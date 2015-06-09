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Давид де ла Крус переходит в команду UAE Team Emirates

Давид де ла Крус подписал двухлетний контракт с велокомандой UAE Team Emirates

 

 

  30-летний испанский велогонщик Давид де Крус (David De La Cruz) подписал двухлетний контракт с командой UAE Team Emirates, куда переходит после двух лет работы в команде Sky/Ineos.

 

  За свою карьеру, которую начал в 2012 году, Давид де ла Крус одержал пять побед, этап Вуэльты Испании в 2016, тогда же он примерял красную майку лидера гонки, этапы Париж-Ниццы в 2017 и 2018 годах, этап Тура Страны Басков, этап с индивидуальной гонкой на время на Вуэльте Андалусии-2018.

 

 

Давид де ла Крус переходит в команду UAE Team Emirates

 

Photo © Bettini/UAE Team Emirates

 

 

  Хошеан Мачин (Joxean Matxin), менеджер команды: «Давид – опытный гонщик, умеющий полностью раскрывать свой потенциал. Он сразу станет надёжной опорой команды на ключевых гонках. Талан горняка сочетается у него с мастерством раздельщика, что помогало ему выигрывать этапы  и носить майку лидера на гонках высшего уровня».

 

 Давид де ла Крус: «Когда я получил предложение от команды UAE Team Emirates, мы поговорили с менеджером команды Мачином, из беседы с которым я узнал всё, что нужно знать со спортивной точки зрения. UAE Team Emirates – проект, ставящий высокие цели в велоспорте и имеющий разработанные планы по их достижению.

 

  В следующем сезоне надеюсь внести свой вклад в этот проект, выступая на своём высшем уровне. Хочу выступать как можно лучше, уверен, что смогу это сделать в команде UAE Team Emirates».

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Теги к статье: Давид де ла Крус David De La Cruz UAE Team Emirates

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  1. s75

    Сегодня, 20:15 | Регистрация: 9.06.2015

    Хорошее место для продолжения карьеры. В Скае не заладилось - обе Вуэльты проиграл, в первом сезоне помог Фрумдогу на Джиро, выиграл этап на Ницце, второй сезон добило падение в Калифорнии. Первая Вуэльта была его генеральным тестом в команде, который он пройти не смог.

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