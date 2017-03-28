VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Приглашения на Вуэльту Испании-2017

 Приглашения на Вуэльту Испании-2017

 

Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)Организаторы Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2017 объявили названия велокоманд, получивших приглашения на испанский Гран-тур. Вуэльта Испании-2017 стартует 19 августа и финиширует в Мадриде 10 сентября. Автоматически на гонке участвует 18 велокоманд Мирового Тура. Wild card позволят выйти на старт Вуэльты Испании-2017 следующим командам:
Cofidis (FRA)
Caja Rural-Seguros RGA (ESP)
Aqua Blue Sport (IRL)
Manzana Postobon Team (COL)

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana велоспорт Wild card Мировой Тур Cofidis Caja Rural-Seguros RGA Aqua Blue Sport Manzana Postobon Team

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

28 - 30 марта 2017

Driedaagse De Panne-Koksijde

2 апреля 2017

Ronde van Vlaanderen

3 - 8 апреля 2017

Vuelta al Pais Vasco


ОПРОС

Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

  • rossa2005
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (7)
    rossa2005-Фото

    Тактически в контексте этой гонки Саган был не прав. Но стратегически в контексте фландрии и рубе все ок. Ценой Гент-Вивильгельма в пелотоне отбита привычка ездить за майкой. Надеюсь что так.

  • труъRider
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (7)
    труъRider-Фото

    Петер все правильно сделал

    Терпстра ***редиска***

    а после слов боонена, он для меня тоже стал ***редиска***

  • allb46
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (7)
    allb46-Фото

    Петеру хватило Милана-Санремо, когда он привез на финиш двух "друзей", а в результате Квято, который еле успевал и ехал постоянно третьим на финише, когда Пете уже подустал (он 6 км. работал впереди один, а эти два "друга", что то не очень старались идти на смену, обошёл Пете, вывод моего письма... Все они хотят на чужом (....) в рай уехать, и пухут от зависти, что не они, а Пете два раза стал лучшим в мире, они и мизинца на ноге Пете не стоят...

  • Александра
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (7)
    Александра-Фото

    У каждго своя правда и каждый платит за свои действия. Саган не хотел везти Терпстру  и проиграл. Терпстра не хотел работать и тоже проиграл.

    Выиграл Авермат.

  • ezhachok
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (7)
    ezhachok-Фото

    С такой логикой как у Терпстры и Бонена...ну как-то странненько. Мы хотим выиграть но пусть нас покатают.

     

    Ну а Петер, все-же, зря так психанул. Терпстра бы его в спринте никак бы не обошел - это уж точно. Хотя разницы между вторым и третьим местом для него, видимо, мало.

  • velodoctor
    Александр Кристофф и Тони Март ... (1)
    velodoctor-Фото

    По поводу Кузнецова, когда он догнал группу, в течении некоторого времени он ехал рядом с терпстрой, которого один из завалов отсек, следовательно теоретический шанс у него был пробраться в голову. Вывод, он не был готов бороться за высокие места.  

  • Medved
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (7)
    Medved-Фото

    Я вообще не понимаю, как такое можно было сказать.

    Гонка с форой чтоли?

  • stalcker23
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (7)
    stalcker23-Фото
    Чтобы не говорили квики, но это их косяк - "он был самым быстрым поэтому пусть он и работает"(а мы посидим и потом на спринте будем пробовать). Сам терпста уже выигрывал в таком раскладе при канче, а сейчас что-то не устраивает. Лучше сами будем при силах, нежели выиграем... Вздор
  • Berdok
    Алехандро Вальверде, Альберто ... (18)
    Berdok-Фото
    вот комментарий по существу!
  • Berdok
    Алехандро Вальверде, Альберто ... (18)
    Berdok-Фото

    вот я не болею ни за Фрума, ни за Контадора - что мне делать?! как жыдь!?

    и потом - моей бывшей жене, как-то повезло увидеть езду великого Пантани. Она сказала - Это Красиво! И села на велосипед. И села на него вторично, после перелома галеностопа.

    Я вот сомневаюсь, что она занялась бы велоспортом увидев езду Фрума, например.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

27 марта

Diego Rosa (Team Sky)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 998
2 Саган П. (Svk) (BOH) 890
3 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
4 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
6 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 670
7 Деннис Р. (Aus) (BMC) 653
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
9 Энао С. (Col) (SKY) 607
10 Дюмулин Т. (Ned) (Sun) 541

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2017 (164)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)
Ноябрь 2016 (104)
Октябрь 2016 (144)