Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 17 этап, Аранда де Дуэро - Гвадалахара



Семнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2019 стартует в городе Аранда де Дуэро (Aranda de Duero), который расположен в провинции Бургос. Этот городок вырос из очень древнего поселения, возникшего на месте впадения в реку Дуэро более мелких рек Баньюэлос (Bañuelos), Арандийя (Arandilla) и Арройо дэ ла Нава (Arroyo de la Nava), которое в 8-7 веках до нашей эры заняли кельтские племена пелендонов. Их в свою очередь сместили белловаки и ареваки, пока на Пиренейский полуостров не пришли римляне в конце 3-го века до нашей эры, со временем латинизировавшие территорию, давшие городу название Рауда-Клунья (Rauda-Clunia) и превратившие его в один из своих основных поставщиков зерна.

С приходом вестготов в 5-м столетии нашей эры образовалось королевство Толедо, откуда сюда пришло христианство, однако с вторжением арабов на полуостров значение города резко упало. В 18-м веке Аранда-де-Дуэро всплывает в упоминаниях уже как город с сельскохозяйственными и винодельческими традициями, что привело в 19-м веке к строительству железной дороги.

В 18-м веке Аранда-де-Дуэро всплывает в упоминаниях уже как город с сельскохозяйственными и винодельческими традициями, что привело в 19-м веке к строительству железной дороги.



Осмотр достопримечательностей Аранда де Дуэро следует начать с Дворца Бердуго (Palacio de los Berdugo), возведенного в стиое ренессанс; затем необходимо осмотреть средневековый Мост Кончуэла (Puente Conchuela) и римский Мост Тенериас (Puente Románico de las Tenerías), который на самом деле был построен куда позже римлян. Из религиозных достопримечательностей можно выделить церковь Санта-Мария-ла-Реаль (Iglesia de Santa María la Real), построенную в 15-16 веке с порталом в стиле готики исабелина, с ренессансным алтарем и мудехарским хором, и готическую церковь Сан-Хуан (Iglesia de San Juan) 15-го века с укрепленной башней и ренессансным алтарем, в помещениях которой сегодня музей Религиозного искусства (Museo de Arte Sacro de la Ribera).



Город Аранда де Дуэро также посещают почитатели испанских красных вин. Их путь лежит к более чем тремстам бодегам, построенным с 12-е по 18-е столетия, в которых при температуре в 10-13*С и при идеальной влажности вот уже много веков хранится вино: эти бодеги считаются чуть ли не самыми большими и наиболее хорошо сохранившимися из средневековых и протянулись под землей более чем на семь километров.



Альтиметрия 17-го этапа Вуэльта Испании-2019

Аранда-де-Дуэро принимает старт этапа Вуэльты Испании впервые с 2006 года. Спринтерский этап без категорийных подъёмов с непростым финишем, самый протяжённый этап Вуэльты Испании-2019.

После дня отдыха пелотон направится на юг до финиша в Гвадалахаре (Guadalajara, административный центр провинции Гвадалахара, автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча).

Заключительные километры этапа - в тягун. В последний раз в Гвадалахаре этап Вуэльты Испании финишировал в 2006 году, тогда Лука Паолини (Luca Paolini) перехитрил ведущих спринтеров гонки, включая Паоло Беттини (Paolo Bettin), атаковав на последних километрах, он одержал победу на этапе.

Гвадалахара находится в центральной части Испании, в эти места практически не проникает воздух средиземноморья из-за горных цепей, которые тянуться вдоль побережья. Поэтому здесь, в городе, ярко выраженный резко-континентальный климат, при котором колебания температур летом может составить до 15*С. Гвадалахара практически постоянно находится в зоне высокого давления, то есть в городе очень редко бывают дожди, и здесь практически нет сильных ветров.



Город Гвадалахара возглавляет одноименную провинцию, входящую в автономное сообщество Кастилии – Ла Манча (Castilla-La Mancha). Город раскинулся на живописном берегу реки Энарес и является сокровищницей архитектурных шедевров Испании.



Гвадалахару основали мавры в 8 веке н.э. Название города произошло от арабского слова Вад-аль-Ахара (Wad-al-Hayara), и означает оно или «Долина крепости» или «Река камней», и относилось к реке Энарес, что объясняется обилием мелких утесов и скал в этой относительно небольшой реке. Во времена правления мавров Гвадалахара процветала: ими было построено множество памятников, непревзойденных архитектурных шедевров, в том чимле мост через речу Энарес, замок Алькасар, мечеть, из которой позже сделали собор Святой Марии и другое.



В 1085 году Гвадалахару захватили христианские войска Альфонсо VI — короля Кастилии и Леона. Вплоть до 1212 года в городе велись постоянные войны между империями Альмохад и Альморавид, но, несмотря на это, Гвадалахару заселяло все больше христиан, среди которых были и народы с севера (басты, наварры и кастильцы), получившие в 1133 году позволение на переселение от Альфонсо VII. Но надежную защиту и возможность экономического развития город получил только через несколько столетий, когда королевская корона перешла к новому правителю — Альфонсо X.



В эпоху Возрождения, в 14-м веке, началось процветание Гвадалахары, и значительную роль во всех положительных переменах сыграла известная и многоуважаемая семья Мендосов. Благодаря заслугам членов этой семьи, город стал активно развиваться в культурном и экономическом направлениях. По указу Генриха IV Гвадалахара была удостоена звания «города», а сам король даровал ему множество привилегий и льгот.



В 17-м веке семейство Мендосов переехало в Мадрид, после чего Гвадалахара стала приходить в упадок. Город подвергался разграблению со стороны войск эрцгерцога Карла, затем, наполеоновской армии, а все, что после этого осталось, приказал вывезти Хуан Альварес Мендисабаль. Только 19-й век принес городу некоторое облегчение, в нйм стала налаживаться мирная жизнь, туда проложили железнодорожные пути, Гвадалахара начала возрождаться из пепла. Но спокойствие это длилось недолго — 20-й век ознаменовался новыми несчастьями: в 1923-м году в городе произошел масштабный пожар, а Гражданская война (1936—1939 гг.) превратила Гвадалахару в руины. 24 июля 1936 года в Гвадалахаре республиканской милицией были убиты монахини из ордена босых кармелиток — Мария Пилар и Святого Франциска Борджа, Мария Ангелов и Святого Иосифа и Тереза Младенца Иисуса и Святого Иоанна Креста.



В настоящее время этот многострадальный город переживает самый прекрасный период – он стал третьим по престижности городом Испании. К достопримечательностям Гвадалахары также относятся несколько замков периода Реконкисты, самый известный из которых — Замок Сафра (Castillo de Zafra). Замок был возведён в конце 12-го — начале 13-го века на обнажении песчаника в Сьерра-де-Кальдерерос на месте старой вестготской и мавританской крепости, которая в 1129 году перешла в руки христиан.

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 17 этап, Аранда де Дуэро - Гвадалахара



Замок Сафра имел важное стратегическое значение как практически неприступная крепость на границе христианских и мусульманских земель. Победное завершение Реконкисты в конце 15-м века превратило замок из военного объекта в жилой. Хотя в последующие века он постепенно разрушался, с 1971 года его постепенно восстанавливают частные владельцы.



Крепость Алькасар, была построена арабами еще в 9-10 веках. Она много раз перестраивалась самими арабами, а когда ее отвоевали христиане, те, в свою очередь, опять ее перестроили, и к 16-му веку крепость приобрела окончательный облик, в котором сочетаются элементы ренессанса, готики и мавританский стиль. Такое сочетание получило название стиля мудехар. С 16-го по 18-й век крепость стояла заброшенной, и только в конце 18-го века Алькасар решили задействовать: сразу там открыли текстильную фабрику, затем в крепости были бараки, потом из нее сделали штаб-квартиру военных офицеров, после этого она превратилась в школу, а в Гражданскую войну (1936 году) Алькасар был разрушен. Но в настоящее время идут работы по восстановлению этого старинного памятника.

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