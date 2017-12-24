Яспер Филипсен – новый гонщик команды UAE Team Emirates

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Команда UAE Team Emirates подписала 2-летний контракт с 20-летним Яспером Филипсеном
20-летний бельгийский гонщик Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) подписал двухлетний контракт с командой UAE Team Emirates. В этом году Филипсен дебютировал в профессиональном пелотоне, выступая в проконтинентальной команде Hagens Berman Axeon, и одержал первую победу, выиграв этап на Туре Юты-2018.
В андеровских гонках Яспер Филипсен является победителем двух этапов андеровской версии Джиро д’Италия (2017 и 2018 году), дважды становился победителем гонки Le Triptyque des Monts et Chateaux, в прошлом году выиграл андеровскую версию классики Париж-Тур, является призёром любительской версии Тура Фландрии-2017, а на андеровской версии Париж-Рубэ в этом году занял 4-е место.
Яспер Филипсен: «Для меня большая честь присоединиться к команде UAE Team Emirates. Уверен, что в этой команде смогу лучше всего развиваться и реализовывать себя. Я сразу почувствовал, что команда верит в меня. Думаю, я смогу принести большую пользу этому проекту и максимально проявлю себя в ближайшие годы».
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Student
Тибо Пино сконцентрируется на ... (2)
Цитата: Yuriy 17
Симпатичный приз получил Т. Пино.
Если этот высотный, горный маршрут Тур де Франс-19 действительно тяжёлый - то так уж ли он хорошо подходит Т. Пино для борьбы в генерале?
Ведь, помнится, что на тяжёлом маршруте Джиро-18 Т. Пино надорвал свои кишочки.
Возможно, Т. Пино понимает это и сосредоточится на выигрыше 1-2 этапов.
Это значительно более реальная цель для него, чем борьба в генерале.
Йетц тоже надорвался, но Вуэльиу взял. Почему у Пино это уже приговор?
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Student
Эусебио Унсуэ: «Шансы Наиро Ки ... (13)
Цитата: Cyrill
Кинтана на ТДФ 2019 - борьба за подиум - реально, за первое место - мимо. Другое дело, что на ТДФ как на гонку, где надо выдать пик за весь сезон, Унсуэ видимо не видит больше кандидатур в своей команде: про Вальва видимо думает, что в таком возрасте он будет идти по ниспадающей, про Карапаса - что тот ещё молод и не опытен, в Ланде он сомневается, что видно из интервью...кто остаётся? Надеюсь, что Унсуэ понимает, что это борьба за подиум ТДФ в лучшем случае.
Карапас, такое впечатление, гонщик на раз. следующий сезон покажет, случайно или нет.
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Сейтмеметов сейтхалил
Яспер Филипсен – новый гонщик ... (1)
Шикарный гонщик, знаю его по молодёжному ВМС когда первогодкой он кучу гонок вложил, в том числе на джире, оочень взрывной,лезет в любую дырку, велом хорошо управляет, где-то напомнил мне Юэна на Пикардии молодежной. В общем в тот год в ВМС три четыре были не менее интересны чем Сиваков.
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Yuriy 17
Тибо Пино сконцентрируется на ... (2)
Симпатичный приз получил Т. Пино.
Если этот высотный, горный маршрут Тур де Франс-19 действительно тяжёлый - то так уж ли он хорошо подходит Т. Пино для борьбы в генерале?
Ведь, помнится, что на тяжёлом маршруте Джиро-18 Т. Пино надорвал свои кишочки.
Возможно, Т. Пино понимает это и сосредоточится на выигрыше 1-2 этапов.
Это значительно более реальная цель для него, чем борьба в генерале.
-
sailingmaster
Эусебио Унсуэ: «Шансы Наиро Ки ... (13)
Настораживает в этом интервью то, что ни Наиро ни Унсуэ точно не знают в чем были причины плохой формы в этом сезоне. И что конкретно надо поменять. Есть мысли, что Наиро просто закончился. Молодой да ранний...Рано начал ехать сильно, рано закончил. Хотя я рад ошибаться. Хочется посмотреть на него в его лучшей форме, когда он повоюет в горах!
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ЧОРНЫЙ
Эусебио Унсуэ: «Шансы Наиро Ки ... (13)
Эх Кинтане бы характер натренировать, как у Вальверде!) Но к сожалению, что есть, то есть! Слишком осторожный, слишком боязлив для чемпионства!) Что то не припомню, когда он шёл на «все деньги»... Подергает подергает и ждёт, ну не возможно таким образом «достаточно привезти» «триалистам»...
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Cyrill
Эусебио Унсуэ: «Шансы Наиро Ки ... (13)
Кинтана на ТДФ 2019 - борьба за подиум - реально, за первое место - мимо. Другое дело, что на ТДФ как на гонку, где надо выдать пик за весь сезон, Унсуэ видимо не видит больше кандидатур в своей команде: про Вальва видимо думает, что в таком возрасте он будет идти по ниспадающей, про Карапаса - что тот ещё молод и не опытен, в Ланде он сомневается, что видно из интервью...кто остаётся? Надеюсь, что Унсуэ понимает, что это борьба за подиум ТДФ в лучшем случае.
-
Адриен
Йохан Брюнель пожизненно отстр ... (10)
Ключевое, важное и СПРАВЕДЛИВОЕ кроется в простой фразе Брюнеля - "Время, в которое я был велогонщиком и спортивным директором, очень отличалось от того, что есть сейчас." Только ДУРАК судит прошлое по современным меркам, понятиям и законам. Другое дело, что это стало ВЫГОДНЫМ по тем или иным причинам. Легко и просто бороться с несправедливостями, свершенным много лет назад, клеймить, осуждать. Какие там срок давности, презумпция невиновности, равное обращение ?! Компания борьбы за справедливость ! А попал под нее - все, раскатают , как катком, обольют и замажут - не отмоешься.
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Адриен
Йохан Брюнель пожизненно отстр ... (10)
Вы , вероятно, пропустили выступления ЗВЕЗД такой команды, как Sky... Один из ее астматиков даже "сэром" стал. Так что продолжайте доверять всем этим вадам и юсадам.
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Страницы истории велоспорта