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Еще один сезон для Дмитрия Груздева в составе «Астаны»

Еще один сезон для Дмитрия Груздева в составе «Астаны»

 

Многоопытный казахстанский гонщик Дмитрий Груздев остается в составе команды «Астана» еще на один сезон. 2020 год станет его 9-м полным сезоном в цветах казахстанской команды.

 

 

 

Photo credit: © Getty Images

 



- Рад тому, что буду представлять Казахстан в команде «Астана» еще один сезон. Думаю, что этот год сложился для меня неплохо, хоть я и не выступил ни на одном Гранд-туре, но оказал помощь в победах наших лидеров на других гонках. Я готов продолжать делать свою работу, 100% выкладываясь ради лидеров команды. Выражаю благодарность менеджменту команды за доверие и генеральному партнеру «Самрук-Казына» за поддержку команды, - прокомментировал Дмитрий Груздев.

Дмитрий Груздев (33 года) является очень опытным гонщиком, который перешел на профессиональный уровень в 2012 году. С тех пор Дмитрий принял участие в 6 Гранд-турах(проехал 4 раза «Тур де Франс» и по разу «Джиро д’Италия» и «Вуэльту Испании»), два из которых стали победными для команды «Астана» (Джиро-2013 и Тур-2014). Груздев – лояльный командный гонщик, всегда готовый помочь лидеру на Гранд-турах, а также, на брусчатых классиках и недельных многодневках.

В 2019 году вместе с национальной сборной Казахстана он выиграл командную гонку на чемпионате Азии, который прошел в Узбекистане, где также занял 5-е место в групповой гонке, победу в которой одержал его товарищ по команде Евгений Гидич. На чемпионате Казахстана Груздев завоевал две серебряные медали, в индивидуальной и групповой гонках. Помимо этого, он был 10-м на этапе «Адриатики-Ионики» и 13-м в общем зачете «Тура Алматы».

Помогая лидерам, Дмитрий Груздев был рядом с Горкой Исагирре на победном «Туре Прованса», поддерживал Якоба Фульсанга на пути к призовой тройке на «Тиррено-Адриатико» и Мерхави Кудуса в достижении подиума на «Президентском Туре Турции».

- В основе каждой команды находятся несколько опытных гонщиков, которые скрепляют команду воедино. Дмитрий Груздев – один из таких спортсменов. Он продолжает демонстрировать большую мотивацию и самоотдачу в велоспорте, всегда готов помочь, но, также, готов и бороться за высокий результат в те моменты, когда команда дает ему такую возможность. Я считаю, что для командного успеха исключительно важно, чтобы рядом с лидером всегда был гонщик вроде Груздева, и я рад, что Дмитрий остается в «Астане» еще на один сезон. В команду приходят новые молодые ребята, и я уверен, что Дмитрий мог бы стать хорошим наставником для них в первые годы их профессиональной карьеры, - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер «Астаны».



Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Дмитрий Груздев Astana

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  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 15:41 | Регистрация: 4.09.2010

    тут просто всё в точку. в любой интернациональной команде для каждого молодого та ещё задачка - поди разберись кто тут "свой среди чужих, чужой среди своих" и всё такое.

    Астана интернациональна, но ориентирована однозначно национально, поэтому такой супер-свой дядька среди и своих и чужих - просто обязателен

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 15:53 | Регистрация: 30.06.2017

    Давайте не будем кривить душой. Есть минимальнаятквота участия национальных гонцов в команде. Вот и все. Очень слабый гонец. Но других нет к сожалению. Увы.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 16:06 | Регистрация: 27.07.2011

    балласт в команде.

    пусть звучит грубо но это факт

    Зейт был таким вот дядькой как пишут тут но он вот востребованный а Дима к сожалению кроме как астане врятли куда смог бы уйти.

    имхо все канечно но это мое мнение. не вижу от него пользы кроме того что он ветеран.

    помню был в команде еще один ветеран.так вот он был куда полезнее.но поступили канечно с ним не справедливо.

    1. Имя: Kivi

      Kivi

      Сегодня, 20:39 | Регистрация: 30.05.2019

      с кем?

  4. AAA

    Сегодня, 16:17 | Регистрация: 20.01.2011

    Коментаторы, вы просто концы гонок смотрите, первую половину то не транслируют....

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:49 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: Kivi
    с кем?
    Видимо он говорит про Романа Киреева, которого вынудили уйти чтобы уступить место Винокурову, чтобы Астана не вылетела в проконти, не добирая очков в мировой лиги UCI. 2011 года . Самый провальный тот год был у Астаны. А может и про Кашечкина толкует.Того тоже вынудили уйти из за противостояния с тем же Вино.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Еще один сезон для Дмитрия Гру ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Kivi
    с кем?
    Видимо он говорит про Романа Киреева, которого вынудили уйти чтобы уступить место Винокурову, чтобы Астана не вылетела в проконти, не добирая очков в мировой лиги UCI. 2011 года . Самый провальный тот год был у Астаны. А может и про Кашечкина толкует.Того тоже вынудили уйти из за противостояния с тем же Вино.
  • sixpack
    Алексей Луценко выигрывает «Ме ... (2)
    sixpack-Фото

    хейтеры, где ж вы со своими чемпионатами водокачек? :-)

     

    Наконец-то Луц показывает черты сильного однодневщика. Ему тока спринты вырезать осталось. По всем параметрам однодневщик, мне как-то странно было, что до 2019 он выигрывал только чемпионат Казахстана да Тур Алма-Аты. В этом году он хорошо проехал Страде и Омлооп, теперь вторая победа в однодневке с очень неплохим составом. Ожидаем ЧМ и след весны. Ломбардия... все ж тяжеловато.

  • Astanaforever
    Алексей Луценко выигрывает «Ме ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Впечатляет форма Леши. Подсластил горькую пилюлю фанам Астаны после грустных воспоминаний о Вуэльте подряд двумя победами в Италии..где выигрывали все последние годы только. хозяева-итальянцы. Зачёт ему за это.
  • Kivi
    Еще один сезон для Дмитрия Гру ... (6)
    Kivi-Фото
    с кем?
  • close2you
    Memorial Marco Pantani-2019 (4)
    close2you-Фото

    дай Бог, эту ногу ему на ЧМ... будет неплох)

  • Бакеша
    Memorial Marco Pantani-2019 (4)
    Бакеша-Фото
    Вау, просто молодец! Поздравляю! Алга Астана!
  • motte
    Primus Classic-2019 (1)
    motte-Фото

    Шикарно, трек , шикарно!!!!

    Саган хорош, радует!

  • motte
    Memorial Marco Pantani-2019 (4)
    motte-Фото

    Алексей , внутреннюю Италию щелкает, словно орешки

  • Astanaforever
    Memorial Marco Pantani-2019 (4)
    Astanaforever-Фото
    Что он творит!!! Вот это монстр! ЧМ еще ему для полного счастья и нам фанам Астаны для услады души. Молодец Леша! 10 побед в сезоне просто успех. Буду болеть за него на ЧМ.
  • kwwk
    Тур Словакии-2019. Этап 3 (2)
    kwwk-Фото

    Приятно видеть Александра в окружении матерых спринтеров

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