Йонас Вингегор и Жуан Алмейда об итогах разделки 18 этапа Вуэльты Испании-2025

Жуан Алмейда: «Жаль, что дистанция была не 27 км»

 

 

На 18-м этапе Вуэльты Испании-2025, в индивидуальной гонке на время, сокращённой организаторами из соображений безопасности с 27,2 до 12,2 км, Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) проиграл 10 секунд ближайшему сопернику по генеральной классификации Жуану Алмейде (UAE Team Emirates XRG). В общем зачёте между 28-летним датский гонщик, удерживающий красную майку с 10-го этапа, опережает Алмейду на 40 секунд.

 

Йонас Вингегор: «Думаю, могу быть вполне доволен тем, как проехал этап.  Считаю, что на такой равнинной разделке, как эта, преимущество было скорее у более мощных гонщиков, так что, думаю, на такой гонке я показал хороший результат. Никогда раньше в разделке не держал среднюю скорость в 55 км/ч. Я хорошо проехал разделку.

 

Сложно сказать, что было бы. Имею в виду, что эта более короткая разделка была чуть более взрывной, в то время как на более протяжённой ты можешь найти свою скорость на всю дистанцию.

 

Я все еще остаюсь лидером, до финала осталось два этапа, так что теперь нам нужно сосредоточиться на завтрашнем и послезавтрашнем дне. Это будут два тяжелых этапа, когда необходимо сохранять концентрацию. Думаю, всё решится на Бола дель Мундо.

 

Я довольно уверен в себе. Сегодняшний день для меня был неплохим, так что посмотрим. Надеюсь, довезу красную майку до Мадрида. Конечно, мне бы хотелось выиграть на Бола дель Мундо, но важнее сохранить красную майку. И, конечно, будет тяжело. В ближайшие дни ожидаю множество атак».

 

Жуан Алмейда после финиша не скрывал разочарования в отношении сокращения дистанции, но остался доволен тем, как проехал индивидуальную гонку по дорогам Вальядолида.

 

Жуан Алмейда: «Думаю, я сделал все, что мог. Это не тот тип усилий, который мне очень подходит. Жаль, что дистанция была не 27 км [как планировалось], но что есть, то есть.

 

Мы никогда не узнаем, правда? Жизнь строится на сослагательном наклонении «если бы», так что не стоит об этом много думать. Думаю, мы все равно можем быть вполне довольны результатом. Я чувствовал себя довольно хорошо, и, думаю, для всех условия были одинаковыми. Как велогонщики, мы должны адаптироваться к любому сценарию.

 

Нам просто нужно оставаться сосредоточенными, делать все возможное, в конце концов, только это мы и можем делать. Мы контролируем только то, что можем».

