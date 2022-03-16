Приглашения на Вуэльту Испании-2022

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 14:18
Организаторы Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2022 объявили велокоманды, получившие приглашения на испанский Гран-тур. Вуэльта Испании-2022 стартует 19 августа и финиширует 11 сентября в Мадриде. Автоматически в гонке участвует 18 велокоманд Мирового Тура и команды Alpecin-Fenix (BEL) и Arkea-Samsic (FRA), как лидеры командного рейтинга UCI ProTeams 2021 года. Wild card позволят выйти на старт Вуэльты Испании-2022 следующим командам:
Euskaltel – Euskadi (ESP)
Equipo Kern Pharma (ESP)
Burgos - BH (ESP)
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (90)