Команда Cofidis сформировала состав на 2020 год

Велокоманда Cofidis завершила формирование состава на 2020 год

Французская велокоманда Cofidis, которая со следующего сезона становится командой Мирового тура, завершила формирование состава на 2020 год. В команде Cofidis будут выступать 28 гонщиков из 8 стран – 12 гонщиков из Франции, 4 из Бельгии, 4 из Италии, 4 из Испании. Средний возраст гонщиков команды – 28 лет.

Седрик Вассёр, генеральный менеджер команды Cofidis: «Мы с энтузиазмом и решительностью готовимся к следующему сезону. Мы старались привлечь в команду новых талантливых гонщиков Мирового тура, которые бы помогли нам в достижении наших целей. Элиа Вивиани, утвердивший себя за последние годы как один из лучших спринтеров мира, будет лидером команды. Гийом Мартан, который постоянно прогрессирует на многодневных гонках, тоже усилит команду. Наряду с этим у нас всегда есть контингент сильных французских гонщиков, возглавляемых Кристофом Лапортом и Николя Эде.

Вслед за французской группой у нас появилась группа итальянских гонщиков, а также остаётся контингент испанских гонщиков во главе с Хесусом Эррадой, одним из лучших в прошедшем сезоне. Команда также опирается на опытных гонщиков Жульена Вермота, Нейтана Хааса и Сирила Лемуана, которые продлили контракт. Они будут бороться за победы. Им будут помогать молодые таланты Фернандо Барсело, Эдди Финэ, Виктор Лафай, Эммануэль Морен и Аттилио Вивиани.

Уже скоро гонщики вернуться к работе после отдыха. Первый командный сбор пройдёт в декабре в Кальпе, а в начале сезона Cofidis будет представлен на трёх фронтах – в Австралии, Габоне и в Аргентине».

Состав команды Cofidis на 2020 год:

Пьет Аллегар/Piet Allegaert, (Бельгия) – 24 года;

Фернандо Барсело/Fernando Barcelo, (Испания) – 23 года;

Натнаэль Берхан/Natnael Berhane, (Эритрея)-28 лет;

Димитри Клайс/Dimitri Claeys, (Бельгия) – 32 года;

Симоне Консонни/Simone Consonni, (Италия) – 25 лет;

Николя Эде/Nicolas Edet, (Франция)-31 год;

Эдди Файн/Eddy Fine, (Великобритания) – 22 года;

Нейтан Хаас/Nathan Haas, (Австралия) – 30 лет;

Йеспер Хансен/Jesper Hansen, (Дания) – 29 лет;

Хесус Эррада/Jesus Herrada, (Испания) –29 лет;

Хосе Эррада/Jose Herrada, (Испания) - 34 года;

Виктор Лафай/Victor Lafay, (Франция) – 23 года;

Кристоф Лапорт/Christophe Laporte, (Франция) – 26 лет;

Матиас Ле Тюрнье/Mathias Le Turnier, (Франция) – 24 года;

Сирил Лемуан/Cyril Lemoine, (Франция)-36 лет;

Гийом Мартан/Guillaume Martin, (Франция) – 26 лет;

Луис Анхель Мате/Luis Angel Mate, (Испания)-35 лет;

Марко Матис/Marco Mathis, (Германия)-25 лет;

Эммануэль Моран/Emmanuel Morin, (Франция) – 24 года;

Антони Пере/Anthony Perez, (Франция) – 28 лет;

Пьер-Люк Перишон/Pierre-Luc Perichon, (Франция)- 32 года;

Стефан Россетто/Stephane Rossetto, (Франция) – 32 года;

Фабио Сабатини/Fabio Sabatini, (Италия) – 34 года;

Дамьен Туз/Damien Touze, (Франция) – 23 года;

Кеннет Ванбильсен/Kenneth Vanbilsen, (Бельгия) – 29 лет;

Жульен Вермот/Julien Vermote, (Бельгия) – 30 лет;

Аттилио Вивиани/Attilio Viviani, (Италия) – 23 года;

Элиа Вивиани/Elia Viviani, (Италия) – 30 лет.