Аллан Пайпер: «Команда UAE Team Emirates в 2020 году должна одержать минимум 30 побед»

Аллан Пайпер о планах команды UAE Team Emirates на 2020 год

В 2019 году команда UAE Team Emirates одержала 29 побед, 8 из которых принёс в свой первый профессиональный сезон 21-летний словенский гонщик Тадей Погачар (Tadej Pogačar). 5 из 8 побед он одержал на гонках Мирового тура, в том числе выиграл три этапа Вуэльты Испании-2019. На испанском Гран-туре, первом Гран-туре в карьере Погачар финишировал на подиуме, заняв 3-е место в общем зачёте.

Аллан Пайпер (Allan Peiper), главный спортивный директор команды UAE Team Emirates в интервью Cyclingnews, сказал, что, возможно, Погачару пока слишком рано ставить борьбу за общий зачёт Гран-тура.

В следующем сезоне команда ждёт результатов от лидера – Фабио Ару, а также на Фернандо Гавирию, который в этом году принёс команде 6 побед, и на Александра Кристоффа, одержавшего 7 побед. Цель команды на 2020 год – довести количество побед до 40.

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Аллан Пайпер: «Базируясь на его результатах этого года вы можете говорить, что Тадей Погачар теперь ключевой гонщик команды на трёхнедельные гонки. Но в то же время он ещё слишком молод. Нам надо хорошо подумать, прежде, чем возлагать на него ответственность за лидера всей команды. Эту ответственность нужно брать Фабио Ару, потому что мы ему за это платим. У него была пара неудачных сезонов, особенно этот. Я бы сказал, что он и Погачар – наши лидеры, когда дело касается общего зачёта. Ару – лидер благодаря своим прошлым результатам, Погачар – потому что он уже добился успехов в этой области.

Возможно, с Погачаром мы поедем Тур де Франс, а с Ару – Джиро д’Италия-2020. Но на данный момент всё ещё неопределённо в смысле того, что будет делать Погачар. Он ещё молод, хотя выиграл три этапа и финишировал третьим на Вуэльте Испании-2019, наверное, бросать его в глубину слишком рано. Ему может понадобиться более неторопливый подход. Эти вопросы мы решим в ближайшую пару недель.

Мы на шаг вперёд продвинулись в вопросе состава команды, особенно в том, что касается поддержки Погачара и Ару. Мы усилили команду на многодневные гонки, но в то же время подписали несколько фантастически талантливых молодых гонщиков. Мы усилили состав горняков и состав на индивидуальные гонки на время, подписав молодых Бьерга и Макналти.

Я считаю, что при таком составе в следующем году мы должны взять минимум 30 побед. В прошлом такие гонщики как Гавирия одерживали около 20 личных побед. Так что, если равняться по этому… Яспер Филипсен в 65 гонках 33 раза финишировал в топ-10. У него одна победа, но если перенести этот потенциал в его второй сезон, он может одержать от 5 до 10 побед. Это расчёт не самоуверенный. 30 побед – минимум на следующий год, и мы можем бороться за 40 побед».