 Приглашения на Вуэльту Испании-2017

С такой логикой как у Терпстры и Бонена...ну как-то странненько. Мы хотим выиграть но пусть нас покатают.

Ну а Петер, все-же, зря так психанул. Терпстра бы его в спринте никак бы не обошел - это уж точно. Хотя разницы между вторым и третьим местом для него, видимо, мало.