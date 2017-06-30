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Цели команды CCC на 2020 год

Велокоманда CCC объявила о целях на сезон 2020 года и представила велоформу

 

 

  Велокоманда ССС раскрыла цели на 2020 год, а также представила велоформу, цвета и дизайн которой не изменились. Но впервые на форме появится название компании CADEX, партнёра команды, поставляющего колёса и сёдла. Изготовитель велоформы – компания Exteondo. Важной задачей команды будет продвижение бренда обуви Sprandi, с которым многие болельщики велоспорта знакомы по прежнему названию команды CCC Sprandi Polkowice. Теперь логотип Sprandi появится на веломайках ССС.

 

 

 

 

Photo (c) CCC Team

 

 

  В 2020 году Пётр Вадецки (Piotr Wadecki) примет на себя обязанности генерального менеджера команды CCC и будет руководить командой в сотрудничестве с президентом команды Джимом Очовичем. Стив Бауэр (Steve Bauer) перейдёт с поста директора VIP сервисов на должность спортивного директора и будет отвечать за работу группы спортивных директоров, а также за составление календаря гонок и планирование расписания для каждого гонщика команды.

 

  Джим Очович, президент команды CCC: «Как обычно, мы нацеливаемся на борьбу за победу на Монументе. Грег Ван Авермат принёс команде первую победу на классике-Монументе в 2017 году, ему более чем по силам добавить ещё одну победу к своему списку достижений. В 2020 году к нам присоединится Маттео Трентин, и теперь мы сможем использовать несколько вариантов на весенних классиках.

 

  Я рад, что Грег и Маттео будут выступать вместе. Считаю, что мы проведём в атакующем стиле успешную весеннюю кампанию. Наряду с этой целью мы будем бороться за победу на классике календаря Мирового тура  UCI. Эту задачу в 2019 году мы выполнили благодаря победе Грега в Монреале, а в 2020 году у нас будет ещё 21 возможность.

 

  Что касается Гранд-туров – мы хотим одержать победы на этапах в каждом из трёх. Наш состав укрепили победители этапов Гранд-туров Фаусто Маснада, Маттео Трентин и Ильнур Закарин.

 

  Наконец, мы будем бороться за победу в общем зачёте многодневной велогонки Мирового тура. Патрик Бевин близко подошёл к выполнению этой задачи на Туре Даун Андер-2019. У Грега Ван Авермата и Ильнура Закарина уже есть победы на многодневных гонках Мирового тура.

 

  В общей сложности, мы ставим шесть крупных целей, но, конечно, если одержим победу на Монументе, то можно считать, что мы выполнили и задачу победить на классике Мирового тура. Таким образом, мы нацелены на пять побед в 2020 году. Мы мотивированы достичь наших целей и верим, что для этого у нас есть талантливый состав».

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Теги к статье: CCC Грег Ван Авермат Маттео Трентин Ильнур Закарин

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:24 | Регистрация: 30.06.2017

    Про Яна Хирта что то не сказали. А он горняк еще ох какой сильный..Ему раскрыться бы..еще Ильнура обгонит в горах на самых крутяках. В Астане по правде не дали ему самореализоваться..вот и ушел.

    Вся жизнь это гонка.
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Santos Tour Down Under

ОПРОС

Какой Гранд-тур понравился больше в 2019 году?

Комментарии

  • sixpack
    Андрей Амадор надеется перейти ... (12)
    sixpack-Фото
    меня мало интересуют минусы. но я так действительно считаю. нет никакого критерия того, что ты делаешь значимое дело, если другие тебе за него не готовы по доброй воле платить. исключения даже в нормальном общественном устройстве существуют, но их немного, и уж индустрия развлечений, частью которой является профспорт, к ним не относится никак.
  • VeloVelo
    Андрей Амадор надеется перейти ... (12)
    VeloVelo-Фото

    Лёш, как-то ты перегнул немного )

    ЗЫ: минус не от меня.

  • VeloVelo
    Команда Bardiani CSF Faizane ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Роза-Чикламена плюс салатовые вставки. Намекают на Джиро.
    Хорошая идея, Хорошая форма, Зачет. Удачи Бардиани!

  • Earl57
    Пачи Вила переходит на работу ... (2)
    Earl57-Фото

    А почему Унсуэ должен куда-то уходить? Он генеральный менеджер, Пачи Вила будет главным спортивным директором.

    "Patxi Vila has been confirmed as the new head of performance at Movistar."

  • Rokka
    Команда Bardiani CSF Faizane ... (2)
    Rokka-Фото
    Оттенок, сочетание цветов, логотипы спонсоров, тут плохо всё. Но велики прикольные, интереснее даже чем к некоторых про туровских команд
  • Rokka
    Пачи Вила переходит на работу ... (2)
    Rokka-Фото
    Куда уйдет Унсуэ?
  • Astanaforever
    Цели команды CCC на 2020 год (1)
    Astanaforever-Фото
    Про Яна Хирта что то не сказали. А он горняк еще ох какой сильный..Ему раскрыться бы..еще Ильнура обгонит в горах на самых крутяках. В Астане по правде не дали ему самореализоваться..вот и ушел.
  • flugegeheimen
    Велоформа команды Deceuninck-Q ... (17)
    flugegeheimen-Фото
    Цитата: SportSpirit
    Ремко знатно подфотошопили силуэт) 
    бочка убрали :)
  • sixpack
    Андрей Амадор надеется перейти ... (12)
    sixpack-Фото
    "панармальному" деньги измеряют ценность твоей работы. Если тебе скармливают высокое предназначение человека, и вообще вместо желуюков начинают кормить сердца, то это как раз ненормально, хотя случается очень часто.
  • Earl57
    Андрей Амадор надеется перейти ... (12)
    Earl57-Фото

    Там другое интересно - куда агент Амадора Джузеппе Аквадро будет пристраивать своих клиентов после того как поссорился с Унсуэ и тот заявил, что Мовистар прекращает все отношения с Аквадро. Двум мовистаровским клиентам Аквадро предъявили ультиматум - если не поменяют агента, продления не будет. Они поменяли агента. Инеос то не резиновый, а из больших и денежных команд с Аквадро больше сотрудничать никто не хочет. Трек, например, после прошлогодней истории с Сосой вообще решил не связываться с гонщиками из Южной Америки...

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3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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