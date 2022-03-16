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Приглашения на Вуэльту Испании-2022

Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)Организаторы Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2022 объявили велокоманды, получившие приглашения на испанский Гран-тур. Вуэльта Испании-2022 стартует 19 августа и финиширует 11 сентября в Мадриде. Автоматически в гонке участвует 18 велокоманд Мирового Тура и команды Alpecin-Fenix (BEL) и Arkea-Samsic (FRA), как лидеры командного рейтинга UCI ProTeams 2021 года. Wild card позволят выйти на старт Вуэльты Испании-2022 следующим командам:
Euskaltel – Euskadi (ESP) 
Equipo Kern Pharma (ESP) 
Burgos - BH (ESP) 

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Wild card Мировой Тур приглашения команд Вуэльта Испании-2022

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Комментарии

  • дрокер
    Александр Власов сошёл на 8-м ... (1)
    дрокер-Фото
    Спасибо за информацию. Сане скорейшего восстановления, главные гонки впереди
  • jerzyk
    Париж - Ницца-2022. Этап 8 (18)
    jerzyk-Фото

     Паралельно две знаменитые гонки? Почему,кому это нужно?

     

     

     

     

     

     

     

  • motte
    Париж - Ницца-2022. Этап 8 (18)
    motte-Фото

    Цитата: uran
    Цитата: motte
    Цитата: Earl57
    Роглича, поймавшего кризис.

    Это и есть его *слабость *, тдф так никогда не взять. 
    А Джиро или Вуэльту его "слабость" позволит взять? Какая избирательная "слабость".

    Вы не путайте тдф и остальные гт, понимаете?

    ТдФ есть топ в велоспорте, две джиро и пять вуэльт отдадут за тдф, образно говоря. Я ни коем образом не навожу тень на плетень по отношению к джиро или вуэльте, но..

    Индурайн, испанец, 5 тдф, но ни одной родной Вуэльты нет. 

  • VeloVelo
    Париж - Ницца-2022. Этап 8 (18)
    VeloVelo-Фото

    А что с Власовым?

  • EL-Fenomeno
    Париж - Ницца-2022. Этап 8 (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    Этап очень понравился good короткий, хлёсткий, ещё и погода вмешалась и подбросила "дровишек" в разборки генеральщиков.

    Цитата: Earl57
    Будь Ван Арт один, он бы достал Саймона. Но он тянул Роглича, поймавшего кризис. Ван Арт помимо всего еще и 2-й в горном зачете.

    Не согласен, т.е. не верю что ВВА мог догнать такого Йейтса. Саймон был очень хорош и силён, он бы просто не подпустил бельгийца к себе зная, что на финише точно бы проиграл ему в рывке. 

    Цитата: GTX
    Тот редчайший случай когда Роглича сбросили на многодневке, хорош Йейтс, Ван Арт конь конечно, со словенца пиво, как минимум

    Ван Арт был просто монстр на этой ПН: и с победой на этапе (напомню, что одолел как раз Роглу в заочной схватке однокомандников), и зелёную майку заслуженно взял, ещё и Примо сегодня спас, хотя казалось при атаке Саймона Й. что ВВА капнет, а потом "провалится" к группе преследователей (а нет).

    Вот хотется уВидеть поБольше бы таких этапов и с такой развязкой на любых гранд турах. Смотрелось весьма и очень круто, почти на одном дыхании.

    В этом году Париж - Ницца в одну калитку по интересности обошла Тиррено - Адриатико, ну и на ПН в этом году наверное рекордное количество сходов за много-много лет...всего 59 финишировавших. heat

  • BlAr
    Париж - Ницца-2022. Этап 8 (18)
    BlAr-Фото

    Возращаюсь к написанному несколько дней назад - Роглич не в оптимальной форме. По крайней мере, сравнивая с его прошлыми пиками. Ван Арт, напротив, приятно удивил, если не сказать, поразил! Без него Приможа, скорее всего, не хватило бы, чтобы остаться на первом месте.

    Что до ТдФ, то против Погачара в нормальной (даже необязательно в оптимальной) форме (и без форс-мажора) сейчас не в состоянии ничего сделать никто из других генеральщиков, в какой форме бы они не находились, и какими командами бы они не располагали. Его рывок настолько мощен и продолжителен, что он может накидывать конкурентам минуты за этап, как в прошлом году. Этот вопрос можно просто закрыть.

  • Earl57
    Париж - Ницца-2022. Этап 8 (18)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
     Вингегор на туре будет тащить Роглича если у него такой же кризис случится?

    ВВА сказал что собирается бороться за зеленую майку на Туре. Так что он будет рядом при необходимости.

  • velodoctor
    Париж - Ницца-2022. Этап 8 (18)
    velodoctor-Фото

     Вингегор на туре будет тащить Роглича если у него такой же кризис случится?

    Кинтана радует, не знаю уж от какой он болячки избавился или какую мотивацию нашел, воспрял в этом сезоне.  Помните Вуэльту, где Роглич у Карапаса выиграл около 30 секунд в генерале, вот ощущение такое, что сегодня он как и там на плечах команды отстоял свою победу. Йетс был точно сильнее, он и разделку небывало хорошо проехал. ВВА перед классиками великолепен, и главное насколько он дисциплинирован, отработал на словенца на все 100% на этой гонке. 

  • RVL
    Париж - Ницца-2022. Этап 8 (18)
    RVL-Фото
    Пока позволяла.
  • uran
    Париж - Ницца-2022. Этап 8 (18)
    uran-Фото
    Цитата: motte
    Цитата: Earl57
    Роглича, поймавшего кризис.

    Это и есть его *слабость *, тдф так никогда не взять. 
    А Джиро или Вуэльту его "слабость" позволит взять? Какая избирательная "слабость".

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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