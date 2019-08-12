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Вуэльта Испании-2019. Цифры и числа

Вуэльта Испании-2019. Цифры и числа

Вуэльта Испании-2019

74-й раз за последние 84 года пройдёт Вуэльта Испании (Vuelta a Espana). С 24 августа по 15 сентября пелотон ожидает 21 этап и два дня отдыха. Гран-тур начнётся в Лас-Салинас-де-Торревьеха с командной разделки (TТТ). Завершится Вуэльта Испании-2019 в Мадриде 15 сентября этапом "дружбы". Общая протяженность маршрута Вуэльты Испании-2019 от Лас-Салинас-де-Торревьеха через Андорру и Францию до Мадрида составит 3290,7 км.

 

  Организаторы распределили этапы Вуэльты Испании-2019 следующим образом: 1 командная разделка, 1 индивидуальная разделка, 9 горных этапов, 6 спринтерских этапов, 4 среднегорных этапов.

 

Немного цифр и чисел:

 

1 финиш этапа в гору специальной категории "Вершина Альберто Фернандеса" (Cima Alberto Fernandez) (16-й этап);

1 финиш этапа в гору высшей категории (13-й этап);

2 финиша этапа в гору 3-й категории (6 и 20 этап);

3 секунды бонификации за 1-е место на промежуточном спринте, 2 секунды за 2-е место, 1 секунда за 3-е место;

4 финишей этапов в гору 1-й категории (5, 7, 9 и 15 этапы);

8 этапов финишируют в подъемы различных категорий;

13,4 км протяжённость командной разделки (TTT) на 1 этапе;

10 секунд бонификации победителю этапа, 6 секунд за 2 место, 4 секунды за 3 место (кроме разделок);

17 этапов с категорийными подъемами;
19 финишей этапов с бонификацией в генеральную классификацию;
19 промежуточных спринтерских финишей;

20 очков в зачет горной майки получает покоритель вершины специальной категории "Вершина Альберто Фернандеса" (Cima Alberto Fernandez) на 16-й этапе;

25 очков получает победитель этапа в зачет зеленой майки;

25% лимит времени на 9 этапе;

35% лимит времени на разделках (1 и 10 этапы);

36.2 км протяжённость индивидуальной разделки (ITT) на 10 этапе;
57 категорийных вершин на Вуэльте Испании-2019;

94.4 км наименее протяжённый этап (9 этап);

106.6 км протяжённость этапа "дружбы" в Мадриде (21 этап);
167.43 км средняя протяжённость этапов на 2-й неделе;
172.15 км средняя протяжённость этапов на 1-й неделе (без разделки);

174.14 км составит средняя протяжённость этапов (без разделок и этапа "дружбы");

188.18 км средняя протяжённость этапов на 3-й неделе (без этапа "дружбы");

199.6 км второй по протяжённости этап (2 этап);
219.6 км наиболее протяжённый этап (17 этап);
2095 м - наивысшая точка Вуэльты Испании-2019 - Корталс д’Энкамп (Cortals d'Encamp) (9 этап)4

2095 м - самый высокогорный финиш этапа Вуэльты Испании-2019 - Корталс д’Энкамп (Cortals d'Encamp) (9 этап).

 

2800 м набор высоты на 2 этапе;
3700 м набор высоты на 5 этапе;
3100 м набор высоты на 6 этапе;
2800 м набор высоты на 7 этапе;
3400 м набор высоты на 9 этапе4


3700 м набор высоты на 13 этапе;
3400 м набор высоты на 15 этапе;
4100 м набор высоты на 16 этапе;
3700 м набор высоты на 18 этапе;
4400 м набор высоты на 20 этапе.

 

Горная классификация:


1 горная премия специальной категории Cima Alberto Fernandez;
2 горных премии высшей категории;
16 горных премий 1-й категории;
14 горных премий 2-й категории;
24 горных премий 3-й категории 

 

Условно Вуэльту Испании-2019 можно разделить на две части - первая часть из 10 этапов, на которых гонщиков ожидает 1 гора высшей категории, 4 горы первой категории, 9 гор второй категории, 10 гор третьей категории.
В том числе: 3 этапа с финишем в гору 1-й категории, 1 этап с финишем в гору 3-й категории.

 

Вторая часть: с 11-го этапа по 20-й этапы, где пелотон покорит: 1 гору специальной категории, 1 гору высшей категории, 12 гор первой категории, 5 гор второй категории, 14 гор третьей категории.
В том числе: по 1 этапу с финишем в гору специальной, высшей, 1-й и 3-й категорий.

 

Очки Мирового рейтинга на Вуэльте Испании-2019:

 

20 очков получает лидер Вуэльты Испании-2019 за ношение красной майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

 

100 очков получает победитель этапа Вуэльты Испании-2019 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);

 

100 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Вуэльты Испании-2019 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20);

 

850 получает победитель генеральной классификации Вуэльты Испании-2019 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking).

 

1-10 место: 850; 680; 575; 460; 380; 320; 260; 220; 180; 140 

11-20 место: 120; 100; 84; 68; 60; 56; 52; 48; 44; 40
21-25 место: по 32 очка

26-30 место: по 24 очка

31-40 место: по 20 очков
41-50 место: по 16 очков
51-55 место: по 12 очков
56-60 место: по 8 очков

  

Этапы Вуэльты Испании-2019:

 

24.08. Суббота. Этап 1: Salinas de Torrevieja - Torrevieja (TTT), 13,4 км
25.08. Воскресенье. Этап 2: Benidorm - Calpe, 199,6 км
26.08. Понедельник. Этап 3: Ibi. Ciudad del Juguete - Alicante, 188 км
27.08. Вторник. Этап 4: Cullera - El Puig, 175,5 км
28.08. Среда. Этап 5: L' Eliana - Observatorio Astrofísico de Javalambre, 170,7 км
29.08. Четверг. Этап 6: Mora de Rubielos - Ares del Maestrat, 198,9 км
30.08. Пятница. Этап 7: Onda - Mas de la Costa, 183,2 км
31.08. Суббота. Этап 8: Valls - Igualada, 166,9 км
1.09. Воскресенье. Этап 9: Andorra la Vella - Cortals d'Encamp, 94,4 км
2.09. Понедельник. День отдыха: Pau
3.09. Вторник. Этап 10: Jurançon - Pau (ITT), 36,2 км
4.09. Среда. Этап 11: Saint Palais - Urdax-Dantxarinea, 180 км
5.09. Четверг. Этап 12: Circuito de Navarra - Bilbao, 171,4 км
6.09. Пятница. Этап 13: Bilbao - Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega, 166,4 км
7.09. Суббота. Этап 14: San Vicente de la Barquera - Oviedo, 188 км
8.09. Воскресенье. Этап 15: Tineo - Santuario del Acebo, 154,4 км
9.09. Понедельник. Этап 16 Pravia - Alto de La Cubilla. Lena, 144,4 км
10.09. Вторник. День отдыха: Burgos
11.09. Среда. Этап 17: Aranda de Duero - Guadalajara, 219,6 км
12.09. Четверг. Этап 18: Comunidad de Madrid. Colmenar Viejo - Becerril de la Sierra, 177,5 км
13.09. Пятница. Этап 19: Ávila - Toledo, 165,2 км
14.09. Суббота. Этап 20: Arenas de San Pedro - Plataforma de Gredos, 190,4 км
15.09. Воскресенье. Этап 21: Fuenlabrada - Madrid, 106,6 км

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Гран-тур Вуэльта Испании-2019 превью Мировой Тур UCI превью этапов маршрут велогонки маршрут Вуэльты Испании

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Комментарии

  • Earl57
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: Серафим
    А я ложку дегтя в эту бочку меда. Без радиосвязи - это хорошо, но на закольцованных гонках по одному кругу это некритично. Информация поступает без прблем достаточно часто. 
      Сам состав пелотона. 42 гонщика, поддержка спринтеров в основном хилая.
    На спринтерских гоках профтура команды намного мощнее. И такие отрывы закрываются на раз-два.
     А дистанции достаточно - ну нудно же накручивать бесконечно эти мелкие круги.

    Вообще-то в старт-листе значится 151 гонщик.

     

    Состав сборной Италии кроме Вивиани:

    BALLERINI Davide

    CIMOLAI Davide

    CONSONNI Simone

    PASQUALON Andrea

    PUCCIO Salvatore

    SABATINI Fabio

    TRENTIN Matteo

    Вы правда считаете что это хилая поддержка?

     

    Состав голландской сборной:

    BOUWMAN Koen

    GROENEWEGEN Dylan

    LANGEVELD Sebastian

    LEEZER Thomas

    REINDERS Elmar

    SINKELDAM Ramon

    TEUNISSEN Mike

    VAN BAARLE Dylan

    Кто же виноват, что у них работал впереди один Ван Барле. Тянуть и догонять было кому, если бы сменялись, но они этого не делали.

     

     

  • Серафим
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (11)
    Серафим-Фото

    А я ложку дегтя в эту бочку меда. Без радиосвязи - это хорошо, но на закольцованных гонках по одному кругу это некритично. Информация поступает без прблем достаточно часто. 

      Сам состав пелотона. 42 гонщика, поддержка спринтеров в основном хилая.

    На спринтерских гоках профтура команды намного мощнее. И такие отрывы закрываются на раз-два.

     А дистанции достаточно - ну нудно же накручивать бесконечно эти мелкие круги.

  • Ramzes
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (11)
    Ramzes-Фото

    Победных отрыв из трёх человек, в котором два спринтера )) Даже не припомню, видел ли я когда нибудь что-то похожее )) Было круто

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Шо то коротковата(я) дистанция как для групповой гонки среди мужчин на ЧЕ.

    А такая первая 10-ка украсила бы любой спринтерский этап; ну а Э.Вивиани решил теперь ни сезона без майки - сначала чемпион Италии, теперь чемпион Европы, осталось "самое малое" стать чемпионом мира в 20?? году.

    Хорошие новоиспечённые ЧЕ получились на целый год: Ремко & Элия good

  • marketbk
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (11)
    marketbk-Фото
    Осторожнее, а то сейчас прийдёт поборники "безопасности". Радиосвязь же одна из "священных коров" этих товарищей.
  • Camel
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (11)
    Camel-Фото

    Гонка без радиосвязи получилась значительно интереснее, чем с ней.

  • motte
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (11)
    motte-Фото
    Именно!
    Без радиосвязи сегодня...вот и думай!
  • tim147
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (11)
    tim147-Фото

    Первоначально гонку смотреть не собирался, полагая, что на подобном рельефе все закончится групповым финишем и будет ожидаемо скучно. Однако увидев окончательный протокол, понял что картина получилась совершенно иной, срочно посмотрел запись и не пожалел. Действительно, композиция гонки оказалась весьма интересной, а события в ней развивались весьма насышенно. Кто мог да старта предугадать, что победит отрыв в котором будут представлены два чистых спринтера! Если не ошибаюсь, на ЧЕ радиосвязь не предусмотрена - возможно именно это сделало гонку интересной?

  • motte
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (11)
    motte-Фото
    Оль,
    +1
    Без слов...-:)
  • Earl57
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (11)
    Earl57-Фото
    Да, гонка была шикарной!
    А мне самым классным показался момент, когда Елена Чеккини просунула голову в закуток, где парни приводили себя в порядок, и они с Вивиани поцеловались... долгий такой и страстный поцелуй. Любовь-морковь...

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Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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