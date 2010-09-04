Еще один сезон для Дмитрия Груздева в составе «Астаны»





Многоопытный казахстанский гонщик Дмитрий Груздев остается в составе команды «Астана» еще на один сезон. 2020 год станет его 9-м полным сезоном в цветах казахстанской команды.

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- Рад тому, что буду представлять Казахстан в команде «Астана» еще один сезон. Думаю, что этот год сложился для меня неплохо, хоть я и не выступил ни на одном Гранд-туре, но оказал помощь в победах наших лидеров на других гонках. Я готов продолжать делать свою работу, 100% выкладываясь ради лидеров команды. Выражаю благодарность менеджменту команды за доверие и генеральному партнеру «Самрук-Казына» за поддержку команды, - прокомментировал Дмитрий Груздев.



Дмитрий Груздев (33 года) является очень опытным гонщиком, который перешел на профессиональный уровень в 2012 году. С тех пор Дмитрий принял участие в 6 Гранд-турах(проехал 4 раза «Тур де Франс» и по разу «Джиро д’Италия» и «Вуэльту Испании»), два из которых стали победными для команды «Астана» (Джиро-2013 и Тур-2014). Груздев – лояльный командный гонщик, всегда готовый помочь лидеру на Гранд-турах, а также, на брусчатых классиках и недельных многодневках.



В 2019 году вместе с национальной сборной Казахстана он выиграл командную гонку на чемпионате Азии, который прошел в Узбекистане, где также занял 5-е место в групповой гонке, победу в которой одержал его товарищ по команде Евгений Гидич. На чемпионате Казахстана Груздев завоевал две серебряные медали, в индивидуальной и групповой гонках. Помимо этого, он был 10-м на этапе «Адриатики-Ионики» и 13-м в общем зачете «Тура Алматы».



Помогая лидерам, Дмитрий Груздев был рядом с Горкой Исагирре на победном «Туре Прованса», поддерживал Якоба Фульсанга на пути к призовой тройке на «Тиррено-Адриатико» и Мерхави Кудуса в достижении подиума на «Президентском Туре Турции».



- В основе каждой команды находятся несколько опытных гонщиков, которые скрепляют команду воедино. Дмитрий Груздев – один из таких спортсменов. Он продолжает демонстрировать большую мотивацию и самоотдачу в велоспорте, всегда готов помочь, но, также, готов и бороться за высокий результат в те моменты, когда команда дает ему такую возможность. Я считаю, что для командного успеха исключительно важно, чтобы рядом с лидером всегда был гонщик вроде Груздева, и я рад, что Дмитрий остается в «Астане» еще на один сезон. В команду приходят новые молодые ребята, и я уверен, что Дмитрий мог бы стать хорошим наставником для них в первые годы их профессиональной карьеры, - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер «Астаны».





Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM



