Цели команды CCC на 2020 год

Велокоманда CCC объявила о целях на сезон 2020 года и представила велоформу

Велокоманда ССС раскрыла цели на 2020 год, а также представила велоформу, цвета и дизайн которой не изменились. Но впервые на форме появится название компании CADEX, партнёра команды, поставляющего колёса и сёдла. Изготовитель велоформы – компания Exteondo. Важной задачей команды будет продвижение бренда обуви Sprandi, с которым многие болельщики велоспорта знакомы по прежнему названию команды CCC Sprandi Polkowice. Теперь логотип Sprandi появится на веломайках ССС.

Photo (c) CCC Team

В 2020 году Пётр Вадецки (Piotr Wadecki) примет на себя обязанности генерального менеджера команды CCC и будет руководить командой в сотрудничестве с президентом команды Джимом Очовичем. Стив Бауэр (Steve Bauer) перейдёт с поста директора VIP сервисов на должность спортивного директора и будет отвечать за работу группы спортивных директоров, а также за составление календаря гонок и планирование расписания для каждого гонщика команды.

Джим Очович, президент команды CCC: «Как обычно, мы нацеливаемся на борьбу за победу на Монументе. Грег Ван Авермат принёс команде первую победу на классике-Монументе в 2017 году, ему более чем по силам добавить ещё одну победу к своему списку достижений. В 2020 году к нам присоединится Маттео Трентин, и теперь мы сможем использовать несколько вариантов на весенних классиках.

Я рад, что Грег и Маттео будут выступать вместе. Считаю, что мы проведём в атакующем стиле успешную весеннюю кампанию. Наряду с этой целью мы будем бороться за победу на классике календаря Мирового тура UCI. Эту задачу в 2019 году мы выполнили благодаря победе Грега в Монреале, а в 2020 году у нас будет ещё 21 возможность.

Что касается Гранд-туров – мы хотим одержать победы на этапах в каждом из трёх. Наш состав укрепили победители этапов Гранд-туров Фаусто Маснада, Маттео Трентин и Ильнур Закарин.

Наконец, мы будем бороться за победу в общем зачёте многодневной велогонки Мирового тура. Патрик Бевин близко подошёл к выполнению этой задачи на Туре Даун Андер-2019. У Грега Ван Авермата и Ильнура Закарина уже есть победы на многодневных гонках Мирового тура.

В общей сложности, мы ставим шесть крупных целей, но, конечно, если одержим победу на Монументе, то можно считать, что мы выполнили и задачу победить на классике Мирового тура. Таким образом, мы нацелены на пять побед в 2020 году. Мы мотивированы достичь наших целей и верим, что для этого у нас есть талантливый состав».