кальпе, а в начале сезона Cofidis будет представлен на трёх фронтах – в Австралии, Габоне и в Аргентине».

 

 

 Состав команды Cofidis на 2020 год:

 

 

Пьет Аллегар/Piet Allegaert, (Бельгия) – 24 года;

Фернандо Барсело/Fernando Barcelo, (Испания) – 23 года;

Натнаэль Берхан/Natnael Berhane, (Эритрея)-28 лет;

Димитри Клайс/Dimitri Claeys, (Бельгия) – 32 года;

Симоне Консонни/Simone Consonni, (Италия) – 25 лет;

Николя Эде/Nicolas Edet, (Франция)-31 год;

Эдди Файн/Eddy Fine, (Великобритания) – 22 года;

Нейтан Хаас/Nathan Haas, (Австралия) – 30 лет;

Йеспер Хансен/Jesper Hansen, (Дания) – 29 лет;

Хесус Эррада/Jesus Herrada, (Испания) –29 лет;

Хосе Эррада/Jose Herrada, (Испания) - 34 года;

Виктор Лафай/Victor Lafay, (Франция) – 23 года;

Кристоф Лапорт/Christophe Laporte, (Франция) – 26 лет;

Матиас Ле Тюрнье/Mathias Le Turnier, (Франция) – 24 года;

Сирил Лемуан/Cyril Lemoine, (Франция)-36 лет;

Гийом Мартан/Guillaume Martin, (Франция) – 26 лет;

Луис Анхель Мате/Luis Angel Mate, (Испания)-35 лет;

Марко Матис/Marco Mathis, (Германия)-25 лет;

Эммануэль Моран/Emmanuel Morin, (Франция) – 24 года;

Антони Пере/Anthony Perez, (Франция) – 28 лет;

Пьер-Люк Перишон/Pierre-Luc Perichon, (Франция)- 32 года;

Стефан Россетто/Stephane Rossetto, (Франция) – 32 года;

Фабио Сабатини/Fabio Sabatini, (Италия) – 34 года;

Дамьен Туз/Damien Touze, (Франция) – 23 года;

Кеннет Ванбильсен/Kenneth Vanbilsen, (Бельгия) – 29 лет;

Жульен Вермот/Julien Vermote, (Бельгия) – 30 лет;

Аттилио Вивиани/Attilio Viviani, (Италия) – 23 года;

Элиа Вивиани/Elia Viviani, (Италия) – 30 лет.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Cofidis

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:14 | Регистрация: 4.07.2013

    Состав для борьбы за этапы. 
    Я бы назвал идею Кофидиса выступать в ВТ экспериментом )

    Типа "А что, рискнем, засветимся, а там посмотрим, а что, а вдруг, ну нет так нет,
    много бабла, вроде, не потеряем."

    Ну вот такая логика. Очень часто встречается в этой жизни. 

  2. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 07:18 | Регистрация: 4.09.2010

    а ещё есть логика, что WT - это такие лабутены. - команда просто не прочь опять побыть "деушкой из высшего общества"

    а то, глядишь, ещё и освоится, светской львицей станет! )

  3. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 09:11 | Регистрация: 27.07.2011

    У Вивиани тоже есть своя тележка в виде братишки?

     

    что за времена пошли.. сколько еще таких вот с прицепом

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Какой из маршрутов Гранд-туров на 2020 год понравился больше?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

27 ноября

Amaro Antunes (CCC Team)

28 ноября

Tosh Van Der Sande (Lotto Soudal)

Jhonatan Restrepo Valencia (ex Manzana Postobon)

Bernardo Albeiro Suaza Arango (ex Manzana Postobon)

Urko Berrade Fernandez (Euskadi - Murias)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2019 (73)
Октябрь 2019 (124)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)
Июль 2019 (192)
Июнь 2019 (168)