Фабио Ару, Дэн Мартин и Александр Кристофф - лидеры команды UAE Team Emirates

Генеральный менеджер команды UAE Team Emirates о планах на 2018 год

В команде UAE Team Emirates в 2018 году будут выступать 25 гонщиков. В Лугано сейчас проходит первый сбор команды. Главные планы UAE Team Emirates связаны с тремя новыми гонщиками – Фабио Ару, Дэном Мартином и Александром Кристоффом, которые станут лидерами команды.

Фабио Ару в этом сезоне стал чемпионом Италии в групповой гонке, а также выиграл первый в карьере этап Тур де Франс, стал призёром классики Милан-Турин. Дэн Мартин занял 6-е место в общем зачёте Тур де Франс, был призёром классик Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж, поднялся на третью ступень подиума гонок Париж-Ницца и Критериум Дофине. Александр Кристофф одержал 9 побед, в том числе две – на классиках Мирового тура RideLondon-Surrey Classic и Eschborn-Frankfurt 'Rund um den Finanzplatz'.

О планах на следующий сезон генеральный менеджер UAE Team Emirates Карло Саронни рассказал в интервью Cyclingnews.

Карло Саронни: «В следующем сезоне у нас будут три великолепных капитана – Ару, Мартин и Кристофф. Также у нас есть Руй Кошта и Диего Улисси. Но чтобы стать лучшей командой в мире, нам необходимо время, возможно, ещё один или два сезона. Мы не хотим стоять на месте и продолжим следить за другими гонщиками в будущем. В следующем году наша задача войти в топ-10 команд, а ещё через год мы хотим попасть в топ-5, топ-3, к 2020 году хотим подняться на самый верхний уровень, выиграв Тур де Франс или другой Гран-тур.

Думаю, уже в следующем году возможно попасть на подиум Гран-тура. Может быть, у нас ещё не будет 100-процентной поддержки лидерам, но в составе у нас сильные ребята, несколько молодых талантливых гонщиков. Достичь целей будет нелегко, но считаю, что они достижимы. Мы видели, что не будь падения, Мартин мог быть на подиуме Тур де Франс.

И Дэниэл, и Фабио хорошо выступили на Туре. Фабио – итальянский гонщик, он нацелен на Джиро д’Италия. Но это не значит, что он поедет гонку просто потому, что является итальянцем. Возможно, они оба стартуют на Тур де Франс, или же другим вариантом календаря для Фабио будет участие в Джиро д’Италия и Вуэльте Испании, а потом на чемпионате мира, в то время как Дэн поставит целью Тур де Франс. Это всего лишь первый взгляд на предстоящий сезон. Мы ещё посмотрим.

Официально мы подписали контракт с Фабио Ару в августе. До этого мы вели переговоры с его агентом. У меня никаких вопросов нет, потому что мы не работали с прошлым контрактом Фабио, а лишь обсуждали планы на будущий год. Ничего не могу сказать о его прошлых соглашениях, потому что не знаю. Наш контракт был обычным, он подписан на три года. Это стандартное соглашение, которое мы подписываем со всеми гонщиками.

Фабио показал, что является одним из спортсменов, способных бороться на высшем уровне наравне с Нибали, Фрумом и Кинтаной. Он не возрастной гонщик, ему нет 30, и у него есть время стать лучше. Мы верим в него, дадим ему всё для того, чтобы он вырос в одного из лучших гонщиков на Гран-туры».