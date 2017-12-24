Яспер Филипсен – новый гонщик команды UAE Team Emirates

Команда UAE Team Emirates подписала 2-летний контракт с 20-летним Яспером Филипсеном

20-летний бельгийский гонщик Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) подписал двухлетний контракт с командой UAE Team Emirates. В этом году Филипсен дебютировал в профессиональном пелотоне, выступая в проконтинентальной команде Hagens Berman Axeon, и одержал первую победу, выиграв этап на Туре Юты-2018.

В андеровских гонках Яспер Филипсен является победителем двух этапов андеровской версии Джиро д’Италия (2017 и 2018 году), дважды становился победителем гонки Le Triptyque des Monts et Chateaux, в прошлом году выиграл андеровскую версию классики Париж-Тур, является призёром любительской версии Тура Фландрии-2017, а на андеровской версии Париж-Рубэ в этом году занял 4-е место.

Яспер Филипсен: «Для меня большая честь присоединиться к команде UAE Team Emirates. Уверен, что в этой команде смогу лучше всего развиваться и реализовывать себя. Я сразу почувствовал, что команда верит в меня. Думаю, я смогу принести большую пользу этому проекту и максимально проявлю себя в ближайшие годы».