Приглашения на Вуэльту Испании-2022

Этап очень понравился короткий, хлёсткий, ещё и погода вмешалась и подбросила "дровишек" в разборки генеральщиков.

Цитата: Earl57

Будь Ван Арт один, он бы достал Саймона. Но он тянул Роглича, поймавшего кризис. Ван Арт помимо всего еще и 2-й в горном зачете.

Не согласен, т.е. не верю что ВВА мог догнать такого Йейтса. Саймон был очень хорош и силён, он бы просто не подпустил бельгийца к себе зная, что на финише точно бы проиграл ему в рывке.

Цитата: GTX

Тот редчайший случай когда Роглича сбросили на многодневке, хорош Йейтс, Ван Арт конь конечно, со словенца пиво, как минимум

Ван Арт был просто монстр на этой ПН: и с победой на этапе (напомню, что одолел как раз Роглу в заочной схватке однокомандников), и зелёную майку заслуженно взял, ещё и Примо сегодня спас, хотя казалось при атаке Саймона Й. что ВВА капнет, а потом "провалится" к группе преследователей (а нет).

Вот хотется уВидеть поБольше бы таких этапов и с такой развязкой на любых гранд турах. Смотрелось весьма и очень круто, почти на одном дыхании.

В этом году Париж - Ницца в одну калитку по интересности обошла Тиррено - Адриатико, ну и на ПН в этом году наверное рекордное количество сходов за много-много лет...всего 59 финишировавших.