- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 13:38
Приглашения на Вуэльту Испании-2017
Организаторы Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2017 объявили названия велокоманд, получивших приглашения на испанский Гран-тур. Вуэльта Испании-2017 стартует 19 августа и финиширует в Мадриде 10 сентября. Автоматически на гонке участвует 18 велокоманд Мирового Тура. Wild card позволят выйти на старт Вуэльты Испании-2017 следующим командам:
Cofidis (FRA)
Caja Rural-Seguros RGA (ESP)
Aqua Blue Sport (IRL)
Manzana Postobon Team (COL)
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