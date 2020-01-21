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Аллан Пайпер: «Команда UAE Team Emirates в 2020 году должна одержать минимум 30 побед»

Аллан Пайпер о планах команды UAE Team Emirates на 2020 год

 

 

  В 2019 году команда UAE Team Emirates одержала 29 побед, 8 из которых принёс в свой первый профессиональный сезон 21-летний словенский гонщик Тадей Погачар (Tadej Pogačar). 5 из 8 побед он одержал на гонках Мирового тура, в том числе выиграл три этапа Вуэльты Испании-2019. На испанском Гран-туре, первом Гран-туре в карьере Погачар финишировал на подиуме, заняв 3-е место в общем зачёте.

 

  Аллан Пайпер (Allan Peiper), главный спортивный директор команды UAE Team Emirates в интервью Cyclingnews, сказал, что, возможно, Погачару пока слишком рано ставить борьбу за общий зачёт Гран-тура.

 

  В следующем сезоне команда ждёт результатов от лидера – Фабио Ару, а также на Фернандо Гавирию, который в этом году принёс команде 6 побед, и на Александра Кристоффа, одержавшего 7 побед. Цель команды на 2020 год – довести количество побед до 40.

 

Аллан Пайпер: «Команда UAE Team Emirates в 2020 году должна одержать минимум 30 побед»

Photo © @BettiniPhoto

 

 

  Аллан Пайпер: «Базируясь на его результатах этого года вы можете говорить, что Тадей Погачар теперь ключевой гонщик команды на трёхнедельные гонки. Но в то же время он ещё слишком молод. Нам надо хорошо подумать, прежде, чем возлагать на него ответственность за лидера всей команды. Эту ответственность нужно брать Фабио Ару, потому что мы ему за это платим. У него была пара неудачных сезонов, особенно этот. Я бы сказал, что он и Погачар – наши лидеры, когда дело касается общего зачёта. Ару – лидер благодаря своим прошлым результатам, Погачар – потому что он уже добился успехов в этой области.

 

  Возможно, с Погачаром мы поедем Тур де Франс, а с Ару – Джиро д’Италия-2020. Но на данный момент всё ещё неопределённо в смысле того, что будет делать Погачар. Он ещё молод, хотя выиграл три этапа и финишировал третьим на Вуэльте Испании-2019, наверное, бросать его в глубину слишком рано. Ему может понадобиться более неторопливый подход. Эти вопросы мы решим в ближайшую пару недель.

 

  Мы на шаг вперёд продвинулись в вопросе состава команды, особенно в том, что касается поддержки Погачара и Ару. Мы усилили команду на многодневные гонки, но в то же время подписали несколько фантастически талантливых молодых гонщиков. Мы усилили состав горняков и состав на индивидуальные гонки на время, подписав молодых Бьерга и Макналти.

 

  Я считаю, что при таком составе в следующем году мы должны взять минимум 30 побед. В прошлом такие гонщики как Гавирия одерживали около 20 личных побед. Так что, если равняться по этому… Яспер Филипсен в 65 гонках 33 раза финишировал в топ-10. У него одна победа, но если перенести этот потенциал в его второй сезон, он может одержать от 5 до 10 побед. Это расчёт не самоуверенный. 30 побед – минимум на следующий год, и мы можем бороться за 40 побед».

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Теги к статье: UAE Team Emirates

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Комментарии

  • rude_rider
    Наиро Кинтана: «Тур де Франс-2 ... (1)
    rude_rider-Фото

    Шта? опять тур де франс.. неугомонный..

    забудь

  • s75
    Джим Рэтклифф: «Компания Ineos ... (2)
    s75-Фото

    Джим не первый раз предупреждает, что как только - так сразу. Радует именно агрессивный стиль контроля за делами в команде - то, чего не было при предыдущем владельце. Хвосты скандалов тянутся еще со времен совместного ведения дел с ВС, когда люди работали на две организации. "Болото" может и прокатило бы, если бы команда не была британской, где любое серьезное подозрение может довести до парламентских слушаний. Теперь чем быстрее эти друзья начнут говорить, тем лучше, даже если за это придется заплатить существованием команды...

  • s75
    Карлос Родригес – новый велого ... (19)
    s75-Фото

    Беготня спортсменовв из команды в команду не есть показатель качества работы этой команды. Имеется одна потеря - Пулс, и одно серьезное приобретение - действующий чемпион Джиро. На место еще четырех выбывших можно прикупить новых "готовых" людей, а можно дать шанс молодым. Команда качественно укомплектована, нужны лишь точечные усиления и работа над продлением контрактов тех, на кого расчитывают в долгосрочной перспективе. Единственный запланированный провал в селекции - место спринтера. Наличие Свифти и Лаулеса не оставляет шансов на серьезные победы "в этом виде программы". С середины лета было известно о переговорах с Родригесом, в конце августа появился таинственный друг и земляк Эгана (имя узнали в сентябре), в конце сентября заговорили об Амадоре. Действительно серьезное поражение на рынке - Миккель Бьерг. Пидкок решил пока не идти в профи. Хейтер занят олимпийским треком. Бенууту в команде будет слишком тесно и душно. Уже сейчас понятно, что следующий сезон будет более богат на трансферные новости, у офиса команды выстроится очередь и начнутся очередные (страдания) в комментариях "опять всех скупили".

  • Адриен
    Джим Рэтклифф: «Компания Ineos ... (2)
    Адриен-Фото

     Рэтклифф напоминает персонажа одного английского  кинофильма, который с жаром провозглашает  что, мол,  полностью доверяет жене, но - на всякий случай - нанимает частного агента для уверенности в этом... Если уж говоришь о о прекращении спонсирования - заявление о "полной уверенности" явно ни к чему. И - наоборот... 

  • sixpack
    Летиция Патерностер сломала ла ... (8)
    sixpack-Фото
    Вы можете восполнить этот пробел и обсуждать внешность Дюмулена и иже с ним. Кто мешает? :-)
  • Earl57
    Летиция Патерностер сломала ла ... (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Николай Степаныч
    Почему в новостях о мужчинах нет упоминаний внешности? Почему не было комментариев о том, как жаль красивого Тома Дюмулена, что он получил тяжёлую травму?

    Он же лицо не повредил. Несколько лет назад, когда Штыбар сильно повредил лицо во время падения и ему пришлось делать пластические операции чтобы убрать шрамы, это очень даже бурно обсуждалось

  • AvA
    Летиция Патерностер сломала ла ... (8)
    AvA-Фото
    Летиция или рамка?))
  • Серафим
    Летиция Патерностер сломала ла ... (8)
    Серафим-Фото
    Дык худенькая очень.
  • AvA
    Летиция Патерностер сломала ла ... (8)
    AvA-Фото

    Были ещё комментарии от водителя, что он не заметил велосипедистку из-за "рамки лобового стекла".

  • tds
    Алекс Даусетт подписал контрак ... (1)
    tds-Фото
    Те же яйца, только в профиль!

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