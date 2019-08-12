Вуэльта Испании-2019. Цифры и числа

74-й раз за последние 84 года пройдёт Вуэльта Испании (Vuelta a Espana). С 24 августа по 15 сентября пелотон ожидает 21 этап и два дня отдыха. Гран-тур начнётся в Лас-Салинас-де-Торревьеха с командной разделки (TТТ). Завершится Вуэльта Испании-2019 в Мадриде 15 сентября этапом "дружбы". Общая протяженность маршрута Вуэльты Испании-2019 от Лас-Салинас-де-Торревьеха через Андорру и Францию до Мадрида составит 3290,7 км.

Организаторы распределили этапы Вуэльты Испании-2019 следующим образом: 1 командная разделка, 1 индивидуальная разделка, 9 горных этапов, 6 спринтерских этапов, 4 среднегорных этапов.

Немного цифр и чисел:

1 финиш этапа в гору специальной категории "Вершина Альберто Фернандеса" (Cima Alberto Fernandez) (16-й этап);

1 финиш этапа в гору высшей категории (13-й этап);

2 финиша этапа в гору 3-й категории (6 и 20 этап);

3 секунды бонификации за 1-е место на промежуточном спринте, 2 секунды за 2-е место, 1 секунда за 3-е место;

4 финишей этапов в гору 1-й категории (5, 7, 9 и 15 этапы);

8 этапов финишируют в подъемы различных категорий;

13,4 км протяжённость командной разделки (TTT) на 1 этапе;

10 секунд бонификации победителю этапа, 6 секунд за 2 место, 4 секунды за 3 место (кроме разделок);

17 этапов с категорийными подъемами;

19 финишей этапов с бонификацией в генеральную классификацию;

19 промежуточных спринтерских финишей;

20 очков в зачет горной майки получает покоритель вершины специальной категории "Вершина Альберто Фернандеса" (Cima Alberto Fernandez) на 16-й этапе;

25 очков получает победитель этапа в зачет зеленой майки;

25% лимит времени на 9 этапе;

35% лимит времени на разделках (1 и 10 этапы);

36.2 км протяжённость индивидуальной разделки (ITT) на 10 этапе;

57 категорийных вершин на Вуэльте Испании-2019;

94.4 км наименее протяжённый этап (9 этап);

106.6 км протяжённость этапа "дружбы" в Мадриде (21 этап);

167.43 км средняя протяжённость этапов на 2-й неделе;

172.15 км средняя протяжённость этапов на 1-й неделе (без разделки);

174.14 км составит средняя протяжённость этапов (без разделок и этапа "дружбы");

188.18 км средняя протяжённость этапов на 3-й неделе (без этапа "дружбы");

199.6 км второй по протяжённости этап (2 этап);

219.6 км наиболее протяжённый этап (17 этап);

2095 м - наивысшая точка Вуэльты Испании-2019 - Корталс д’Энкамп (Cortals d'Encamp) (9 этап)4

2095 м - самый высокогорный финиш этапа Вуэльты Испании-2019 - Корталс д’Энкамп (Cortals d'Encamp) (9 этап).

2800 м набор высоты на 2 этапе;

3700 м набор высоты на 5 этапе;

3100 м набор высоты на 6 этапе;

2800 м набор высоты на 7 этапе;

3400 м набор высоты на 9 этапе4



3700 м набор высоты на 13 этапе;

3400 м набор высоты на 15 этапе;

4100 м набор высоты на 16 этапе;

3700 м набор высоты на 18 этапе;

4400 м набор высоты на 20 этапе.

Горная классификация:



1 горная премия специальной категории Cima Alberto Fernandez;

2 горных премии высшей категории;

16 горных премий 1-й категории;

14 горных премий 2-й категории;

24 горных премий 3-й категории

Условно Вуэльту Испании-2019 можно разделить на две части - первая часть из 10 этапов, на которых гонщиков ожидает 1 гора высшей категории, 4 горы первой категории, 9 гор второй категории, 10 гор третьей категории.

В том числе: 3 этапа с финишем в гору 1-й категории, 1 этап с финишем в гору 3-й категории.

Вторая часть: с 11-го этапа по 20-й этапы, где пелотон покорит: 1 гору специальной категории, 1 гору высшей категории, 12 гор первой категории, 5 гор второй категории, 14 гор третьей категории.

В том числе: по 1 этапу с финишем в гору специальной, высшей, 1-й и 3-й категорий.

Очки Мирового рейтинга на Вуэльте Испании-2019:

20 очков получает лидер Вуэльты Испании-2019 за ношение красной майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

100 очков получает победитель этапа Вуэльты Испании-2019 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);

100 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Вуэльты Испании-2019 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20);

850 получает победитель генеральной классификации Вуэльты Испании-2019 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking).

1-10 место: 850; 680; 575; 460; 380; 320; 260; 220; 180; 140

11-20 место: 120; 100; 84; 68; 60; 56; 52; 48; 44; 40

21-25 место: по 32 очка



26-30 место: по 24 очка

31-40 место: по 20 очков

41-50 место: по 16 очков

51-55 место: по 12 очков

56-60 место: по 8 очков

Этапы Вуэльты Испании-2019:

24.08. Суббота. Этап 1: Salinas de Torrevieja - Torrevieja (TTT), 13,4 км

25.08. Воскресенье. Этап 2: Benidorm - Calpe, 199,6 км

26.08. Понедельник. Этап 3: Ibi. Ciudad del Juguete - Alicante, 188 км

27.08. Вторник. Этап 4: Cullera - El Puig, 175,5 км

28.08. Среда. Этап 5: L' Eliana - Observatorio Astrofísico de Javalambre, 170,7 км

29.08. Четверг. Этап 6: Mora de Rubielos - Ares del Maestrat, 198,9 км

30.08. Пятница. Этап 7: Onda - Mas de la Costa, 183,2 км

31.08. Суббота. Этап 8: Valls - Igualada, 166,9 км

1.09. Воскресенье. Этап 9: Andorra la Vella - Cortals d'Encamp, 94,4 км

2.09. Понедельник. День отдыха: Pau

3.09. Вторник. Этап 10: Jurançon - Pau (ITT), 36,2 км

4.09. Среда. Этап 11: Saint Palais - Urdax-Dantxarinea, 180 км

5.09. Четверг. Этап 12: Circuito de Navarra - Bilbao, 171,4 км

6.09. Пятница. Этап 13: Bilbao - Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega, 166,4 км

7.09. Суббота. Этап 14: San Vicente de la Barquera - Oviedo, 188 км

8.09. Воскресенье. Этап 15: Tineo - Santuario del Acebo, 154,4 км

9.09. Понедельник. Этап 16 Pravia - Alto de La Cubilla. Lena, 144,4 км

10.09. Вторник. День отдыха: Burgos

11.09. Среда. Этап 17: Aranda de Duero - Guadalajara, 219,6 км

12.09. Четверг. Этап 18: Comunidad de Madrid. Colmenar Viejo - Becerril de la Sierra, 177,5 км

13.09. Пятница. Этап 19: Ávila - Toledo, 165,2 км

14.09. Суббота. Этап 20: Arenas de San Pedro - Plataforma de Gredos, 190,4 км

15.09. Воскресенье. Этап 21: Fuenlabrada - Madrid, 106,6 км